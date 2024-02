Joker: Folie à Deux, Todd Phillips svela quando vedremo il primo trailer

Dopo le nuove immagini di Joker: Folie à Deux pubblicate in occasione di San Valentino, il regista Todd Phillips ha svelato quando potremo finalmente vedere il primo trailer della pellicola, la cui uscita è fissata per ottobre.

Di cosa parlerà il sequel?

Per ora la produzione non ha condiviso alcun dettaglio ufficiale della trama, descrivendo il sequel come un film drammatico con elementi musicali. La storia dovrebbe ruotare intorno all'Arkham Asylum.

Nel cast, oltre a Joaquin Phoenix e Lady Gaga, ci sono Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland e Harry Lawtey. Zazie Beetz riprenderà inoltre il ruolo avuto nel film del 2019. Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione di Joker.

Joker ha incassato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo e ha conquistato 11 nomination agli Oscar, facendo ottenere a Joaquin Phoenix il premio come Miglior Attore Protagonista.

Quando arriverà il trailer?

Per chi spera di vedere qualche filmato del nuovo film, beh dovrà aspettare ancora un po'. Dopo che molti fan hanno commentato le nuove immagini chiedendo informazioni sul trailer di Joker: Folie à Deux, Phillips ha confermato non arriverà prima di un paio di mesi.

Joker: Folie à Deux - Margot Robbie commenta la scelta di Lady Gaga: "Sarà una Harley Quinn incredibile"

"Ricevo spesso questa domanda", ha spiegato Phillips in un commento. "Il film esce a ottobre. Quindi il nostro primo teaser non uscirà prima di metà aprile".