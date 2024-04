Doctor Who 14: quello che sappiamo sulla nuova stagione (con una rivelazione in anteprima!)

In occasione della presentazione di Doctor Who al Comicon 2024, dove abbiamo visto i primi cinque minuti, andiamo ad analizzare tutto ciò che potremmo trovare nella quindicesima (?) incarnazione del Time Lord dal pianeta Gallifrey. Dall'11 maggio su Disney+.

Cacciavite sonico, inversione della polarità del flusso di neutroni, tempo visto da una prospettiva non soggettiva e non lineare... confusi? Evidentemente non fate parte del fandom di Doctor Who, la più longeva serie di fantascienza britannica che conta più di 800 episodi, film, sceneggiati radiofonici, romanzi, fumetti e un merchandising sconfinato.

Doctor Who 14: Ncuti Gatwa nei panni del dottore

Ora la nuova, attesissima stagione, un vero e proprio nuovo "punto zero" delle avventure del Dottore, sta per esordire in streaming, e in contemporanea mondiale, sulla piattaforma Disney+. Al Comicon 2024 di Napoli è stata mostrata una succosa anteprima di quello che ci aspetta e, per l'occasione, facciamo il punto della situazione di quello che già sappiamo, e di quello che ancora non è stato svelato, sull'ultimo Dottore.

Rigenerazione!

Doctor Who: un'immagine della quattordicesima stagione

Il cambiamento più importante è avvenuto fuori dallo schermo, dopo aver archiviato la sfortunata gestione dello show di Chris Chibnall. Nonostante la presenza di un'attrice di discreto spessore come Jodie Whittaker e alcuni spunti narrativi interessanti, infatti, la serie dedicata alla tredicesima incarnazione del Dottore (ci arriviamo) non ha incontrato il gradimento del pubblico, complici anche le difficoltà di produzione durante il Covid e un oggettivo scarso mordente delle storie, spesso più focalizzate sulla presentazione nello show di famosi (almeno in Inghilterra) influencer e youtuber/tiktoker come guest star che sull'efficacia delle storie. Intenzionata a correre ai ripari, la BBC ha quindi deciso per un cambio di direzione drastico, richiamando al timone della serie nientemeno che Russel T. Davies, osannato autore televisivo (Queer as folk) e, soprattutto, deus ex machina della rinascita del Dottore, riportato in auge grazie a un'impostazione spigliata e avvincente e all'interpretazione prima di uno straordinario Christopher Eccleston e poi di un pirotecnico David Tennant nel ruolo della vita.

Doctor Who 14: il quattordicesimo dottore

Dopo aver ceduto la poltrona di showrunner all'altrettanto talentuoso Steven Moffat, Davies si è allontanato dal Dottore, solo per essere richiamato con il preciso obiettivo di ripetere il miracolo che gli era già riuscito in precedenza: portare nuove idee e nuova linfa vitale al moderno mito del Time Lord di Gallifrey, rigenerandolo. E il tocco di Davies si è visto subito, sia negli speciali che hanno sancito il passaggio di consegne dal tredicesimo al quattordicesimo Dottore, con il celebrato ritorno di Tennant in trench e Converse, sia nella presentazione del nuovo e, perdonateci il tecnicismo, fighissimo quindicesimo Dottore: Ncuti Gatwa.

I'm the Doctor

Alcuni outfit della quattordicesima stagione di Doctor Who

Veloce ripassino: il Dottore è un alieno, un Signore del Tempo che viene dal pianeta Gallifrey. La sua razza, antica e potente, è riuscita a imbrigliare il potere del Vortice del Tempo e ha costruito delle incredibili astronavi, dette TARDIS (Time And Relative Dimension In Space), capaci di viaggiare ovunque nel tempo e nello spazio. Per un difetto del meccanismo di occultamento, il TARDIS del Dottore è bloccato sull'aspetto esteriore di una cabina telefonica della Polizia, molto comuni nell'Inghilterra degli anni '60... ma lasciamo perdere. Il Dottore, però, è un Signore del Tempo molto diverso dai suoi simili: curioso, dallo spirito avventuroso e compassionevole, ha deciso di rubare un TRDIS e di passare la sua vita viaggiando, senza restrizioni o confini, spesso accompagnandosi a persone che, come lui, amano scoprire nuovi mondi e nuove civiltà, bere una buona tazza di the in compagnia di Agatha Christie o lanciarsi in scatenate notti di divertimento nelle piramidi di vetro del pianeta San Kaloon. E, occasionalmente, intralciare i piani di conquista e distruzione di esseri terribili come i Dalek, i Cybermen, gli Angeli Piangenti o del Maestro/Master, il folle Signore del Tempo rivale, e vecchio amico, del Dottore.

