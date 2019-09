I 20 film più attesi dell'autunno 2019

Rambo Last Blood: un primo piano di Sylvester Stallone

L'estate sta finendo. Per addolcire la pillola agli amanti del sole e del caldo, vi proponiamo la classifica dei 20 film più attesi dell'autunno 2019. Dopo il gran finale della stagione estiva con C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino, uscito nei cinema italiani con colpevole ritardo rispetto agli USA, che autunno cinematografico ci aspetta? A giudicare dai titoli, un autunno caldissimo (no, non parliamo di temperature stavolta). Tra i film in uscita tra ottobre e novembre quest'anno vi sono tanti potenziali blockbuster che vedranno il ritorno sullo schermo di star amatissime quali Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Kristen Stewart, Angelina Jolie e il nostrano Toni Servillo.

D'altronde con l'arrivo degli autunno si avvicina la stagione degli Oscar. Anche il pubblico italiano potrà vedere in anticipo alcuni dei film - sulla carta - papabili di candidatura. Tra blockbuster e cinema d'autore, la concorrenza delle piattaforme streaming si combatte a colpi di qualità e di varietà. Non mancheranno, dunque, film per famiglie, action movie e saghe, ma per fortuna i distributori sono pronti a scommettere anche su opere indipendenti dai titoli meno roboanti, ma dall'attrattiva innegabile per i cinefili. Ecco che in autunno arriveranno in sala il nuovo lavoro di Richard Linklater, lo spinoff "apocrifo" de Il grande Lebowski firmato da John Turturro e la seconda regia di Edward Norton. Ecco in dettaglio i film più attesi dell'autunno 2019.

Oscar 2020: da Joker a Tarantino, 10 film da festival che puntano ai premi

20. Yesterday

Yesterday: Himesh Patel in una scena

Dolcemente retrò, Danny Boyle cambia registro per questa commedia nostalgica che omaggia i Beatles e l'amore e che nasce dalla penna di Richard Curtis, autore di Quattro matrimoni e un funerale, Nothing Hill e Il diario di Bridget Jones. La storia ruota attorno a Jack Malik, magazziniere e cantautore fallito che ha un legame speciale con la sua unica fan e manager Ellie (Lily James). Dopo un black-out che paralizza il mondo, Jack Scopre che nessuno ricorda di conoscere i Beatles e si ritrova - solo tra milioni di persone - a maneggiare le straordinarie hit degli scarafaggi di Liverpool. Commedia romantica dalla premessa fantascientifica, Yesterday vede la partecipazione delle guest star Ed Sheeran e Kate McKinnon. Consigliato ai romantici, Yesterday uscirà nei cinema italiani dal 26 settembre.

Beatles e cinema: la parabola dei Fab Four sul grande schermo

19. The Hunt

The Hunt: una scena del film

Arriverà nei cinema italiani il 17 ottobre il controverso The Hunt, mentre l'uscita americana prevista per settembre è stata cancellata da Universal Pictures dopo che il film è stato chiamato in causa a seguito delle stragi di El Paso (Texas) e Dayton, Ohio. La ragione? The Hunt, firmato da Damon Lindelof con Nick Cuse, racconta la storia di un gruppo di estranei che si risvegliano in una radura per scoprire di essere diventati le prede di una sanguinosa caccia all'uomo in cui i ricchi si divertono a usare bersagli umani. Con un sottotesto politico più che esplicito, The Hunt vanta la presenza della due volte premio Oscar Hilary Swank in un ruolo da super cattiva. Nel cast anche Emma Roberts e Amy Madigan.

17. Sorry We Missed You

Sorry We Missed You: un momento del film

A ottobre arriverà al cinema anche il nuovo toccante lavoro di Ken Loach. Come spiega la nostra recensione di Sorry We Missed You, il regista militante prosegue nella sua analisi impietosa della situazione del proletariato inglese raccontando la storia di una famiglia che fatica a sbarcare il lunario quando le politiche liberaliste e imprenditoriali dell'era moderna mettono in crisi il loro tran tran. In concomitanza con le lotte sindacali dei rider in Italia, in Sorry We Missed You Ken Loach racconta la storia di un fattorino di Newcastle, padre di famiglia, che decide di comprare un furgone per diventare corriere in proprio, mettendo a rischio l'unità della sua famiglia per via delle numerose problematiche incontrate. Uno sguardo lucido sulle nuove professioni sottopagate e sull'assenza di tutele dei lavoratori nell'era moderna.

