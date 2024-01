Thunderbolts, ufficiale: Lewis Pullman sarà Sentry nel MCU

L'addio di Steven Yeun al cast di Thunderbolts ha costretto i Marvel Studios a velocizzare la ricerca di un sostituto per il ruolo di Sentry, che ora ha finalmente trovato nell'attore Lewis Pullman, come già anticipato qualche giorno fa.

Inizialmente, la star di The Walking Dead e Minari Steven Yeun doveva interpretare Sentry in Thunderbolts. Dopo che le riprese del progetto sono state ritardate a causa degli scioperi dell'industria cinematografica, Yeun ha abbandonato il progetto, rendendo necessario un nuovo casting per il suo ruolo.

Alcuni nomi diversi sono emersi tra i vari rumor, ma recentemente era stato riportato che la parte era stata offerta a Lewis Pullman. Un nuovo report di Deadline, dedicato all'uscita di Ayo Edebiri dal film, ha confermato che Pullman è entrato ufficialmente nel cast come sostituto di Yeun.

Chi è Lewis Pullman

Lewis Pullman è apparso recentemente nel film campione di incassi del 2022 Top Gun: Maverick, nel ruolo del tenente Robert "Bob" Floyd. Sebbene non sia ancora apparso nel MCU, di recente ha recitato con la star di The Marvels Brie Larson nella serie di Apple TV+ Lezioni di chimica.

L'attore, figlio di Bill Pullman, ha anche recitato con Chris Hemsworth in 7 sconosciuti a El Royale e ha avuto ruoli in altri film come Pink Skies Ahead, The Starling Girl e The Caine Mutiny Court-Martial. Prossimamente sarà anche protagonista del film Salem's Lot, tratto dal romanzo di Stephen King.

Chi è Sentry?

Creato dallo scrittore Paul Jenkins e dall'artista Jae Lee, Sentry è apparso per la prima volta in The Sentry #1 del 2000. Nell'Universo Marvel Comics, la "Sentinella" era Robert Reynolds, un giovane che ha acquisito il "potere di mille soli che esplodono" dopo aver ingerito un siero sperimentale che gli ha dato poteri simili a quelli di Superman.

Thunderbolts, la sceneggiatura scartata e riscritta perché aveva "lo stesso problema di Suicide Squad"?

Tuttavia, il siero ha anche creato il Vuoto, un riflesso malvagio dello stesso Sentry che si annida dentro Reynolds e si manifesta quando la malattia mentale di Reynolds non viene controllata a dovere. Sebbene Sentry sia apparso in diversi videogiochi, tra cui il popolare gioco digitale di carte collezionabili Marvel Snap, non è mai stato adattato per il cinema o la televisione.