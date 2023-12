I film di Natale 2023 al cinema

Una stagione povera di blockbuster annunciati, ma con tante proposte drammatiche, comiche o per famiglie, scopriamo insieme i film in uscita al cinema a Natale 2023.

Scommettiamo che da qui a Natale C'è ancora domani di Paola Cortellesi continuerà a resistere in molte sale dopo essersi imposto come fenomeno dell'anno, diventando il film più visto in Italia della stagione 2023/2024? Una delle attrici più amate ha messo al servizio la sua sensibilità per raccontare una storia di emancipazione femminile e coraggio e il pubblico ha risposto all'appello accorrendo in massa nelle sale. Chissà se tra le uscite natalizie c'è qualche titolo in grado, se non di bissare il miracolo Cortellesi, almeno di imporsi negli incassi battendo la concorrenza.

Aquaman e il Regno Perduto: Jason Momoa in una scena

A prima vista questa stagione natalizia si presenta più frammentaria e variegata di altre e nessun titolo sembra capace - almeno sulla carta - di prevalere nettamente sugli altri. Non di certo Aquaman e il Regno Perduto che, dopo la stanchezza da supereroi e la serie di flop inanellati da DC con titoli più promettenti come The Flash e Blue Beetle, fa tremare i polsi agli esercenti americani. Più promettente, Wonka, in uscita il 14 dicembre, potrebbe rivelarsi la vera sorpresa della stagione natalizia visto che è una delle poche pellicole a tematica fantastica in uscita. E poi c'è da tener conto dell'appeal di Timothée Chalamet sul pubblico femminile, che potrebbe stimolare il passaparola tra le giovanissime.

Un Natale incerto al botteghino

Coup de chance: Lou De Laage in una scena

Per il Natale 2023 gli esercenti hanno deciso di puntare su toni drammatici e strappalacrime. Dopo mesi di attesa, arriva al cinema lo spinoff dell'hit Wonder, Wonder: White Bird, in sala dal 4 gennaio, che riporta sullo schermo il personaggio di Julian raccontando l'incredibile storia di come la nonna ebrea del ragazzo, da giovane, sia stata protetta da un compagno di scuola durante l'occupazione nazista in Francia. C'è poco da ridere nel potente ritratto di Enzo Ferrari di Michael Mann, che ripropone uno dei momenti più difficili della vita del celebre costruttore emiliano sia sul piano personale che professionale, per non parlare del malinconico Foglie al vento di Aki Kaurismaki, che continua a farsi cantore di perdenti e derelitti, mentre è decisamente nera la storia di criminalità e vendetta raccontata da Stefano Sollima in Adagio, interpretato da un supercast che riunisce Toni Servillo, Pierfrancesco Favino e Valerio Mastandrea. In sala dal 14 dicembre anche l'opera prima spagnola 20.000 specie di api, delicata storia di un bambino transgender.

Ferrari, la recensione: ancora ossessione e fantasmi per un Michael Mann irriconoscibile

Il ragazzo e l'airone: un frame del film

Vero è che le commedie, soprattutto sul fronte italico, non mancheranno e anche i cugini francesi risponderanno colpo su colpo con titoli come lo scatenato Tutti a parte mio marito con Laure Calamy (uscita 21 dicembre) e Ricomincio da me, storia di una cantante e madre single di cinque figli (uscita 28 dicembre). Più francese che americano il nuovo lavoro di Woody Allen, Un colpo di fortuna, riuscitissima pellicola girata in Francia e recitata in francese che racconta i risvolti noir di un adulterio. Ad aprire le danze della pattuglia italica il 6 dicembre è Diego Abatantuono con Improvvisamente a Natale mi sposo, sequel del fortunato Improvvisamente Natale, ma durante le festività in sala approderanno, tra gli altri, l'ultima fatica di Alessandro Siani Succede anche nelle migliori famiglie (al cinema dal 1° gennaio), il film con Pio e Amedeo diretto da Gennaro Nunziante, Come può uno scoglio, e il folle Santocielo, commedia a sfondo religioso col duo comico Ficarra e Picone e Giovanni Storti nell'inedito ruolo di Dio.

Improvvisamente a Natale mi sposo: Diego Abatantuono e Carol Alt in una tenera scena

Non sarebbe Natale senza film per famiglie. Impossibile quindi non dare uno sguardo ai titoli in animazione in arrivo. Il più atteso, senza dubbio, Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki, in uscita il 1° gennaio, che già si preannuncia un capolavoro ed è campione d'incassi in patria. Tutt'altra storia per il film Disney Wish, che non ha brillato al botteghino americano dopo aver ottenuto il triste primato di film Disney col peggior punteggio su Rotten Tomatoes degli ultimi 18 anni. Desta curiosità anche l'avventuroso Prendi il volo, nuova fatica di Illumination Entertainment che racconta il viaggio di una famiglia di germani reali dal New England alle Bahamas. Ma esploriamo più in dettaglio le uscite in sala natalizie. E per chi ama i classici, vi proponiamo una lista dei migliori film da vedere a Natale 2023.