18. Il cardellino

Il botteghino americano ha penalizzato Il cardellino, che spera di rifarsi con l'uscita internazionale. Al cinema dal 17 ottobre, l'adattamento del popolare romanzo di Donna Tartt vanta un supercast composto da Nicole Kidman, Sarah Paulson, Ansel Elgort e dalla star di Stranger Things Finn Wolfhard. Arte e tragedia si mescolano in un complesso affresco che racconta la vita di Theo, rimasto orfano all'età di 13 anni quando sua madre venne uccisa dallo scoppio di una bomba al Metropolitan Museum of Art. Il giovane oscillerà tra il padre poco di buono e un antiquario di New York mentre va alla ricerca dell'amore della vita, una giovane dai capelli rossi incontrata dopo la tragedia. Lavoro monumentale per adattare un romanzo di oltre 700 pagine che ha costretto Nicole Kidman a mostrarsi invecchiata e irriconoscibile.

16. Jesus Rolls

Jesus Rolls: John Turturro in un primo piano

Cosa aspettarsi dallo spinoff de Il grande Lebowski diretto da John Turturro e incentrato sul pittoresco Jesus Quintana? Non lo sappiamo bene. Jesus Rolls è stato realizzato in sordina col benestare dei fratelli Coen ma, oltre al loro cult, l'altro punto di riferimento di Turturro è la commedia francese del 1974 Going Places, diretta da Bertrand Blier, che racconta le disavventure di un trio di disadattati sociali. Stavolta l'inedito trio è composto dal giocatore di bowling pervertito Jesus Quintana (Turturro), appena uscito di prigione, da Bobby Cannavale e Audrey Tautou, ma nel cast compaiono anche Susan Sarandon, Jon Hamm, Sonia Braga e Christopher Walken. Al cinema dal 17 ottobre.

Il grande Lebowski: 15 motivi che lo rendono il vero cult degli anni '90

15. Motherless Brooklyn - I segreti di una città

Motherless Brooklyn: Edward Norton e Willam Dafoe in una foto del film

Dal 7 novembre in Italia la seconda regia di Edward Norton, Motherless Brooklyn - I segreti di una città, che arriva 19 anni dopo la romcom Tentazioni d'amore. Nell'adattamento del romanzo di Jonathan Lethem, Edward Norton si ritaglia il ruolo di protagonista Lionel, un solitario detective privato affetto dalla sindrome di Tourette che è chiamato a indagare sull'omicidio del suo mentore e unico amico, Frank Minna (Bruce Willis). Armato solo di pochi indizi e della sua mentalità ossessiva, Lionel porta a galla i segreti gelosamente custoditi, inoltrandosi nei jazz club di Harlem e nei bassifondi di Brooklyn fino ad arrivare ai salotti dorati dei potenti di New York. Nel cast Gugu Mbatha-Raw, Bobby Cannavale, Cherry Jones, Alec Baldwin e Willem Dafoe.

14. Che fine ha fatto Bernadette?

Che fine ha fatto Bernadette?: Cate Blanchett in un momento del film

Richard Linklater costruisce intorno alla sua nuova musa Cate Blanchett una storia intrigante e misteriosa. Il regista indie affida alla Blanchett il ruolo di Bernadette Branch, architetto agorafobico che decide di scomparire poco prima di partire per un viaggio insieme alla sua famiglia per l'Antartide. Il compito di cercare Bernadette ricade sulla figlia 15enne, accompagnata da un padre gentile, ma poco comprensivo interpretato da Billy Crudup. In Che fine ha fatto Bernadette? troviamo, inoltre, Kristen Wiig e Judy Greer, ma l'attenzione è chiaramente focalizzata sull'ennesima performance di Cate Blanchett che si profila da urlo nel ruolo di una madre e professionista frustrata ed esausta. Una riflessione sulla maternità, sul lavoro e sulla creatività, ma anche una commedia brillante, nei cinema italiani dal 5 dicembre.

