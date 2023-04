Swamp Thing: James Mangold conferma che è sceneggiatore e regista del film DC

James Mangold ha confermato che sta lavorando a un film di Swamp Thing per la DC e James Gunn ha commentato il suo coinvolgimento.

James Mangold, durante la Star Wars Celebration 2023, ha confermato che sta lavorando al film di Swamp Thing per la DC.

Durante l'evento il filmmaker è stato confermato come uno degli artisti impegnati nello sviluppo di uno dei prossimi lungometraggi della saga e ha parlato dei suoi progetti futuri.

Intervistato da Collider, James Mangold ha ammesso per la prima volta di essere coinvolto nell'adattamento di Swamp Thing.

Il regista ha però sottolineato: "Sto scrivendo entrambi i film e chi lo sa cosa accadrà e quale dei due verrà girato per prima. Non è un'indiscrezione, ci sto lavorando. Può accadere di tutto e ci vuole tempo".

James Gunn ha quindi commentato online : "Ovviamente quando abbiamo iniziato a delineare il percorso del DCU una delle prime persone con cui ho parlato è stato il super talentuoso James Mangold sulla possibilità di scrivere e dirigere il progetto che lo appassiona così tanto, Swamp Thing".

Nel 1982 uscì nelle sale un film ispirato a Swamp Thing diretto da Wes Craven con Ray Wise nei panni di Alec Holland, mentre nel 1989 uscì il sequel. Ci fu anche una serie TV durata tre stagioni su USA Network e una serie animata su Fox Kids.

Un'altra serie TV in live action su Swamp Thing è poi uscita nel 2019 sul servizio di streaming DC Universe, cancellata immediatamente dopo l'episodio pilota per divergenze creative. La serie composta da soli 10 episodi è poi approdata sulla CW nel 2020.