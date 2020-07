Gomorra 5: tutto quello che sappiamo sulla prossima stagione

La stagione 5 di Gomorra - La serie ci sarà, ovviamente su Sky Altantic e Now Tv. e l'appuntamento è per il 2021: ecco tutto quello che trapela sulla serie cult tratta dal romanzo di Roberto Saviano.

Gomorra - la serie, Marco D'Amore nella prima stagione

Ciro l'Immortale è stato uno dei personaggi più amati di Gomorra - La serie. E il prodotto tratto dal famoso romanzo di Roberto Saviano, nato dopo il film di Matteo Garrone, sembra davvero un'opera... immortale. Amatissima dai fan, dopo quattro stagioni e un film, uno spin-off destinato alla sala cinematografica, intitolato proprio L'Immortale, Gomorra tornerà in una quinta stagione su Sky Atlantic e NOW Tv. Ecco tutto quello che sappiamo su Gomorra 5.

La sceneggiatura è pronta?

Gomorra - La serie: Marco D'Amore e Salvatore Esposito in una scena della serie

Di questo ha parlato direttamente Riccardo Tozzi, il presidente di Cattleya, in un'intervista su Deadline a maggio. In quel periodo la struttura generale era pronta, e si stava cominciando a lavorare sui singoli episodi. A questo punto, si può ipotizzare che la sceneggiatura sia in fase avanzata e che manchino gli ultimi dettagli, almeno per i primi episodi. In produzioni di questo tipo, infatti, gli ultimi episodi vengono scritti quando i primi sono già in fase di produzione, mentre si è già sul set. Insomma, la macchina Gomorra è avviata e ben lanciata.

Quando iniziano le riprese?

Gomorra - La serie: Marco D'Amore in una scena

Questa è forse la domanda più difficile a cui rispondere. Riccardo Tozzi, sempre in quell'intervista, aveva dichiarato che le riprese di Gomorra 5 sarebbero iniziate tra luglio e settembre. Le complicate norme di sicurezza in materia Covid-19, si sa, rendono complicata la partenza di produzioni di questo tipo, perché nulla può essere lasciato al caso. A oggi sembra più probabile che le riprese possano partire a ottobre, come ha dichiarato Marco D'Amore all'Ischia Film Festival.

Gomorra - La serie: Una scena della fiction Sky

Quando andrà in onda Gomorra 5?

Gomorra - la serie: Marco D'Amore (Ciro) nella prima stagione

A questo punto la data, ipotizzata da Variety già nel dicembre del 2019, in occasione del lancio de L'Immortale. appare comunque plausibile. Si parla del 2021. Pare certo, però, che non possa essere nei primi mesi. Con i set in partenza in autunno, e un successivo lavoro di montaggio e postproduzione, oltre che di messa a punto della promozione, pare ragionevole ipotizzare che Gomorra 5 possa arrivare a metà anno; forse, per sfruttare il periodo di punta, all'inizio dell'autunno 2021.

Marco D'Amore e Claudio Cupellini alla regia

Gomorra - la serie: Marco D'Amore è Ciruzzo

Quello che si può dire con certezza sin da ora è che Marco D'Amore, dopo l'esperienza alla regia de L'Immortale, sarà dietro la macchina da presa anche per la nuova stagione di Gomorra. L'attore simbolo della serie dirigerà i primi cinque episodi. Alla regia degli episodi successivi ci sarà Claudio Cupellini, già tra i registi della serie. È stato proprio Cupellini, tra l'altro, a lanciare Marco D'Amore nel suo film Una vita tranquilla, del 2010. A proposito de L'immortale, Riccardo Tozzi ha dichiarato che il film farà da ponte tra la quarta e la quinta stagione.

Gomorra - La serie: Elena Starace e Salvatore Esposito in una scena

Ciro l'Immortale

Gomorra - la serie, prima stagione: Marco D'Amore con Salvatore Esposito (Ciro e Genny)

E a questo punto, anche se si tratta per il momento di voci e supposizioni, Ciro Di Marzio, l'Immortale, il personaggio interpretato da Marco D'Amore, potrebbe tornare nella stagione 5, e sarebbe un colpo davvero ad effetto. Chi ha visto L'immortale, d'altra parte, ha già avuto qualche indizio in questo senso.

Arrivi e partenze

Gomorra - la serie: Salvatore Esposito è Gennaro, il figlio del boss Savastano

Nella quinta stagione Gomorra - La Serie tornerà anche Gennaro "Genny" Savastano, l'altro personaggio simbolo della serie, interpretato da Salvatore Esposito. E già per questo la nuova stagione si prospetta come memorabile. Chi non rivedremo sicuramente è Cristiana Dell'Anna, il cui personaggio, Patrizia, è stato ucciso nella scorsa stagione. Un altro personaggio che dovrebbe apparire nella stagione 5 è O'Maestrale, un nome introdotto ed evocato alla fine della stagione 4, di cui ancora però non si conosce il volto.

Gomorra - la serie: Genny Savastano (Salvatore Esposito) nella prima stagione, di spalle

Una stagione ancora nuova

Gomorra - La serie: Marco D'Amore e Salvatore Esposito in un momento della fiction Sky

Basterebbe già tutto questo per creare una grande attesa attorno a Gomorra 5. Ma le parole di Riccardo Tozzi riescono a incuriosirci ancora di più. "Credo sarà incredibile" ha dichiarato il numero 1 di Cattleya. "Ogni volta abbiamo provato a fare qualcosa di diverso. Abbiamo trovato un'altra prospettiva per la quinta stagione. È crepuscolare, oscura ed emozionante". È probabile che, come da tradizione, anche in questa nuova stagione ci saranno degli episodi girati all'estero.

La quinta stagione sarà l'ultima?

Gomorra - La serie: La famiglia di Ciro Di Marzio

Ma le parole di Riccardo Tozzi, soprattutto la parola "crepuscolare", sembrano suggerire che la quinta stagione di Gomorra sarà l'ultima. Ovviamente, quando parliamo di serie tv, sappiamo che la parola "fine" non è mai da prendere come definitiva. Riccardo Tozzi però ha detto che, al momento, si sta pensando alla quinta stagione come quella conclusiva. Poi, ovviamente, non si sa mai. Perché, proprio come Ciro, Gomorra è immortale.