13. L'uomo del labirinto

L'uomo del labirinto: la prima foto del film con Dustin Hoffman e Toni Servillo

L'avvincente romanzo di Donato Carrisi, L'uomo del labirinto, arriva al cinema il 30 ottobre. Dopo il successo de La ragazza nella nebbia, Donato Carrisi torna dietro la macchina da presa per adattare un'altra delle sue opere riconfermando la collaborazione con Toni Servillo. A garantire l'appeal internazionale del thriller è la presenza di Dustin Hoffman nel ruolo del profiler Dottor Green. Samantha Andretti è una giovane, rapita a quindici anni mentre andava a scuola, che quindici anni dopo si risveglia in una stanza d'ospedale senza ricordare cosa le sia accaduto in tutto quel tempo. Il dottor Green cerca di aiutarla a recuperare la memoria, nel frattempo il detective privato Bruno Genko (Toni Servillo), ingaggiato dai genitori della ragazza all'epoca della sparizione, prova a far luce sul caso anche se gli resta poco da vivere. Un film che promette atmosfere cupe e intriganti e grandi interpretazioni.

12. Downton Abbey

Downton Abbey: un'immagine promozionale del film

Il film ispirato a Downton Abbey rappresenta il canto del cigno della serie inglese, conclusasi dopo 6 stagioni. Sappiamo che i personaggi amati dai fan si riuniranno nella meravigliosa cornice dell'Highclere Castle nell'Hampshire, anche se finora gli attori non si sono lasciati sfuggire alcun dettaglio sulla trama. Il film sarà ambientato nell'autunno del 1927, più di un anno e mezzo dopo gli eventi narrati nell'ultimo episodio della sesta stagione. I personaggi saranno, dunque, maturati, ma non mancheranno le battute sferzanti della matriarca Violet Crawley, interpretata da una strepitosa Maggie Smith. Nei cinema dal 24 ottobre.

Downton Abbey: grazie ad Airbnb due fan potranno prenotare l'Highclere Castle!

11. Gemini Man

La tecnica di performance capture utilizzata nel film

Will Smith in versione action non è una novità, ma lo diventa è alla regia troviamo la firma di un maestro come Ang Lee. Gemini Man vede sul grande schermo due Will Smith: l'attore interpreta un killer di 51 anni pronto al ritiro, ma anche il suo clone più giovane, il 23enne Junior, inviato con lo scopo di eliminarlo. Per salvare la pelle, il killer dovrà scoprire chi c'è dietro il clone che è in grado di prevedere ogni sua mossa. Una curiosità: Junior è un essere umano realizzato completamente in digitale, così sofisticato tanto da permettere scene in cui i due Will Smith combattono corpo a corpo senza soluzione di continuità, in una sorprendente doppia performance. Tra effetti speciali e azione, Gemini Man sarà al cinema dal 10 ottobre.

Gemini Man, la nostra anteprima: Will Smith si fa in due per Ang Lee

10. L'ufficiale e la spia

L'ufficiale e la spia: Jean Dujardin in una scena del film

Dopo le polemiche e dopo il Gran Premio della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia, L'ufficiale e la spia arriva finalmente in sala dal 21 novembre. Come potete leggere nella recensione de L'ufficiale e la spia, Roman Polanski ricostruisce con puntuale precisione l'Affaire Dreyfuss in un elegante period movie in cui immagini, recitazione, ricostruzione storica, musiche e fotografia si fondono in un unicum che rasenta la perfezione filmica. Il sottotesto del L'ufficiale e la spia è, però, l'aspetto più intrigante visto che il focus del film è la condanna di un innocente da parte della legge e dell'opinione pubblica. Il pubblico più attento non potrà non riscontrare echi della persecuzione legale e mediatica che accompagna l'esistenza di Polanski.