Wish: Jennifer Lee presenta in anteprima il Classico Disney del prossimo Natale

Film di animazione

Prendi il volo

Un'avventura familiare memorabile. Un padre apprensivo e iperprotettivo trascinato dal New England ai Caraibi dalla compagna e dai figli. Uno zio pigro e burbero. Una trama avvincente e tante risate per questa incursione nel mondo animale. Il titolo originale di Prendi il volo, Migration, fa infatti riferimento agli uccelli migratori al centro della pellicola targata Illumination/Universal: un gruppo di simpatici germani reali.

Uscita: 7 dicembre

Il Faraone, il selvaggio e la principessa

Pellicola scritta e diretta dal francese Michel Ocelot, Il Faraone, il selvaggio e la principessa vede intrecciarsi tre racconti narrati da una peculiare narratrice. La prima storia, ambientata nell'antico Egitto, parla di un amore che supera ogni ostacolo pur di sbocciare; la seconda, ambientata in Alvernia nel Medioevo, racconta l'amicizia tra il figlio di un nobile e un misterioso detenuto; la terza storia, ambientata nell'Oriente del XVIII secolo, parla dell'amore osteggiato tra due giovani nobili. Primo film d'animazione prodotto, seppur in parte, dal Museo del Louvre.

Uscita: 14 dicembre

Wish

Scritto da Jennifer Lee ed Allison Moore e diretto da Chris Buck e Fawn Veerasunthorn, Wish omaggia la tradizione dei classici Disney con un ritorno alle origini in occasione dei 100 anni dello studio. Al centro della storia ancora un'eroina al femminile, Asha, la quale grazie a un desiderio esaudito riceve una sfera di energia di nome Star che la aiuterà a combattere il malefico sovrano Re Magnifico.

Uscita: 21 dicembre

Il ragazzo e l'airone

Dopo aver annunciato il ritiro, Hayao Miyazaki ci ha ripensato regalando al pubblico un altro dei suoi lavori eccezionali. Racconto di formazione ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, Il ragazzo e l'airone. Come anticipato dalla BBC, la pellicola è ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale e segue il dodicenne Mahito, che si trasferisce con suo padre in una casa di campagna dove inizia a esplorare l'ambiente circostante. Il suo incontro con un airone parlante lo porterà a scoprire segreti sorprendenti sulla sua famiglia e sulla madre, che credeva morta in un incendio.

Uscita: 1° gennaio

Il ragazzo e l'airone, la recensione: Hayao Miyazaki torna al cinema per non deludere le nostre aspettative

Puffin Rock - Il Film

Arriva dall'Irlanda il lungometraggio ispirato alla serie animata per bambini che racconta le avventure delle pulcinelle di mare dell'Isola di Puffin, in particolare del buffo trio composto da Oona, Baba, Vera e Rudi. Stavolta la scomparsa dell'ultimo uovo della stagione in circostanze misteriose porterà Oona e i suoi amici a intraprendere una corsa contro il tempo per recuperarlo e salvarlo prima che una grande tempesta colpisca Puffin Rock. Divertimento e tenerezza.

Uscita: 4 gennaio

Wish: un frame del film

Commedia italiana

Improvvisamente a Natale mi sposo

In pieno revival anni '80, Diego Abatantuono in versione nonno sprint fa coppia con Carol Alt nel sequel di Improvvisamente Natale che, dopo aver sbancato in streaming, approda nelle sale. Anche Nino Frassica, Mago Forrest, Violante Placido e la new entry Elio nel film che racconta i preparativi delle nozze di nonno Lorenzo tra una figlia sospettosa, un prete ficcanaso e un integerrimo sindaco in eterno conflitto, una promessa sposa dall'incerto passato e una nipote alle prese con la prima cotta.

Uscita: 6 dicembre

Santocielo

Commedia dalle premesse esilaranti quella diretta dal regista Francesco Amato su soggetto e sceneggiatura di Ficarra e Picone. Stavolta Valentino Picone interpreta un angelo mite e stupidotto che riceve da Dio in persona (Giovanni Storti) il compito di scendere sulla terra e toccare il ventre di chi dovrà mettere al mondo un nuovo Messia. Complice un buon vinello bevuto in grande quantità, l'angelo si confonde e tocca il ventre di un uomo (Salvatore Ficarra), gettando la sua vita nel caos e spingendolo a rivalutare in ottica "femminile" tanti aspetti dell'esistenza. In Santocielo si ride (anche) del maschilismo e de pregiudizi con intelligenza e vivacità.

