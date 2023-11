Aquaman e il regno perduto sarà il film di Natale negli USA, gli esercenti tremano

Come ogni anno si avvicina il Natale e le grandi catene di cinema americani si attivano per sfruttare al massimo i blockbuster in uscita massimizzando gli incassi. Catene come Phoenix Theatres scommettono su un titolo di punta da promuovere al top, tra i titoli degli anni passati possiamo citare Avatar: La via dell'Acqua, Spider-Man: No Way Home e Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

Ma queste festività natalizie sono diverse. Per la prima volta in più di un decennio, escludendo il 2020 colpito dalla pandemia, non esiste un blockbuster infallibile con il potenziale che possa superare agilmente il traguardo del miliardo di dollari.

Aquaman e il Regno Perduto: Jason Momoa in una scena del film

"Nel programma di uscite di fine anno non esiste un titolo che si distingua come Avatar", afferma il proprietario della Phoenix Theatres Cory Jacobson a Variety.

Il titolo su cui scommettere questo Natale dovrebbe essere Aquaman e il Regno Perduto, che nel Nord America approderà nei cinema il 22 dicembre (in Italia lo vedremo a partire dal 20 dicembre, con due giorni d'anticipo). Ma riuscirà il cinecomic DC capitanato da Jason Momoa a bissare gli incassi dell'originale? O proseguirà la scia dei flop DC dopo The Flash, Shazam! Furia degli Dei e Blue Beetle? La stanchezza da supereroi che ha colpito gli incassi di Disney e Marvel non ha certo rispiarmiato DC e Warner Bros, difficile che Aquaman 2 possa avere una sorte migliore al botteghino di The Marvels e Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

"Le festività natalizie sono sulle spalle di Aquaman, e non è una buona spalla su cui appoggiare qualcosa", afferma Jeff Bock, analista di Exhibitor Relations. "Ha la forza di cancellare le critiche e le voci negative sulla DC?"

Aquaman 2: Amber Heard accusa Jason Momoa di essersi vestito da Johnny Depp per tormentarla

Gli altri film di Natale

Wonka: un primo piano di Timothée Chalamet

I proprietari di cinema, colpiti dagli scioperi di Hollywood mentre si stavano ancora riprendendo dall'emergenza sanitaria, non hanno altra scelta che incrociare le dita e valorizzare al massimo i titoli in arrivo. "Con un grande film, è necessario aumentare gli orari di proiezione per soddisfare le richieste. Se non funziona, ti ritroverai con molti spettacoli vuoti", afferma Jordan Hohman, vicepresidente di Phoenix Theatres. "Con una lista di film maggiormente diversificata, possiamo sperare in un miglior risultato e rischiare meno."

Per il periodo natalizio di quest'anno, le scommesse includono Wonka, con Timothée Chalamet (15 dicembre); la commedia animata della Universal e Illumination Prendi il volo (22 dicembre); il dramma sportivo di A24 The Iron Claw, con Zac Efron e Jeremy Allen White (sempre in uscita il 22 dicembre) e il musical de Il colore viola (25 dicembre).

Hohman è incoraggiato dal numero di film adatti ai bambini. "Ciò sicuramente aiuterà le nostre vendite di popcorn", afferma. "E questi film per famiglie durano meno di due ore. Crea fatturato e permette di avere più clienti agli spettacoli".

Ma a meno di sorprese travolgenti, nessuno dei titoli natalizi di questa stagione promette di rivelarsi un successo da un miliardo di dollari.

"Probabilmente non sarà la stagione natalizio più spettacolare", prevede Jim Orr, presidente della distribuzione cinematografica nazionale della Universal. "Potrebbe dare ad altri film lo spazio per avere migliori performance al botteghino."