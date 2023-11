Wish è il film Disney col peggior punteggio su Rotten Tomatoes degli ultimi 18 anni

Le prime recensioni del nuovo film Disney apparse su Rotten Tomatoes non sono buone.

Wish ha ricevuto il peggior punteggio su Rotten Tomatoes per un film Disney in quasi due decenni.

Il film in uscita questo Natale è il 62° classico distribuito dai Walt Disney Animation Studios e l'unico che uscirà durante le celebrazioni del centenario della società nel 2023. L'iconica stella dei desideri della società è un personaggio del film, che scende nel regno di Rosas quando l'adolescente Asha (Ariana DeBose) esprime un desiderio per salvare la terra da un'imminente sventura.

Al momento, il film è fermo su un punteggio su Rotten Tomatoes del 53% su un totale di 62 recensioni. Sebbene il punteggio sia destinato a cambiare con l'arrivo di altre recensioni nei giorni che precederanno l'uscita del film nelle sale, è la prima volta in quasi 20 anni che un film dei Walt Disney Animation Studios riceve un punteggio così basso. L'ultimo era stato Chicken Little - Amici per le penne del 2005, che aveva ottenuto il 37% di gradimento.

Wish, la sinossi del nuovo classico Disney

Wish accoglie il pubblico nel magico regno di Rosas, dove la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente da essere accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star. Insieme, Asha e Star affrontano un nemico formidabile - il sovrano di Rosas, Re Magnifico - per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose.

Wish: Chris Pine interpreta la canzone This Is The Thanks I Get?! in due nuovi video

Il film è diretto dal regista premio Oscar Chris Buck (Frozen - Il regno di ghiaccio, Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle) e Fawn Veerasunthorn (Raya e l'ultimo drago), e prodotto da Peter Del Vecho (Frozen - Il regno di ghiaccio, Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle) e Juan Pablo Reyes Lancaster Jones (Encanto).