Uscita: 14 dicembre

Come può uno scoglio

Pio e Amedeo tornano con una nuova commedia diretta da Gennaro Nunziante. In Come può uno scoglio Pio interpreta un ricco avvocato, figlio di papà, che nella vita si è trovato la carriera spianata dal potente genitore senza possibilità di scegliere per via del carattere debole. Quando viene candidato a sindaco, l'arrivo dell'irruento autista Amedeo lo aiuterà a rimettere in discussione la sua intera esistenza.

Uscita: 28 dicembre

Succede anche nelle migliori famiglie

Il ritorno di Alessandro Siani dietro la macchina da presa coincide con una commedia familiare un tantino misteriosa. Tre figli, uno dei quali è stato schiacciato per tutta la vita dall'ingombrante presenza paterna, devono fare i conti con la morte del genitore e con la decisione della neo vedova di risposarsi in quattro e quattr'otto con un amico d'infanzia. Qui gatta ci cova. A destreggiarsi tra misteri di famiglia e bugie in Succede anche nelle migliori famiglie sono i fratelli interpretati da Siani, Cristiana Capotondi e Dino Abbrescia. La mamma ha il volto dell'affascinante Anna Galiena.

Uscita: 1° gennaio

50 km all'ora

Ancora due fratelli, interpretati stavolta da Fabio de Luigi e Stefano Accorsi in 50 km all'ora, alle prese con la morte del padre. Dopo un inevitabile scontro, i due saranno protagonisti di un viaggio memorabile a bordo di due motorini scassati attraverso l'Emilia Romagna per per portare le ceneri del loro genitore accanto alla moglie, eseguendo le sue ultime volontà, tra risate, amarezza e un pizzico di nostalgia.

Uscita: 4 gennaio

Film drammatici

Un colpo di fortuna

Delizioso il nuovo lavoro di Woody Allen, ambientato interamente a Parigi e girato con un cast francese, che riprende i temi di Match Point riflettendo su adulteri, bugie e relazioni coniugali complesse, ma con un tocco di leggerezza. Come rivela la nostra recensione di Coup de chance, Woody Allen, il film racconta la storia di Fanny e Jean, apparentemente la coppia ideale. I due hanno una carriera redditizia, un meraviglioso appartamento a Parigi e il loro amore sembra non risentire del tempo che passa. Un giorno, però, Fanny incontra Alain, un ex compagno di liceo, ora scrittore, da sempre innamorato di lei: è così che la donna riscopre passioni adolescenziali che credeva sopite, mettendo in discussione la sua vita perfetta.

Uscita: 6 dicembre

Da Match Point a Un colpo di fortuna: il destino e il caso secondo Woody Allen

Adagio

Un Roma criminale e dark filtrata attraverso lo sguardo di un adolescente costretto a fuggire dalla polizia dopo aver fatto il passo più lungo della gamba. La fuga del ragazzo è la miccia che innesca una spirale di violenza senza fine che coinvolge i piccoli criminali interpretati da Toni Servillo, Valerio Mastandrea e da un irriconoscibile Pierfrancesco Favino in un un'avventura dark che si consuma nell'arco di pochi giorni diretta con sapienza da Stefano Sollima e di cui sveliamo i dettagli nella nostra recensione di Adagio.

Uscita: 14 dicembre

Ferrari

Adam Driver si cala nei panni di Enzo Ferrari in un momento drammatico della sua esistenza, quando il costruttore deve far fronte alle ire della moglie, che piange la morte del loro unico figlio ed è sempre più sospettosa nei confronti del fedifrago consorte che, nel frattempo è si fatto una nuova famiglia, e tenere a bada la stampa, che segue e giudica le sue mosse. A complicare la situazione i tentativi di salvare l'azienda dalla bancarotta porteranno Ferrari a puntare tutto sull'esito della rischiosa Mille Miglia del 1957. Regia poderosa di Michael Mann che stavolta cerca l'uomo dietro l'azione, nel cast anche le donne della vita di Ferrari, interpretate da Penelope Cruz e Shailene Woodley.

Uscita: 14 dicembre

Il maestro giardiniere

La vis polemica di Paul Schrader non si esaurisce e va di pari passo con la sua ispirazione. Stavolta, ne Il maestro giardiniere, lo sceneggiatore di Taxi Driver tira fuori dal cilindro una storia drammatica e profondamente umana. Joel Edgerton interpreta un meticoloso orticoltore che si dedica alla cura dei terreni di una bellissima tenuta e asseconda la sua datrice di lavoro, la ricca vedova Mrs Haverhill (Sigourney Weaver). A un certo punto la donna chiede all'orticoltore di raddrizzare la sua pronipote ribelle e travagliata Maya facendola lavorare con sé. La mossa porterà alla luce un passato violento che l'uomo aveva tentato di nascondere per anni.

