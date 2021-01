Paolo Fox, oroscopo 2021 Pesci: "Giugno sarà un punto di riferimento importante per voi"

Paolo Fox ha svelato anche l'oroscopo 2021 dei Pesci, annunciando un anno tranquillo per tutti i nati tra Febbraio e Marzo: i Pesci dello Zodiaco dovranno fare i conti con ciò che li ha resi scontenti l'anno scorso e potranno segnare sul calendario Giugno come punto di riferimento di quest'anno per recuperare il tempo perso.

Sia durante la puntata di Domenica In di ieri, sia durante la puntata dei Fatti vostri del 31 Dicembre, Paolo Fox ha parlato di come i Pesci abbiano sofferto dal punto di vista emotivo nel 2020, più degli altri segni:

"Inizia un po' male dal punto di vista emotivo il 2021" - ha esordito Paolo Fox - "Questo perché i Pesci tendono a essere più sensibili degli altri segni, sembrate un po' sotto tono a causa dei vostri rapporti sentimentali, degli accordi presi, delle relazioni in generale. C'è qualcosa che non va? Qualcosa da dimenticare? Avete anche voi passato un grande piccolo conflitto, ma Marzo e Aprile di quest'anno saranno importanti per voi dal punto di vista affettivo".

"Ricordatevi che quest'anno farà capolino nella vostra vita Giove a partire da Giugno" - ha continuato l'astrologo - "sarà potente e decisivo, in particolare per tutti coloro che devono iniziare un nuovo lavoro. Ma anche per chi deve ripartire, chi ha deciso di prendersi una pausa o chi invece è stato costretto a fermarsi, come potrebbe essere capitato a molti di voi visto il periodo del lockdown: ricordatevi che Giugno sarà un punto di riferimento importante e lo sarà anche per il 2022."

"Perché vi parlo del 20221 già per l'oroscopo dei Pesci nel 2021? Perché quello che fate adesso è propedeutico per l'anno prossimo, che se giocherete bene le vostre carte, vi porterà un grande successo! Ottobre Novembre e Dicembre 2021 saranno mesi importanti e soprattutto di recupero per chi si è separato o ha vissuto una crisi."