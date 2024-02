Joker: Folie à Deux, Lady Gaga e Joaquin Phoenix nelle nuove foto del film

A ottobre arriverà nelle sale il film Joker: Folie à Deux e, per festeggiare San Valentino, sono state condivise nuove foto dei protagonisti.

Todd Phillips ha condiviso, in occasione di San Valentino, delle nuove foto del film Joker: Folie à Deux.

Gli scatti ritraggono i protagonisti, Joaquin Phoenix e Lady Gaga, nei ruoli di Arthur Fleck e Harleen Quinzel/HarleyQuinn.

Le nuove immagini

Il regista Todd Phillips ha accompagnato le immagini di Joker: Folie à Deux con la frase: "Sperando che la vostra giornata sia piena d'amore".

Per ora la produzione non ha condiviso alcun dettaglio ufficiale della trama, descrivendo il sequel come un film drammatico con elementi musicali. La storia dovrebbe ruotare intorno all'Arkham Asylum.

Joker: Folie à Deux: perché il concetto di Multiverso potrebbe essere un elemento importante del film

Nel cast, oltre a Joaquin Phoenix e Lady Gaga, ci sono Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland e Harry Lawtey. Zazie Beetz riprenderà inoltre il ruolo avuto nel film del 2019.

Joker ha incassato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo e ha conquistato 11 nomination agli Oscar, facendo ottenere a Joaquin Phoenix il premio come Miglior Attore Protagonista.

L'arrivo del film nelle sale è previsto per il 4 ottobre.