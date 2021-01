Le 30 serie tv più attese del 2021

The Falcon and the Winter Soldier: Zemo con indosso la maschera viola

Dopo un 2020 non proprio fortunato per le produzioni televisive (e cinematografiche), il 2021 sembra volersi lasciare alle spalle rallentamenti, rinvii e cancellazioni per regalarci un anno pieno di show attesissimi. Sono davvero tanti, infatti, i titoli previsti per questo nuovo anno, che già promette di riuscire ad accontentare anche i palati più esigenti: dalle novità assolute e super chiacchierate alle nuove stagioni di alcune tra le serie tv più amate degli ultimi anni, dai reboot di programmi cult agli adattamenti legati al mondo del fumetto e dei videogiochi.

Ovviamente, non per tutte gli show disponiamo già di una data di uscita confermata, ma la speranza che si affaccino nel panorama dello streaming entro i prossimi 12 mesi ci spinge a inserirli ugualmente nella nostra lista. Ecco allora quali sono le serie tv più attese del 2021 e su quali piattaforme potrete gustarvi la visione.

1. WandaVision (Disney+)

WandaVision: un'immagine della serie

Tra i primi appuntamenti seriali di questo 2021 troviamo WandaVision, serie televisiva collegata alla nuova fase del Marvel Cinematic Universe e la cui uscita sulla piattaforma Disney+ è prevista per il 15 gennaio. Lo show, creato da Jac Schaeffer (Captain Marvel e Black Widow) e interpretato da Elizabeth Olsen e Paul Bettany, sarà incentrato sui personaggi di Wanda Maximoff e Visione e sarà ambientato dopo le vicende narrate in Avengers: Endgame. Distrutta dal dolore per la perdita di Visione, infatti, Wanda decide di creare una realtà alternativa dalle atmosfere anni '50 nella quale il supereroe è ancora al suo fianco. Ovviamente non senza conseguenze.

2. The Falcon and The Winter Soldier (Disney+)

The Falcon and the Winter Soldier: una scena della serie tv

Tra i numerosi progetti annunciati da Disney+ per il 2021, troviamo anche The Falcon and The Winter Soldier, il cui debutto sulla piattaforma di streaming è previsto per il 19 marzo. La miniserie, ideata da Malcolm Spellman e composta da 6 episodi, avrà come protagonisti Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Winter Soldier (Sebastian Stan), alleati in un'avventura intorno al mondo che metterà alla prova i loro poteri e la loro pazienza.

3. The Witcher 2 (Netflix)

Henry Cavill nei panni di Geralt

Diventata velocemente una delle serie più popolari su Netflix, The Witcher si appresta a far ritorno sulla piattaforma con la sua seconda stagione, anche se ancora non è stata ufficializzata una data di uscita (si vocifera che farà il suo debutto in primavera). Quel che è certo è che questo nuovo ciclo di 8 episodi, ispirato ai primi due romanzi ufficiali della saga, sarà ancora più intenso del precedente, riprendendo le avventure di Geralt di Rivia (Henry Cavill) nel mondo fantastico del Continente laddove le abbiamo lasciate.

4. Halo

Halo: un'immagine del videogioco

Basata sull'omonimo franchise di videogiochi e prodotta, tra gli altri, da Steven Spielberg, Halo è una serie tv live-action ambiziosa che promette di non deludere i fan del fenomeno dell'universo gaming. La serie, che debutterà sul network statunitense ShowTime nel corso del 2021, si concentrerà sulla guerra del 26° secolo tra il Comando spaziale delle Nazioni Unite e il Patto alieno e vedrà l'attore Pablo Schreiber nei panni del protagonista John-117/Master Chief.

5. Walker (The CW)

Jared Padalecki è Cordell Walker nella serie televisiva Walker

Impossibile dimenticare la celebre serie con protagonista Chuck Norris e intitolata Walker Texas Ranger. Per rendere omaggio a questo cult degli anni '90, l'emittente televisiva statunitense The CW ha realizzato un reboot, intitolato semplicemente Walker, che farà il suo debutto il prossimo 21 gennaio e avrà come protagonista Jared Padalecki. La serie, che vede Padalecki nei panni di Cordell Walker, racconta di un uomo vedovo che, dopo due anni trascorsi sotto copertura, fa ritorno ad Austin per riconciliarsi con i suoi due figli e trovare un terreno con la nuova compagna Micki (Lindsey Morgan). Attualmente, per Walker non è prevista ancora nessuna programmazione in Italia.

