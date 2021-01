Paolo Fox, oroscopo 2021 Cancro: "Avrete i vostri momenti fortunati"

Paolo Fox ha descritto come sarà l'oroscopo 2021 del cancro anche per quest'anno, nel corso della puntata di Domenica In di ieri. Per i nati tra Giugno e Luglio, il 2021 sarà un anno "senza Saturno aggiunto" e questo regalerà, secondo l'astrologo, occasioni da cogliere al volo, soprattutto nell'ambito dell'amore. Per quanto riguarda il lavoro e i momenti fortunati, si dovrà aspettare la primavera.

L'anno da poco concluso è stato inevitabilmente difficile (anche) per il segno del Cancro. Secondo Paolo Fox, Saturno opposto al segno ha creato non poche difficoltà nel 2020, ma c'è una buona notizia: non è più opposto.

"È un 2021 senza Saturno aggiunto, se l'oroscopo fosse un prodotto commerciale, scriverei come si usa tanto ultimamente, ovvero specificando che è senza un ingrediente che possa risultare dannoso: ecco, i nati sotto il segno del Cancro sono "senza Saturno aggiunto" - ha detto Paolo Fox - "vi liberate di un peso notevole, sarete sicuramente più leggeri, anche se ci sono dei mesi, come Aprile, che potrebbe riportare un po' di scontentezza in amore."

"È chiaro che anche voi veniate da un anno e mezzo di grande fatica" - ha continuato l'astrologo - "Ma sappiate che questa Estate vi porterà successo. Vi troverete a Giugno a dover fare una scelta: dovrete scegliere se portare avanti oppure no un progetto o una situazione che avete intrapreso. E proprio Giugno e Luglio sono mesi molto interessanti sia per l'amore che per il lavoro."

"Partirete un po' bassi a Gennaio" - ha concluso Paolo Fox per l'oroscopo 2021 del Cancro - "Marzo vi darà un po' di forza nell'ambito dell'amore e nel mese di Aprile riceverete piccoli momenti di fortuna in arrivo. Ma come detto sarà in Estate il vostro grande momento, grazie a Giove in ottimo aspetto. In particolare proprio dal 13 Maggio al 28 Luglio avrete l'occasione di fare le scelte migliori per il vostro futuro professionale."