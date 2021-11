Birds of Prey: una versione censurata è apparsa a sorpresa su HBO Max

Gli utenti di HBO Max, attualmente, non possono vedere la versione originale di Birds of Prey: in streaming c'è una versione censurata del film.

Il film Birds of Prey è stato censurato su HBO Max: prima della visione del film con star Margot Robbie appare infatti un avviso in cui si annuncia che si sta per assistere a un montaggio diverso da quello arrivato nelle sale.

La storia di Harley Quinn era stata vietata ai minori a causa del linguaggio e delle scene di violenza non considerate adatti agli spettatori più giovani.

La versione di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) proposta dalla piattaforma di streaming sembra sia stata ideata per permetterne la visione ai giovani di età superiore ai 14 anni. Tra le modifiche più evidenti che hanno notato gli spettatori c'è il cancellamento in digitale di una frase su una t-shirt indossata dalla detective Montoya, personaggio affidato all'attrice Rosie Perez.

Per ora i responsabili della piattaforma non hanno chiarito quanto accaduto o svelato se la versione integrale verrà messa a disposizione degli utenti.

Al centro della storia di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) ci sono Harley Quinn, Black Canary e Huntress impegnate a unire le forze per difendere la giovane da Black Mask, villain affidato a Ewan McGregor, minaccia che porterà alla creazione di un'inaspettata alleanza al femminile.

Le protagoniste saranno le attrici Margot Robbie, Jurnee Smollett e Mary Elizabeth Winstead, mentre nel cast ci saranno anche Rosie Perez nel ruolo della detective Renee Montoya e Chris Messina con una parte da villain.