6. Clarice (CBS)

Rebecca Breeds è Clarice Starling nella serie tv Clarice

Serie tv sequel de Il silenzio degli innocenti creata da Alex Kurtzman e Jenny Lumet, Clarice è uno dei progetti più attesi di questo 2021. Lo show si concentra sul personaggio di Clarice Starling, agente dell'FBI che era stato interpretato sul grande schermo da Jodie Foster e che qui assume il volto di Rebecca Breeds. Le vicende prendono il via un anno dopo gli eventi narrati ne Il silenzio degli innocenti e vedono la Starling di nuovo sul campo, pronta ad affrontare nuovi serial killer e predatori seriali. Il pilot della serie tv sarà trasmesso sulla CBS l'11 febbraio mentre non è ancora stata resa nota la data d'uscita italiana.

7. Loki (Disney+)

Tom Hiddleston è Loki nell'omonima serie tv

La prima stagione della serie tv dedicata a Loki, uno dei personaggi più amati e controversi del mondo Marvel, sarà disponibile su Disney+ dal 21 luglio 2021. Lo show, in continuità con le altre pellicole del franchise, sarà ambientato dopo gli eventi raccontati in Avengers: Endgame, e vedrà il Dio dell'Inganno (interpretato sempre da Tom Hiddleston) rubare il Tesseract e creare, così, una nuova linea temporale.

8. The Nevers (HBO)

Laura Donnelly in una delle prime immagini della serie tv The Nevers

The Nevers è uno degli show di punta in uscita su HBO e, come confermato dall'emittente, farà finalmente il suo debutto in estate. Finalmente perché le riprese erano già iniziate a luglio 2019, quando Joss Whedon ne era ancora scrittore, regista e produttore esecutivo, prima di abbandonare il progetto. La serie, di genere fantascientifico e ambientata in epoca Vittoriana, ha come protagonista un gruppo noto come Touched e composto principalmente da donne con abilità straordinarie. Nel cast troviamo, tra gli altri, Laura Donnelly, Olivia Williams e James Norton.

9. La Fantastica Signora Maisel 4 (Prime Video)

La fantastica signora Maisel: Rachel Brosnahan in un'immagine della terza stagione

La quarta stagione de La Fantastica Signora Maisel avrebbe dovuto fare il suo debutto su Amazon Prime Video per fine autunno 2020 ma, a causa della situazione mondiale, dovremo aspettare qualche mese in più (probabilmente autunno 2021) per vedere i nuovi episodi dello show creato da Amy Sherman e vincitore di numerosi premi tra cui tre Golden Globe e sette Emmys. Intanto, il finale della terza stagione ha suscitato grande curiosità negli spettatori che non vedono l'ora di scoprire come proseguirà la storia di Midge (Rachel Brosnahan).

10. The Boys 3 (Prime Video)

The Boys 2: Antony Starr ed Erin Moriarty in una scena della nuova stagione

È una delle serie televisive più controverse e discusse degli ultimi anni a causa dei suoi contenuti estremamente espliciti: stiamo parlando di The Boys, show targato Prime Video e con protagonista una squadra speciale che ha come obiettivo quello di smascherare la condotta immorale dei cosiddetti supereroi. Se il secondo capitolo ha visto la luce a settembre del 2020, concludendosi con uno scioccante colpo di scena, la speranza è quella di poter vedere la terza stagione a un anno di distanza, quindi entro l'autunno del 2021.

11. La casa di carta 5 (Netflix)

La casa di carta 4: i protagonisti pronti a entrare in azione

Vero e proprio fenomeno globale, amato soprattutto per la peculiarità dei suoi protagonisti e per la sua simbologia (le maschere di Dalì, le tute rosse e "Bella ciao", solo per citarne alcuni), La casa di carta è uno dei titoli di punta di Netflix, che ne ha acquistato i diritti dall'emittente spagnola Antena 3. Ma quando potremo vedere sulla piattaforma la quinta e ultima stagione? Per ammirare le gesta del Professore (Álvaro Morte) e della sua banda all'interno della Banca di Spagna? Considerando che le riprese sono iniziate ad agosto 2020, il quinto capitolo potrebbe arrivare sulla piattaforma entro la prima metà del 2021 ma non esiste ancora una data ufficiale.

