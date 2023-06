Batman: è ufficiale, The Brave and the Bold sarà diretto da Andy Muschietti

Il regista di The Flash Andy Muschietti dirigerà il nuovo focus su Batman, The Brave and the Bold, arriva la conferma ufficiale.

Variety ufficializza l'ingaggio di Andy Muschietti da parte di DC Studios per dirigere The Brave and the Bold, il nuovo film su Batman annunciato da James Gunn e Peter Safran earlier this year.

Le voci che volevano il regista di The Flash dietro la macchina da ripresa per il nuovo rebooto della saga di Batman sono state così confermate. A quanto sappiamo finora, Batman: The Brave and the Bold sarà basato sulle storie a fumetti di Grant Morrison, che James Gunn called "eccezionalmente importanti" per il DC Universe. Al centro dei fumetti troviamo una Bat-famiglia in cui Damian Wayne, figlio biologico di Bruce Wayne, veste i panni di Robin. La sorella di Andres Muschietti, Barbara Muschietti, produrrà il progetto con la sua etichetta Double Dream a fianco di James Gunn e Peter Safran.

Batman: perché il Cavaliere Oscuro di Michael Keaton è il preferito dagli americani?

"Abbiamo visto The Flash. Anche prima di prendere le redini dei DC Studios, sapevamo di essere nelle mani non solo di un regista visionario, ma anche di un grande fan della DC" hanno dichiarato James Gunn e Peter Safran a Variety parlando di Andy Muschietti. "È un film magnifico - divertente, emozionante, elettrizzante - e l'affinità e la passione di Andy per questi personaggi e questo mondo risuona in ogni fotogramma. Quindi, quando è arrivato il momento di trovare un regista per The Brave and the Bold, c'era una sola scelta possibile. Fortunatamente, Andy ha detto di sì. Poi Barbara ha firmato per produrre con noi. Sono una squadra straordinaria e non potremmo avere partner migliori o più stimolanti mentre ci imbarchiamo in questa nuova entusiasmante avventura nel DCU".

Che cosa sappiamo di The Brave and the Bold?

Al momento non ci sono sceneggiatori coinvolti nel film su Batman in arrivo che segnerà la prima apparizione in live-action di Robin fin da Batman & Robin del 1997, dove il personaggio era interpretato da Chris O'Donnell a fianco del Batman di George Clooney. The Brave and the Bold rappresenterà il rilancio di Batman nel canone del DCU, mentre la saga di The Batman di Matt Reeves, con Robert Pattinson, continuerà a esistere in un universo separato.