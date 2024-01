Supergirl: Milly Alcock sarà Kara nel film della DC tratto dal fumetto Woman of Tomorrow

Milly Alcock sarà la protagonista del film Supergirl: Woman of Tomorrow e a confermarlo è stato James Gunn, responsabile del DC Universe insieme a Peter Safran.

L'attrice è conosciuta per aver interpretato la principessa Rhaenyra Targaryen nella prima stagione House of the Dragon.

La scelta della supereroina

L'attrice Milly Alcock era in corsa per il ruolo della protagonista del nuovo film della DC insieme a Emilia Jones, star di CODA, e Meg Donnelly, che aveva già dato voce a Supergirl nei film animati Legion of Superheroes e Justice League: Crisis on Infinite Earths Part One.

Secondo le fonti di Deadline, prima di debuttare in Supergirl: Woman of Tomorrow, film basato sul fumetto di Tom King del 2022, l'interprete della supereroina dovrebbe apparire in un altro progetto dei DC Studios.

James Gunn, in un post condiviso su Instagram, ha ora confermato il casting dichiarato: "Questa notizia è accurata. Milly è una giovane attrice talentuosa in modo fantastico, e sono incredibilmente entusiasta per il fatto che farà parte del DCU. Sì, ho scoperto per la prima volta della sua esistenza grazie a House of the Dragon, ma sono rimasto sbalordito dalle sue varie audizioni e dagli screen test per Supergirl".

Il filmmaker ha aggiunto: "Incarna Kara come era stata immaginata da Tom King, Bilquis Evely, e Ana Nogueira".

Supergirl: Woman of Tomorrow, tutto quello che sappiamo sull'atteso film DC

Il progetto

Gunn, presentando un anno fa il progetto, aveva ricordato che la versione del personaggio al centro del film è cresciuta vedendo tutte le persone intorno a lei morire ed essere uccise in modi terribili durante i suoi primi 14 anni di vita, prima di arrivare sulla Terra. Questi eventi l'hanno profondamente segnata e sarà quindi una Supergirl diversa da quella proposta sugli schermi in passato.