9. Doctor Sleep

Doctor Sleep: Ewan McGregor in una scena del film

Tra tanti adattamenti di Stephen King che invadono il grande e piccolo schermo, Doctor Sleep attira la curiosità del pubblico. La ragione? Il romanzo da cui il film è tratto è il sequel di Shining in cui si racconta la vita di Danny Torrance una volta cresciuto. Vita non troppo felice, visto che Danny ha smaltito i demoni dell'eredità paterna nell'alcool e deve, inoltre, fare i conti con la luccicanza, il potere che possiede e che lo porta ad avere terrificanti visioni. Da adulto, Danny ha il volto di Ewan McGregor, star del film diretto da Mike Flanagan. L'incontro con una ragazzina di nome Abra Stone, che possiede i suoi stessi poteri, sarà il motore della storia horror nei cinema dal 31 ottobre.

8. Terminator: Destino Oscuro

Terminator: Dark Fate, un primo piano di Arnold Schwarzenegger

James Cameron torna a occuparsi di Terminator, stavolta solo in veste di produttore, per rimettere in carreggiata la sua creatura, rovinata dalla sete di denaro e dalla mancanza di creatività. Affidata la regia a Tim Miller, con Terminator: Destino Oscuro Cameron riparte là dove si era fermato Terminator 2: il giorno del giudizio, escludendo gli altri capitoli della saga. Nel film in uscita il 31 ottobre ritroveremo l'amata Sarah Connor - una Linda Hamilton in forma smagliante - e con lei ci saranno altre combattenti grintose interpretate da Mackenzie Davis e Natalia Reyes. E naturalmente non può mancare il mitico T-800, incarnato ancora una volta da Arnold Schwarzenegger.

Terminator: 5 cose che (forse) non sapete sulla saga

7. Charlie's Angels

Charlie's Angels:Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska con Elizabeth Banks

Nuovo reboot per gli angeli di Charlie, riproposti in versione ancor più cool e moderna. In Charlie's Angels, indubbiamente uno dei film più attesi dell'autunno 2019, Kristen Stewart capeggia un trio di agenti pronte a tutto che, nella versione rivista e corretta da Elizabeth Banks, fa parte di un'associazione internazionale ramificata in tutto il mondo. Una rete di donne dalle mille abilità pronte a combattere per sconfiggere il crimine agli ordini del misterioso miliardario Charlie. Ulteriore novità, il mitico Bosley, braccio destro di Charlie, avrà mille volti e molteplici identità. Charlie's Angels è in arrivo nei cinema italiani il 21 novembre.

6. Maleficent: Signora del Male

Maleficent: Mistress of Evil, Angelina Jolie affronta Elle Fanning

Angelina Jolie è la regina del sequel Disney Maleficent: Signora del Male. L'affascinante attrice torna a indossare i panni della perfida e bellissima Malefica che stavolta dovrà fare i conti con i problemi familiari derivati dal legame con Aurora (Elle Fanning) e dal suo matrimonio con il Principe Filippo, motivo di festeggiamenti in tutto il Regno e nelle terre vicine poiché le nozze uniranno i due mondi. Un incontro inaspettato però darà vita a una nuova potente alleanza: Malefica e Aurora si ritroveranno sui fronti opposti di una Grande Guerra che metterà alla prova la loro lealtà e le porterà a chiedersi se potranno essere davvero una famiglia. Maleficent: Signora del Male uscirà nelle sale italiane il 17 ottobre.

5. Ad Astra

Ad Astra: Brad Pitt durante una scena del film

Anche Brad Pitt si misura con la fantascienza. A convincerlo, la riflessione filosofica dell'amico, il regista James Grey che stavolta abbandona il pianeta Terra per puntare su Marte. Ad Astra riflette sulla relazione tra padre e figlio, ma è anche un'incredibile avventura spaziale che vede Brad Pitt nei panni di un astronauta perfettamente addestrato e pronto a tutto pur di rintracciare il padre (Tommy Lee Jones), anche lui astronauta, scomparso nello spazio mentre andava in cerca di vita aliena. Come anticipato nella nostra recensione di Ad Astra, la notevole performance di Brad Pitt potrebbe fruttargli una nomination all'Oscar. Di sicuro sarà apprezzata dai fan dell'attore che potranno vederlo al cinema a partire dal 26 settembre.