12. Strappare lungo i bordi (Netflix)

Un primo piano di Zerocalcare a Lucca Comics & Games 2014

Il 21 dicembre 2020 è stato dato l'annuncio ufficiale della prima serie tv animata di Zerocalcare dal titolo Strappare lungo i bordi. La serie, che avrà come protagonisti alcuni dei personaggi cult del fumettista italiano come Secco, Sarah, l'Amico Cinghiale e l'Armadillo, entrerà nel catalogo dei contenuti originali Netflix, anche se, ancora, non è stata fornita alcuna indicazione sulla possibile data di uscita. Quel che è certo è che l'attore Valerio Mastandrea presterà la voce all'Armadillo.

13. American Horror Story 10 (Fox)

Il poster della decima stagione di American Horror Story

Stando a quanto affermato dal creatore di American Horror Story Ryan Murphy, le riprese della decima stagione della serie antologica cult hanno preso il via a ottobre 2020; per questo, possiamo aspettarci di vederla approdare su Fox nel corso del 2021, probabilmente in autunno. Pur non avendo ancora precise informazioni sulla trama, le foto ufficiali fanno pensare che potrebbe concentrarsi sul mare e sulle creature marine. Per quanto riguarda il cast, torneranno i veterani Sarah Paulson ed Evan Peters e altri volti iconici dello show come Lily Rabe e Kathy Bates. Ma la novità più sorprendente è sicuramente la new entry di questo decimo capitolo: Macaulay Culkin.

14. Stranger Things 4 (Netflix)

Stranger Things: una scena della terza stagione

Siete ansiosi di scoprire quali nuove (e spaventose) avventure attendono Undici (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Will (Noah Schnapp), Lucas (Caleb McLaughlin) e i loro amici? Il teaser trailer della quarta stagione di Stranger Things aveva rivelato che non ci troveremo più a Hawkins mentre, il trailer diffuso in occasione dell'inizio delle riprese, conferma ciò che tutti noi avevamo immaginato (e sperato): Hopper (David Harbour) è vivo ed è tenuto prigioniero in Russia. Tantissime saranno le new entry nel cast: la quarta stagione della fortunata serie Netflix, infatti, potrà contare anche su Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joe Q. Bretz, Robert Englund, Sherman Augustus, Nikola Djuricko e Tom Wlaschiha. Per quanto riguarda il suo debutto sulla piattaforma, invece, non disponiamo ancora di una data ufficiale, ma dovrebbe essere previsto per la seconda metà del 2021.

15. L'amica geniale 3 (Rai Uno)

L'amica geniale: un'immagine di Gaia Girace nella seconda stagione

Stessa sorte dovrebbe toccare alla serie creata da Saverio Costanzo e basata sull'omonima serie di romanzi di Elena Ferrante, le cui riprese, inizialmente previste per la primavera del 2020, hanno dovuto subire un posticipo. La terza stagione de L'amica geniale, trasposizione di Storia di chi fugge e di chi resta, racconterà il tramonto dell'adolescenza e l'inizio dell'età adulta per Lila e Lenù, cosa che comporterà, ovviamente, un ricambio di cast. Anche dietro la macchina da presa ci saranno delle novità: Emanuele Crialese e Daniele Luchetti sostituiranno Costanzo che resterà, comunque, autore della sceneggiatura.

16. Better Call Saul 6 (Netflix)

Better Call Saul 5: Bob Odenkirk e Rhea Seehorn nel finale di stagione

La quinta stagione del fortunato spin-off di Breaking Bad ha debuttato su Netflix il 23 febbraio 2020 anche se gli ultimi episodi doppiati sono arrivati in Italia solo a inizio luglio a causa dell'emergenza mondiale. Per questo motivo, la sesta stagione di Better Call Saul, inizialmente prevista per i primi mesi del 2021, non vedrà la luce prima della fine dell'anno. Benché non siano ancora disponibili chiare anticipazioni sulla trama, trattandosi del capitolo conclusivo possiamo aspettarci che verrà data risposta alle numerose domande introdotte nel corso dello show, chiarendo il rapporto tra Saul Goodman (Bob Odenkirk) e Kim Wexler (Rhea Seehorn) e rivelando il destino di quest'ultima.

17. Anna (Sky Atlantic)

L'esordiente Giulia Dragotto è Anna nell'omonima serie tv

Anna è la nuova e attesissima serie italiana tratta dal romanzo omonimo del 2015 nonché secondo progetto per Sky di Niccolò Ammaniti, dopo il successo de Il Miracolo. Lo scrittore Premio Strega è anche showrunner e regista della serie, che dovrebbe debuttare su Sky Atlantic e NOW TV nel corso del 2021. Dal teaser trailer diffuso a ottobre dello scorso anno, vediamo la giovane esordiente Giulia Dragotto nei panni della protagonista Anna, in un mondo distopico dove le città sono state abbandonate, la natura ha preso il sopravvento e le regole sociali non hanno più alcun valore.

