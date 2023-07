Armor Wars: emergono dettagli sul film con protagonista Don Cheadle e il suo War Machine

Inizialmente nato come una serie televisiva per Disney+, Armor Wars uscirà invece come film al cinema e la novità principale riguarda la sua distribuzione, che dovrebbe essere successiva a quella del film sui Fantastici 4.

Al centro della storia ci sarà il Dipartimento del Controllo Danni già visto nelle precedenti pellicole del Marvel Cinematic Universe. Dopo aver preso possesso della tecnologia del defunto Tony Stark in Spider-Man: No Way Home, si dice che l'agenzia governativa creerà un "esercito di iron man" per proteggere meglio il mondo dopo gli eventi di Secret Invasion.

Abbiamo già visto quanto il D.O.D.C. si spingerà oltre per affrontare i metaumani disonesti, ma questo esercito di Iron Men disonesti finirà per cadere sotto il controllo dei veri cattivi di Armor Wars.

Tra le altre rivelazioni riportate, apprendiamo che War Machine cercherà di respingere Valentina Allegra de Fontaine e il redivivo Justin Hammer, il villain di Iron Man 2 interpretato da Sam Rockwell. Tony aveva scherzato sul fatto che quest'ultimo avrebbe impiegato 20 anni per replicare la sua tecnologia di Iron Man e, beh, eccoci qui!

Armor Wars non sarà più una serie, il progetto con Don Cheadle diventa un film

Sembra che almeno alcuni di questi Iron Man saranno i classici cattivi dei fumetti di Iron Man, anche se al momento non è chiaro se le voci sul ritorno di Ultron troveranno conferma. Tuttavia, Rhodey tornerà un alleata in Riri Williams, alias Ironheart.

Da questa iniziale descrizione, sembra di trovarsi davanti un potenziale Iron Man 4, ma senza il coinvolgimento del Tony Stark di Robert Downey Jr.