4. Le Mans '66 - La grande sfida

Le Mans '66 - La Grande Sfida: Christian Bale in una scena corale

Dopo Rush e Driven, una nuova pellicola automobilistica getta luce su una storia che infiammerà o fan. Stavolta James Mangold ha puntato in alto per raccontare la storia rivalità tra Ford e Ferrari. Il regista ha a disposizione due talenti come Matt Damon e Christian Bale nel ruolo, rispettivamente, del designer americano Carroll Shelby e del pilota britannico Ken Miles, a cui la Ford affida il compito di costruire un'auto rivoluzionaria che possa consentire alla casa automobilistica di sfidare il dominatore indiscusso delle gare: Enzo Ferrari e la sua scuderia. Il tutto con la 24 Ore di Le Mans del 1966 sullo sfondo. In Le Mans '66 - La grande sfida si profilano grandi performance attoriali e sequenze automobilistiche mozzafiato, nei cinema dal 14 novembre.

3. Parasite

Parasite: Kang-ho Song insieme a Woo-sik Choi

Palma d'oro a Cannes, Parasite arriverà nei cinema italiani il 7 novembre. Chi ancora non conosce Bong Joon-ho, il regista di Snowpiercer per intenderci, si affretti a recarsi al cinema. Come sottolinea la nostra recensione di Parasite, il film non solo è l'ennesimo capolavoro che arriva dalla Corea del Sud, ma tocca temi universali come la diseguaglianza economica e la lotta di classe con stile abbacinante. Sul grande schermo si racconta la storia della famiglia di Ki-taek, alle prese con problemi economici. Il figlio Ki-woo, grazie a un amico, ottiene un lavoro ben pagato come tutor e parte per incontrare la famiglia di Mr. Park, a capo di un'importante azienda internazionale. L'incontro/scontro tra le due famiglie - ricchi e poveri - dà il via a una serie di bugie e problemi con conseguenze devastanti. Un film da vedere, e rivedere, per scoprire l'ennesima perla di un autore superlativo.

2. Rambo Last Blood

Rambo 5: Sylvester Stallone in una foto del film

Lo sterminato fandom di Sylvester Stallone ha accolto con entusiasmo la notizia di un nuovo capitolo della saga di Rambo (l'ultimo?). Una schiera di ammiratori interessati ha seguito i social del divo che ha documentato ogni dettaglio della produzione con foto e video facendo salire l'hype alle stelle. Il ritorno del guerriero solitario, per Stallone, coincide con un nuova giovinezza lavorativa iniziata col successo di Creed. Rambo Last Blood, al cinema dal 26 settembre, vedrà protagonista un John Rambo ormai anziano, ritiratosi a vita privata in un ranch al confine col Messico in cui ha ricreato un nuovo atipico nucleo familiare. Quando la sua quiete viene turbata dalla scomparsa di una giovane donna, Rambo si getterà a capofitto in una missione che riguarda traffici di schiavi sessuali, cartelli di droga, morte e violenza sul confine tra Usa e Messico.

1. Joker

Joker: un'immagine del film

E' in vetta alla nostra classifica dei film più attesi dell'autunno 2019 e come potrebbe essere altrimenti? Un cinecomic dedicato al villain più iconico di tutti i tempi che rivoluziona alla radice l'essenza del cinecomic tanto da conquistare il Leone d'Oro alla Mostra di Venezia. Come biglietto da visita non c'è male. Joker, dal 3 ottobre al cinema, affonda le radici nel mito di Batman per poi allontanarsene, preferendo influenze nobili come Taxi Driver e Re per una notte di Martin Scorsese. Il protagonista - Joaquin Phoenix - è uno degli attori più talentuosi della sua generazione, forte di una performance superlativa nel ruolo di Arhur Fleck, aspirante comico derelitto che vive con la madre malata e sprofonda lentamente nella follia. La Gotham City degli anni '80 è una città malata, invasa dal seme della violenza, incapace di rispondere ai bisogni di chi vive ai margini e Todd Phillips la fotografa reinventando uno stile visivo personale, cupo ed elegante. Se ciò non bastasse, potete trovare altri motivi di interesse nella nostra recensione di Joker.