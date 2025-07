Call My Agent – Italia: cosa aspettarsi dalla terza stagione della serie Sky

Sara Drago, Sara Lazzaro e Kaze ci danno qualche anticipazione sui nuovi episodi, attesi in autunno su Sky e NOW, direttamente dall'Italian Global Series Festival appena concluso.

L'Italian Global Series Festival è stato l'occasione per dare una sbirciata alla prossima stagione televisiva a livello seriale, anche e soprattutto per quanto riguarda le produzioni nostrane. Tra queste Call My Agent - Italia, il riuscito remake della fortunata serie francese Chiami il mio agente! (Dix Pour Cent).

La reception della CMA

Alcuni degli interpreti degli agenti ed assistenti protagonisti sono volati a Rimini e Riccione per raccontarci qualche anticipazione sulle nuove puntate. Come sapevamo, la guida alla scrittura dell'adattamento passa da Lisa Nur Sultan a Federico Baccomo, Camilla Buizza e Tommaso Renzoni, mentre il timone della regia da Luca Ribuoli a Simone Spada.

Call My Agent - Italia: il segreto del successo

Sara Lazzaro, interprete dell'assistente Monica, definisce così il successo del nostro remake: una ricetta francese con ingredienti italiani. "La serie francese ha aperto la possibilità di guardare il dietro le quinte da uno scorcio diverso e inaspettato, noi conosciamo queste dinamiche ma è bello condividerle con un pubblico che non le conosce. C'è anche una comicità diversa". Sara Drago, che nella serie è Lea Martelli, ricorda come il regista delle prime due stagioni abbia voluto una sporcatura regionale dai loro personaggi e poca romanità in generale, proprio per utilizzare un'ironia differente.

Paola Kaze Formisano ha invece scelto di dare più spessore alla sua Sofia, la centralinista dell'agenzia che inizia una storia con Gabriele (Maurizio Lastrico) rispetto all'originale. Farla vivere meno in funzione di lui e del loro rapporto, e infatti nella seconda è stata portatrice del tema della molestia nell'ambiente dello spettacolo. "Devo molto di più a lei di quanto lei debba a me" Infine Paola Buratto, che è Camilla, rappresentava lo sguardo dello spettatore che entra nell'agenzia insieme a lei. "Ora c'è una maturazione del personaggio, una crescita anche anagrafica".

Il ricordo di Marzia Ubaldi nella serie

Marzia Ubaldi è Elvira

Come ci ha tenuto a precisare Michele Di Mauro, interprete di Vittorio Baronciani: "Alla fine delle riprese della seconda stagione ci ha purtroppo lasciati Marzia Ubaldi. Di conseguenza la terza inizierà con un omaggio al personaggio di Elvira, colonna portante della CMA. Ci sarà un vuoto da colmare e agenti e assistenti si ritroveranno a stringersi e avvicinarsi come una famiglia. Funzioniamo come una compagna teatrale e in questo terzo ciclo tiriamo le somme drammaturgiche. Un'assenza-presenza che sentirà anche il pubblico".

Intervista a Sara Drago, Sara Lazzaro a Paola Kaze Formisano

Se Paolo Sorrentino e Gabriele Muccino - i registi tra le guest star precedenti - sono quelli che più hanno preso possesso del set facendolo diventare un po' il loro, chi avrà sorpreso di più il cast tra le nuove guest star?

Ci racconta Sara Lazzaro: "C'è da dire che abbiamo tutti avuto un'esperienza diversa con ciascun talent, perché abbiamo avuto a che fare direttamente solo con alcuni, a seconda degli agenti che li seguivano. Però per me è stata una grande esperienza avere Stefania Sandrelli. Penso che porti all'interno della serie quel cinema di una volta, quello star system di un tempo, quella luce che fu".

Una scena della seconda stagione

Ci dice Sara Drago: "Per me è stato molto bello vedere lavorare insieme Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Ad un certo punto stavamo per girare e loro si tenevano per mano, si davano coraggio. Allo stesso tempo erano molto divertite, molto complici. Hanno giocato in maniera molto onesta e autoironica sul rapporto madre-figlia, sono state proprio autentiche". Le fa eco Kaze: "Secondo me non è semplicissimo mettersi così a nudo sul set insieme alla propria figlia. Non conoscevo la Hunziker sotto questo punto di vista, è stata una macchina di precisione. Due persone veramente solari. Aurora non è nemmeno un'attrice, quindi non aveva esperienza, eppure ha dimostrato una concretezza che è raro vedere negli attori che fanno questo mestiere anche da tempo".