18. Foundation (Apple TV+)

Jared Harrs è Hari Seldon nella serie tv Foundation

Basata sul Ciclo delle Fondazioni di Isaac Asimov e prodotta per Apple TV+, Foundation è una serie televisiva di fantascienza con protagonisti Lee Pace e Jared Harris. Dopo una lunga attesa e diversi tentativi falliti, lo show supervisionato dalla stessa figlia dello scrittore dovrebbe debuttare sulla piattaforma streaming nel corso del 2021. Harris vestirà i panni del protagonista della saga, il geniale scienziato fondatore della psicostoria Hari Seldon mentre Pace interpreterà Brother Day, l'Imperatore della Galassia intenzionato a contrastare le teorie di Hari.

19. Bel Air (Peacock)

Un'immagine del cortometraggio Bel-Air di Morgan Cooper

Un reboot della serie cult Willy, Il Principe di Bel Air sembrava qualcosa che non avremmo mai visto, eppure pare che il 2021 ci porterà anche questo. La rivisitazione in chiave più drammatica dell'amatissima sitcom anni '90 debutterà sulla piattaforma di streaming Peacock (non ancora arrivata in Italia) nel corso del 2021 e sarà prodotta anche dallo stesso Will Smith. Bel Air, questo il titolo della serie basata sul cortometraggio virale realizzato da Morgan Cooper, prenderà sempre il via dal trasferimento di Willy dalla West Philadelphia a Bel-Air, affrontando temi quali la discriminazione e il pregiudizio.

20. Il Signore degli Anelli (Prime Video)

Ian McKellen in una scena di Il signore degli anelli - Il ritorno del re

Dopo la trasposizione cinematografica firmata da Peter Jackson, l'opera di J. R. R. Tolkien, Il Signore degli Anelli si prepara a diventare una serie televisiva su Prime Video. Lo show diretto da Juan Antonio Bayona dovrebbe debuttare sulla piattaforma entro gli ultimi mesi del 2021 e sarà ambientato nella Seconda era della Terra di Mezzo, il periodo storico che si conclude con la prima caduta di Sauron e, quindi, molto prima rispetto agli eventi narrati nei film.

21. Lisey's Story (Apple TV+)

Clive Owen e Julianne Moore sono i protagonisti de I figli degli uomini

Lisey's Story, romanzo di Stephen King datato 2006, diventa una serie tv e dovrebbe aggiungersi al catalogo di Apple TV+ nei prossimi mesi. Diretto da Pablo Larrain e scritto dallo stesso maestro del brivido che ne è anche produttore esecutivo, lo show avrà come protagonisti Julianne Moore, Clive Owen, Joan Allen e Dane DeHaan. In attesa di conoscere la data di uscita ufficiale, ecco qualche anticipazione sulla trama che, chi ha letto il libro, già conoscerà: rimasta vedova da due anni, Lisey si ritrova a maneggiare degli appunti del defunto marito scrittore, rimanendo coinvolta in strani avvenimenti, sciagure e presagi.

22. Vickings Valhalla (Netflix)

Vikings: Travis Fimmel e Gustaf Skarsgård nell'episodio Treachery

Annunciato da Netflix già verso la fine del 2019, Vickings Valhalla è uno spin-off delle serie epica Vikings, di cui ne prosegue il racconto, creata da Michael Hirst e Jeb Stuart. La narrazione prende il via cento anni dopo gli eventi della serie originale e segue le vicissitudini dei vichinghi più conosciuti della storia: Leif Erikson, Freydis Eriksdottir, Harald Harada e Guglielmo il Conquistatore.

23. Star Wars: The Bad Batch (Disney+)

La Bad Batch in The Clone Wars

Sequel e spin-off di Star Wars: le guerre dei Cloni e prodotta dallo stesso co-ideatore Dave Filoni, Star Wars: The Bad Batch è una serie tv animata che sarà disponibile in streaming su Disney+ dal 1 dicembre 2021. Lo show sarà incentrato sulla Clone Force 99 alias Bad Batch, una squadra di cloni sperimentali dalle caratteristiche uniche già visti in The Clone Wars e in grado di affrontare qualsiasi situazione.

