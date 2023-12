Jonathan Majors è stato licenziato dalla Disney e non riprenderà il ruolo di Kang nel MCU

Jonathan Majors, dopo essere stato giudicato colpevole nel processo per violenza domestica, è stato licenziato dalla Disney e non tornerà nei prossimi progetti del MCU.

Jonathan Majors è stato licenziato dalla Disney e dai Marvel Studios dopo essere stato considerato colpevole di aggressione e molestie.

La giuria che ha deciso le sorti del processo che si è svolto a New York ha infatti deciso che l'attore ha avuto dei comportamenti violenti, dal punto di vista fisico ed emotivo, con vittima la sua ex fidanzata Grace Jabbari.

La situazione dell'attore

Loki: Jonathan Majors è Kang in una scena della serie

Un portavoce dei Marvel Studios ha confermato poco fa che Jonathan Majors non continuerà a interpretare Kang il Conquistatore nelle prossime fasi del MCU.

L'attore aveva interpretato per la prima volta il ruolo nella prima stagione di Loki e lo aveva poi ripreso in Ant-Man and the Wasp: Quantumania e nel secondo capitolo delle avventure televisive con star Tom Hiddleston.

Jonathan Majors è stato considerato colpevole di molestie e aggressione

Per ora non è ancora stato svelato se Majors sarà sostituito o i programmi dello studio saranno radicalmente cambiati dopo la condanna all'attore. In passato la parte di Rhodey nel sequel di Iron Man era stata passata da Terrence Howard a Don Cheadle, precedente che fa ipotizzare un nuovo casting per trovare un nuovo interprete per il villain.