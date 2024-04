Rebel Moon 3, Zack Snyder svela i dettagli del plot ipotetico

La reazione della critica all'arrivo su Netflix di Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice non è delle migliori. Il secondo capitolo della saga sci-fi segna il peggior debutto su Rotten Tomatoes di un film di Zack Snyder, ma lui tira dritto per la sua strada e svela i primi dettagli del plot di Rebel Moon 3, se mai verrà realizzato.

Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice, Sofia Boutella in una scena del film

Come rivela la nostra recensione di Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice, il film è ambientato in una galassia i cui abitanti sono oppressi dal Mother World e dal suo brutale esercito, l'Imperium. Quando l'Imperium mette gli occhi sul piccolo pianeta agricolo di Veldt, l'ex soldato dell'Imperium Kora (Sofia Boutella) mette insieme un gruppo di ribelli per salvare il pianeta.

Attenzione! Non proseguite nella lettura se non volete conoscere spoiler su Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice

In un'intervista con l'Hollywood Reporter, quando gli è stato chiesto di commentare il climax finale, Zack Snyder non ha avuto remore ad anticipare la trama di Rebel Moon 3. Anche se al film non è stato ancora dato il via libera da Netflix, il regista ha spiegato che Kora e i suoi compagni guerrieri si metteranno alla ricerca della principessa Issa (Stella Grace Fitzgerald), che in precedenza si credeva morta. Inoltre, i guerrieri cercheranno di sfruttare la loro vittoria su Veldt per spingere una coalizione di pianeti a ribellarsi all'Imperium. Ecco le sue parole:

Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice, Cary Elwes, Sofia Boutella, Rhian Rees, Stella Grace Fitzgerald in una scena

"La storia del terzo film consisterà nel rintracciare la principessa Issa e scoprire come i ribelli possano sfruttare la vittoria a Veldt per creare una coalizione di pianeti che erano sull'orlo della ribellione, ma che ora hanno visto un esempio di liberazione. Forse ora c'è un'opportunità. È una crepa nell'armatura".

Rebel Moon: Ed Skrein ha una scena di sesso esplicito con un alieno nella director's cut

Rebel Moon 3 si farà?

Il colpo di scena finale di di Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice apre la strada a un terzo film dopo aver rivelato che la principessa Issa è ancora viva. Kora era convinta di averla uccisa dopo che il tiranno Balisarius (Fra Free) aveva orchestrato l'omicidio della famiglia reale per mettere le mani sul Mother World. La sua morte sarebbe stata significativa perché era stato profetizzato che avrebbe posto fine alla lunga storia di conquista del Mother World. Tuttavia, l'idea che possa essere ancora viva ripristina la speranza che possa ancora realizzare quella profezia.

Zack Snyder ha rivelato di in progetto almeno sei film di Rebel Moon, ma i prossimi quattro saranno in realtà due film in due parti, proprio come Rebel Moon 1 e 2. Se il franchise proseguirà dipenderà dall'accoglienza degli utenti Netflix, ma questo lo scopriremo a breve.