24. The Book of Boba Fett (Disney+)

The Mandalorian: un'immagine della prima puntata della serie

Sempre su Disney+ e sempre nel mese di dicembre debutterà anche The Book of Boba Fett, spin-off dell'amatissima The Mandalorian (l'uscita dello show è stato rivelato contestualmente all'episodio finale della serie con protagonista Pedro Pascal) e, proprio come quest'ultima, prodotta da Dave Filoni, Jon Favreau e Robert Rodriguez. The Book of Boba Fett vedrà Temuera Morrison nei panni di Boba Fett e Ming-Na Wen in quelli di Fennec Shand.

25. Gomorra 5 (Sky Atlantic)

Gomorra - La serie: Marco D'Amore e Salvatore Esposito in una scena della serie

Nel 2021, la fortunata serie criminale Sky Gomorra realizzata da un'idea di Roberto Saviano arriva al capolinea con la sua quinta e ultima stagione, anche se non esiste ancora una data di uscita ufficiale. La regia, proprio come per i quattro capitolo precedenti, è affidata a Claudio Cupellini, affiancato dall'interprete di Ciro Di Marzio Marco D'Amore, già regista di parte della quarta stagione e del film L'Immortale, pellicola che fa da ponte tra quest'ultima e la quinta stagione di Gomorra.

26. The Umbrella Academy 3 (Netflix)

The Umbrella Academy: una scena con Colm Feore

Confermata a novembre 2020, la terza stagione di Umbrella Academy potrebbe debuttare sulla piattaforma Netflix nella seconda metà del 2021 ma non è escluso che dovremo aspettare fino al 2022 per vedere i nuovi episodi. Ancora non ci sono grandi anticipazioni per quanto riguarda la trama ma lo showrunner Steve Blackman ha dichiarato che la narrazione trarrà alcuni elementi dalla graphic novel ma sempre seguendo una direzione autonoma e sarà probabilmente approfondita la storia di Sir Reginald.

27. Cowboy Bebop (Netflix)

Cowboy Bebop: Spike e Jet

Live action della celebre serie anime di fantascienza prodotta da Sunrise e diretta da Shinichirô Watanabe, Cowboy Bebop sarà composta da 10 episodi e dovrebbe sbarcare su Netflix entro la fine di quest'anno. La narrazione è incentrata sulle avventure di una squadra di cacciatori di taglie spaziali, di cui fanno parte, in particolare, l'ex affiliato del Red Dragon Spike Spiegel (John Cho) e l'ex investigatore dell'ISSP Jet Black (Mustafa Shakir).

28. The Underground Railroad (Prime Video)

The Underground Railroad: un gruppo di schiavi in fuga

Nel 2021 Prime Video potrebbe accogliere nel suo catalogo anche The Underground Railroad, adattamento televisivo dell'omonimo pluripremiato romanzo di Colson Whitehead creato e diretto da Barry Jenkins. La miniserie racconterà la storia di Cora (Thuso Mbedu), giovane schiava nella Georgia della Guerra Civile che si ritroverà a fuggire insieme all'amico Caesar (Aaron Pierre) attraverso i tunnel segreti di una vera e propria ferrovia sotterranea.

29. The Sandman (Netflix)

Morfeo nei fumetti di Neil Gaiman

Adattamento di una delle opere più complesse e apprezzate di Neil Gaiman, The Sandman dovrebbe approdare su Netflix verso la fine del 2021. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Gaiman, produttore esecutivo della serie, la trasposizione racconterà le vicende di Morfeo, Signore dei sogni rimasto intrappolato per oltre un secolo fino ai giorni nostri, mescolando mitologia, fantasy e contemporaneità. La prima stagione sarà basata sulle storie di Preludes, Nocturnes e The Doll's House e dovrebbe essere composta da dieci episodi.

30. Il revival di Dexter (ShowTime)

Michael C. Hall nell'episodio di apertura della sesta stagione di Dexter

Concludiamo la nostra lista delle serie più attese del 2021 con un revival che farà felici tutti i fan del killer dei serial killer interpretato da Michael C. Hall; soprattutto perché, diciamo la verità, il series finale di Dexter non aveva soddisfatto proprio nessuno. Ambientati otto anni dopo la scomparsa di Dexter Morgan, i 10 nuovi episodi vedranno il protagonista vivere sotto falso nome lontano da Miami, ma sempre in lotta con la sua voce interiore. Al momento, ShowTime pensa di poter organizzare il lancio del revival entro il 2021.