Uscita: 14 dicembre

Foglie al vento

Gli outsider e derelitti di Aki Kaurismaki tornano ad avere una possibilità di riscossa nel malinconico Foglie al vento, incentrato su un uomo e una donna che si incontrano per caso una notte a Helsinki. È l'ultima occasione per trovare il primo, unico e definitivo amore della loro vita. A rendere le cose più difficili l'alcolismo di lui, i numeri di telefono persi e la tendenza generale della vita a porre ostacoli a chi cerca la felicità.

Uscita: 21 dicembre

One Life

Il dramma dell'olocausto al centro di One Life, una storia vera interpretata da Anthony Hopkins nei panni del broker londinese Nicky Winton che, nei mesi precedenti lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, salvò 669 bambini profughi fuggiti dalla Germania e dall'Austria da morte certa. Nel cast anche Helena Bonham Carter e Johnny Flynn; la regia è di James Hawes.

Uscita: 21 dicembre

Perfect Days

Una riflessione commovente e poetica sulla bellezza del mondo che ci circonda nel nuovo film di Wim Wenders, Perfect Days, che è andato fino in Giappone per raccontare il quotidiano di un umile addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo e delle sue numerose passioni, dalla musica ai libri, dalle piante alla fotografia, ma anche sulla magia degli incontri che la vita ci riserva e che raccontano il nostro passato e il presente.

Uscita: 4 gennaio

Wonder: White Bird

Il tema dell'Olocausto torna nello spinoff di Wonder, Wonder: White Bird, diretto dallo svizzero Marc Foster e interpretato dalla veterana Helen Mirren. Dopo essere stato espulso da scuola in seguito agli eventi narrati in Wonder, Julian è costretto a frequentare un nuovo istituto. Un giorno riceve la visita della nonna Sara, che vive a Parigi. Di fronte alle sue difficoltà, l'anziana signora gli racconta della sua infanzia da ragazzina ebrea nella Francia collaborazionista della Seconda Guerra Mondiale e di cose sia stata protetta da un compagno di scuola, nella speranza di insegnare al nipote l'importanza della gentilezza.

Uscita: 4 gennaio

The Miracle Club

Le dive Maggie Smith, Laura Linney e Kathy Bates al centro di The Miracle Club, una scatenata pellicola al femminile ambientata nel 1967 in cui si raccontano tre generazioni di amiche irlandesi che sognano di recarsi a Lourdes. Poco prima del viaggio, Chrissie (Laura Linney) arriva in città per il funerale della madre, mandando all'aria i loro piani quando si unisce a loro nel viaggio. La donna ha trascorso gli ultimi 40 anni in esilio negli Stati Uniti e la sua presenza obbliga le protagoniste a confrontarsi con il proprio passato mentre viaggiano alla ricerca di un miracolo.

Uscita: 4 gennaio

Ferrari: una foto dal set

Cinecomic, fantasy e film musicali

Wonka

Timothée Chalamet raccoglie il timone dei predecessori Gene Wilder e Johnny Depp, calandosi nei panni del giovane cioccolataio delle fiaba di Roald Dahl prima dell'apertura della sua fabbrica di cioccolato in Wonka. L'inglese Paul King dirige un film vivace e coloratissimo in un tripudio di balli, canti e maestose scenografie che spingono lo stesso Chalamet a sfoderare le sue doti canore. Da non perdere un irresistibile Hugh Grant versione Umpa lumpa che sembra, però, aver odiato il ruolo affidatogli per via della motion capture.

Uscita: 14 dicembre

Wonka, la recensione: Timothée Chalamet vi stupirà con la sua fabbrica di gioia

Aquaman e il regno perduto

Sul sequel di Aquaman è stato detto di tutto e di più. Tra report di reshooting imprevisti, proiezioni test fallimentari e faide sul set tra Jason Momoa e Amber Heard, l'uscita del film non nasce sotto una buona stella. Riuscirà Aquaman e il Regno Perduto, il ritorno del potente Dio degli Oceani, a sovvertire le previsioni infauste controvertendo la tendenza degli incassi Dc sempre più scarsi?

Uscita: 20 dicembre

Renaissance by Beyonce

Il filone dei film-concerto sembra riscuotere grande appeal nei confronti del pubblico più giovane. Seguendo l'esempio di Taylor Swift, anche i fan di Beyoncé Knowles si riverseranno in massa nei cinema per assistere alla registrazione del Renaissance World Tour, tour da record che ha toccato, con 56 spettacoli, 39 città di 12 paesi? Lo scopriremo a Natale al cinema.

Uscita: 21 dicembre