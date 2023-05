Blade: Nic Pizzolatto riscriverà il film Marvel con protagonista Mahershala Ali

Nic Pizzolatto, creatore della serie HBO True Detective, è stato ingaggiato dai Marvel Studios per occuparsi della riscrittura della sceneggiatura di Blade, che vedrà Mahershala Ali protagonista.

I due avevano già collaborato in precedenza nel corso della terza stagione di True Detective. L'inizio delle riprese del film avverrà nel corso di questo mese ad Atlanta, in Georgia, con Yann Damage alla regia. Recentemente, si è unita al cast anche Mia Goth.

Blade ha attualmente una sceneggiatura di Michael Starrbury, che ha ottenuto una nomination agli Emmy per aver scritto un episodio del dramma di Ava DuVernay, When They See Us. Secondo le fonti, Pizzolatto sta lavorando sulla bozza di Starrbury e la sta riscrivendo da qualche settimana.

I Marvel Studios hanno fissato una data d'uscita al 6 settembre 2024 per la pellicola, ma alcuni film Marvel potrebbero essere a rischio dopo il recente annuncio dello sciopero degli sceneggiatori di Hollywood, come conseguenza del mancato accordo sui compensi.

Per quanto riguarda Pizzolatto, lo scrittore e showrunner è al lavoro sul remake TV de I magnifici 7, e quest'anno tornerà anche la Stagione 4 di True Detective, sottotitolata Night Country.