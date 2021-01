Paolo Fox, oroscopo 2021 Leone: "Cercate di non mandare a quel paese qualcuno"

Secondo Paolo Fox, l'oroscopo 2021 del Leone sarà ricco di sfide: nel corso della puntata di Domenica In, l'astrologo ha consigliato ai nativi del segno di chiudere tutti i rapporti che non funzionano.

L'astrologo Paolo Fox ha presentato l'oroscopo 2021 del Leone come un anno di battaglie: i felini dello Zodiaco dovranno fare i conti con tutte le situazioni rimaste in sospeso nel 2020 e, secondo Fox, sarebbe il caso che non "sbranino" nessuno, soprattutto durante i primi mesi dell'anno.

Anche quest'anno, Paolo Fox ha presentato le previsioni zodiacali di tutto il 2021 durante il primo episodio annuale di Domenica In. Per i Leoni, l'astrologo ricorda: "che questo è un momento in cui i nati sotto il segno del Leone dovranno combattere contro qualcuno. Vi sarà capitato, negli ultimi mesi magari, di arrabbiarvi perché alcune persone non sono state fedeli, perché avete ricevuto dei colpi bassi, così ogni giorno vi siete ritrovati a combattere per risolvere svariati problemi."

"La realtà è che, dal punto di vista astrologico, avete da qualche giorno Saturno e Giove contro" - ha spiegato l'astrologo - "Cosa vuol dire? Che vi dovrete rassegnarvi che non andranno bene le cose quest'anno? Per carità, non esistono anni negativi, ma esistono anni in cui bisogna stare magari più attenti, soprattutto ai rapporti che non funzionano. E il 2021 è un anno in cui appunto voi del Leone dovete stare più attenti."

"Per l'oroscopo del Leone 2021, quello che posso dirvi è che c'è bisogno che chiudiate tutte le situazioni che non funzionano e sicuramente dovete anche stare attenti ai vostri conti" - ha concluso Paolo Fox per il Leone - "la primavera vi porterà più respiro e consiglio, grazie anche alla presenza del Sole in Ariete che entrerà in Aprile. Ricordate che l'Ariete è un vostro amico dal punto di vista zodiacale. Poi anche Giugno sarà un mese importante per voi del Leone, potrete fare scelte importanti anche a Luglio. Ma prima di arrivare all'Estate, cercate di non mandare a quel paese qualcuno, soprattutto tra Gennaio e Febbraio: in questo periodo infatti non escludo che dobbiate chiudere dei percorsi o cercare aiuti per superare i problemi."