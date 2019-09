Downton Abbey: grazie ad Airbnb due fan potranno prenotare l'Highclere Castle!

Downton Abbey ritornerà nei cinema italiani il 24 ottobre e i fan potranno ora tentare di ottenere l'opportunità davvero unica di trascorrere una giornata presso l'Highclere Castle prenotando l'esperienza indimenticabile grazie ad Airbnb.com.

Il sito ha infatti pubblicato l'incredibile notizia che due persone molto fortunate potranno trascorrere una giornata e dormire una notte in una delle 300 stanze dell'iconica proprietà.

Lady Carnarvon, proprietaria della location utilizzata per le riprese della serie Downton Abbey e del film in arrivo nei cinema, ha scritto online "Si tratta di un assoluto privilegio e un piacere chiamare Highclere Castle la mia casa e sono felice di poter condividerla su Airbnb per un soggiorno davvero unico".

La nobile britannica ha aggiunto: "Highclere Castle è di proprietà della famiglia Carnarvon fin dal 1679 e ha una storia incredibilmente ricca. Sono appassionata delle storie e delle tradizioni dell'Highclere Castle e non vedo l'ora di accogliere i futuri ospiti".

Chi si aggiudicherà la prenotazione potrà alloggiare nella tenuta il 26 novembre e vivere una giornata "aristocratica" che comprende anche una colazione lussuosa, un tour privato della proprietà, un cocktail da bere nel salone delle feste, un maggiordomo a propria disposizione, una cena di tre portate in compagnia del Conte e della Contessa di Carnarvon e un caffè da sorseggiare al termine del pasto nella biblioteca. Hadi Moussa, general manager di Airbnb, ha dichiarato: "Siamo elettrizzati nel poter offrire ai fan più fedeli di Downton Abbey un'esperienza indimenticabile presso l'Highclere Castle. Ad Airbnb vogliamo offrire alla nostra comunità esperienze di viaggio uniche e indimenticabili e siamo certi che gli ospiti vivranno un'esperienza magica alloggiando nell'iconica location usata per Downton Abbey".

I fan che sognano di vivere questa giornata da sogno devono collegarsi l'1 ottobre sulla pagina dell'annuncio, avere un profilo "impeccabile" sul sito ed essere disposti a pagare 150 sterline.