Un'immagine di Doctor Who 14

L'unico problema è che il Dottore, in quanto Signore del Tempo, ha sì un aspetto umano, ma una morfologia aliena (longevità di secoli e due cuori, per dirne un paio) e una capacità unica di rigenerarsi nel momento in cui la sua vita, per incidente o per vecchiaia, sta per finire. La rigenerazione permette al Dottore di reincarnarsi in un corpo completamente nuovo, che conserva, almeno parzialmente, ricordi ed esperienze della sue "versioni precedenti". Il Dottore ha più di 1100 anni (disclaimer: la cifra è opinabile e puramente indicativa) ed è alla sua quindicesima rigenerazione (idem), ed è pronto a nuovi viaggi assieme alla giovane e impavida (e misteriosa...) Ruby Sunday, interpretata da Millie Gibson.

Meet the NEW Doctor

La nuova stagione è stata presentata, in anteprima esclusiva, al Comicon 2024 di Napoli con una clip di 5 minuti del primo episodio, Space Babies. Questo primo episodio, scritto e diretto proprio da Russel T. Davies., è stato introdotto al pubblico in sala da un videomessaggio dello stesso Davies, che ha salutato Napoli e gli appassionati di Doctor Who anticipando alcuni dei momenti salienti dei nuovi viaggi del Dottore, dalla swingin' London degli anni '60 all'era dei dinosauri fino alle profondità dello spazio, stuzzicando anche i fan con un accenno alla storia della nuova companion, Ruby Sunday, che riserverà molte sorprese.

Doctor Who: la scena iniziale

La prima puntata del nuovo corso inizia dove lo special precedente si interrompeva: Ruby entra per la prima volta nel TARDIS e il nuovo Doctor si presenta formalmente, a lei e a vecchi e nuovi spettatori, rivelando a Ruby dettagli importanti del suo passato e della sua natura.

Il Dottore (il cui vero nome è probabilmente il segreto meglio custodito dell'universo) è l'ultimo sopravvissuto del pianeta Gallifrey, e lui stesso non è originario di quel lontano mondo, accenno al "Time Child" una delle principali linee narrative della gestione Chibnall che, evidentemente, Davies intende ulteriormente sviluppare. E il viaggio inaugurale per la nuova companion è nel Nord America, 150 milioni di anni nel passato, per godersi un panorama mozzafiato fatto di vulcani attivi, vegetazione florida e... dinosauri. Giusto il tempo per impedire che un malaugurato incidenti cambi la storia e la natura stessa dell'umanità (sì, a volte basta davvero calpestare inavvertitamente una farfalla) e il Dottore e Ruby sono pronti a partire di nuovo. Destinazione 11 maggio 2024, su Disney+.

Un nuovo viaggio

Doctor Who 14: una scena della nuova serie

Dopo lo scontro con il terrificante Giocattolaio che ha portato a una rigenerazione anomala, una "bi-generazione" (sic) il Dottore si è... sdoppiato: una sua incarnazione (con l'aspetto di David Tennant) può finalmente godersi un po' di meritato riposo, mentre il nuovo Dottore, si lancerà di nuovo nel Vortice del Tempo. Si incontreranno di nuovo? Non è dato saperlo, ma sognare è lecito. Sappiamo che la serie con protagonista Gatwa, ufficialmente la quattordicesima della "seconda vita" del Dottore avrà 8 episodi, in aggiunta allo speciale The Church on Ruby Road già trasmesso e disponibile su Disney+. Alla regia e agli script dei vari episodi troviamo i veterani della serie, Davies e Moffat, e alcune new entry come Kate Herron (Loki) e Briony Redman. Torneranno alcuni dei personaggi che i fan del Dottore hanno imparato a riconoscere, come Kate Stewart (Jemma Redgrave), figlia di uno degli alleati storici del Dottore e sua erede alla guida dell'organizzazione UNIT, e Rose Noble, la battagliera figlia di Donna Noble, interpretata da Yasmine Finney, a cui si affiancheranno new entry come Jonathan Groff (Mindhunter), in un ruolo ancora non svelato ma che si preannuncia abbastanza importante, e Jinkx Monsoon nei panni di un misterioso antagonista chiamato "Maestro". Se vedremo altri personaggi famosi della saga (qualcuno ha detto il Capitano Jack Harkness?), invece, non è ancora dato saperlo.

Doctor Who 14: una scena

Altro graditissimo ritorno è quello del compositore Murray Gold, che ha già avuto modo di farsi riconoscere nella travolgente "Canzone dei Goblin" nell'ultimo speciale. Mistero fitto, invece, sugli antagonisti che il Dottore e Ruby dovranno affrontare: c'è il mistero legato alle origini della ragazza da svelare, certo, c'è uno spaventoso "Uomo Nero" in un'astronave piena di neonati particolarmente ciarlieri, c'è la visione di una Londra devastata... ma ancora nulla sul ritorno, attesissimo, dei Cybermen o delle più amate "saliere aliene da massacro" dello spazio, i terribili Dalek. Possiamo solo pazientare prima che tutti i misteri vengano svelati e, per fortuna, quando c'è di mezzo il Dottore, il Dottore non è un problema.