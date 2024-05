Birds of Prey: che ne è stato dei personaggi dopo il cinecomic DC?

Cosa è successo alle protagoniste di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) dopo il debutto nel DC Extended Universe? Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn ha come protagonista proprio Margot Robbie nel ruolo di Harley e introduce diversi nuovi vigilanti di Gotham come Cacciatrice, Black Canary, Cassandra Cain e Renee Montoya.

Tuttavia, a parte Harley Quinn, le altre protagoniste del film non sono più riapparse nel DC Extended Universe. Birds of Prey si concentra sul nuovo status quo di Harley Quinn separata dallo storico fidanzato Joker, introducendo nuovi personaggi impegnati in un conflitto per la conquista di un diamante bramato dal boss del crimine di Gotham, Black Mask (Ewan McGregor). Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn sarà in onda stasera su Rai 2 alle ore 21.20.

Birds of Prey: Margot Robbie nei panni di Harley Quinn

Il futuro dei personaggi

Nonostante le recensioni positive e gli elogi al cast al femminile, Birds of Prey 2 non è stato realizzato. Il motivo è probabilmente da ricercare in un ritorno al box-office non proprio entusiasmante che non ha permesso al film di essere classificato come un successo commerciale. In secondo luogo, Birds of Prey si è trovato in mezzo ai continui tentativi di Warner Bros. di correggere il corso del franchise dopo il pessimo responso di Justice League.

In origine, Warner Bros. aveva deciso di sviluppare uno spinoff di Birds of Prey, con Black Canary in un ruolo da protagonista, con la presenza anche di Green Arrow/Oliver Queen nel film DCEU. Il progetto è stato successivamente cancellato.

Margot Robbie ha interpretato Harley Quinn in Suicide Squad di David Ayer e nel più fortunato The Suicide Squad - Missione Suicida di James Gunn, oltre a Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, che riporta sullo schermo Robbie nel ruolo dell'iconico personaggio DC dopo le ottime recensioni nel film di Ayer.

Il cast di Birds of Prey comprende anche Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Ella Jay Basco, Rosie Perez, Ewan McGregor, Chris Messina e Charlene Amoia.