Le guest star che vorrebbero per le prossime stagioni

Avendo a che fare con così tante guest star, il cast non può non avere dei sogni nel cassetto. Inizia l'interprete di Lea Martelli: "Lo ripeto sempre, ormai dalla prima stagione, quindi ascoltatemi: Vanessa Scalera! Secondo me, oltre a portare un esempio di struttura e di percorso solido che ha come attrice, e si vede come artista, è anche una diva contemporanea, anzi un'antidiva! Secondo me è una delle attrici più forti che abbiamo in quella fascia in Italia. Ha anche un'umanità bellissima, porterebbe molto sul set".

Una scena con Valeria Bruni Tedeschi

La palla passa a Lazzaro: "Con Paola Buratto ci dicevamo che sarebbe bello avere la coppia Marinelli-Borghi, dopo averli nominati tante volte. È dalla prima stagione che cerchiamo di... (ride) A me piacerebbe un sacco anche portare qualcuno che ha veramente cambiato il cinema per l'Italia, come Sofia Loren". Tra l'altro non suonerebbe irrealistico, aggiungiamo noi, vista la quantità di star riunite in quell'agenzia.

Chiude la lista dei desideri Paola Formisano: "Io avendo anche l'altro lato della mia carriera, vorrei qualche ospite musicale, come Elisa o Tiziano Ferro. Quest'ultimo secondo me si metterebbe in gioco e prenderebbe in giro, che è fondamentale per partecipare. È una persona molto generosa". Dopo tutti i poster di Muccino in giro per l'ufficio, già immaginiamo tutte le cover degli album di Tiziano.

La terza stagione: più o meno vicina a Dix Pour Cent?

La seconda stagione si era allontanata dall'originale francese. I nuovi episodi in che direzione andranno? Ci dice Sara Drago: "In realtà forse questa terza stagione da un certo punto di vista è come se si fosse riavvicinata alla francese. Ci riallacciamo a delle linee narrative di Chiami il mio agente! ma portandoci dietro anche tutto il bagaglio della nostra agenzia italiana. C'è stata una decisione un po' generale della produzione, della scrittura, della regia, di dare più spazio alle vite personali di agenti e assistenti. Una scommessa che scopriremo se funzionerà o meno".

Sara Lazzaro e Michele Di Mauro in una scena di Call My Agent - Italia

Le fa eco Lazzaro: "Penso sia accaduto in modo molto organico, consequenziale. Se la prima stagione era una novità, nella seconda il pubblico si è affezionato ai personaggi. Quindi vuole vedere le star ma è anche interessato all'evoluzione delle relazioni tra i protagonisti. Rimettiamo al centro le persone che guidano questa casa di matti! (ride)". Insomma c'è una matrice "legale-contrattuale" da mantenere ma per il resto c'è libertà di scrittura e gestione delle sottotrame. Ci dice Kaze: "Sarà un bel mix questo terzo capitolo. Se inizialmente il meccanismo di visione era la curiosità per la guest star, andando avanti non poteva incentrarsi solamente su quello, avrebbe stancato sul lungo raggio. Riporta al centro noi proprio come gruppo".

I personaggi femminili

Le donne di Call My Agent - Italia sono diverse e sfaccettate, come dice Sara Drago: "La serialità ti dà l'occasione di tornare, riprendere in mano un personaggio dopo 1-2 anni quindi inevitabilmente nel frattempo sei cresciuto come essere umano e come artista. Rincontrarsi vuol dire mettere sul tavolo tutti gli ingredienti e strumenti nuovi che hai collezionato. I personaggi sono i personaggi ma partono da te interprete, con la tua umanità. Io ho visto davvero una maturazione artistica in tutti noi quest'anno. All'interno dell'agenzia ci sono delle donne per niente bidimensionali, anzi quasi contradditorie a volte. Un meccanismo che crea profondità e anche qualcosa di bizzarro che rende le protagoniste autonome da una figura maschile". Scherza Lazzaro: "Non lo stereotipo della segretaria che si innamora del capo. Ho sempre percepito una vera sintonia tra donne in agenzia".

Il crossover che vorrebbero nella serie

Una delle reunion nella comedy

A proposito di guest star, un episodio della terza stagione sarà dedicato alla reunion di Romanzo Criminale. Kaze è convintissima dell'altro crossover che vorrebbe nel futuro della serie Sky: Boris. Lazzaro e Drago rispondono entusiaste all'idea, sperando che Palomar le ascolti. "Credo sia inevitabile perché veniamo tutti da quel mondo lì". Scherza infine Lazzaro: "Chiamo Pietro Sermonti e gli dico 'vuoi venire a fare un salto in agenzia da noi?'". Già immaginano gli scenari: gente che si siede alla scrivania degli altri come se fosse la propria, il vero direttore della fotografia che parla con quello finto... Non vediamo l'ora, intanto, di goderci la terza stagione. E speriamo che ce ne siano già altre in cantiere.