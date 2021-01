Paolo Fox, oroscopo 2021 Ariete: "È arrivato il momento della rinascita"

Come sarà, secondo Paolo Fox, l'oroscopo 2021 dell'Ariete? Nella puntata di Domenica In, l'astrologo ha confessato ai nativi del segno un anno di rinascita, soprattutto per la prima parte dell'anno.

Paolo Fox ha sostenuto che per l'oroscopo 2021 dell'Ariete tutti i nativi del segno dovranno ritrovare fiducia in se stessi, se vogliono cogliere le opportunità di rinascita che potrebbero presentarsi quest'anno. In particolare Febbraio offrirà momenti di fortuna per tutti gli Ariete.

Nella puntata di Domenica In, l'astrologo ha riassunto quanto già aveva presentato anche durante l'episodio dell'ultimo dell'anno a I Fatti vostri:

"Gli Ariete sono un segno guerriero e passionario" - ha detto Paolo Fox - "Ce l'avete nel DNA questa capacità di riprendervi e ritrovare fiducia in voi stessi, anche dopo i momenti più bui. E devo dire che al di fuori di quello che è successo nel 2021, voi dell'Ariete siete stati giù di corda già dal 2019. Ma il 2021 potrebbe essere finalmente per voi un anno di recupero, perché quei pianeti che avevano bloccato la vostra ascesa, Giove e Saturno, non sono più in opposizione."

"Ciò che vedo nel cielo degli Ariete per quest'anno, è che già a Febbraio vi si presenterà una concentrazione di pianeti interessanti sotto un segno amico. Ma per poter cogliere le possibilità che vi verranno concesse da questi transiti, dovrete appunto per prima cosa ritrovare fiducia e recuperare tutte le vostre energie per poter ripartire alla grande."

" Mi raccomando, date spazio ai nuovi progetti" - ha concluso Paolo Fox per l'oroscopo 2021 dell'Ariete - "Quest'anno avrete più risorse a vostra disposizione, quindi usatele per le vostre idee. E per le relazioni, lo dico a chi è rimasto solo o ha avuto crisi, avrete una primavera risolutiva: Febbraio, Marzo e Aprile saranno i mesi più fortunati e importanti per stringere le relazioni, avere nuovi contatti o rinsaldare quelli vecchi: vi si presenterà un anno di sblocchi, quindi credete in voi stessi."