Wonka, Hugh Grant: 'Ho odiato la motion capture, era fastidiosa come una corona di spine'

Hugh Grant ha rivelato di aver odiato la motion capture necessaria a portare in vita l'Umpa Lumpa che interpreta nel film Wonka.

L'attore è infatti uno degli interpreti del lungometraggio diretto da Paul King con star Timothée Chalamet nel ruolo dell'iconico personaggio.

L'ammissione della star

Wonka: un primo piano di Timothée Chalamet

Intervistato da Metro, Hugh Grant ha parlato del lavoro sul set di Wonka spiegando: "Era come una corona di spine, era davvero fastidioso". La star ha ammesso: "Mi sono lamentato molto, non avrei potuto odiare quella cosa più di quanto abbia fatto".

Hugh ha raccontato al sito britannico che durante le riprese era sempre incerto su come avrebbe dovuto interpretare le scene e se doveva concentrarsi sull'intero corpo o solo sul proprio volto. Grant ha sottolineato: "Non ho mai ricevuto una risposta soddisfacente. E, francamente, quello che ho fatto con il mio corpo è stato terribile ed è stato totalmente rimpiazzato con un animatore".

Hugh Grant ha poi suscitato le reazioni divertite dei presenti ammettendo che nemmeno vedere il risultato finale del suo lavoro gli ha fatto pensare che valesse la pena faticare sul set. L'attore ha quindi commentato le scene di danza ammettendo: "Dovrebbe essere divertente girarle, ma sono state fatte dall'animatore".

Wonka, recensione: Timothée Chalamet vi stupirà con la sua fabbrica di gioia

Un lavoro che non ha soddisfatto la star

Grant ha avuto a che fare con gli effetti speciali anche in occasione di Paddington 2: "Crea davvero confusione, non puoi capire cosa sta accadendo". Il padre dell'attore, durante la visione del film, gli ha persino chiesto: "Quello è un orso vero?".

La star britannica non ha esitato, in conferenza stampa, a spiegare onestamente perché decide di accettare alcuni progetti nonostante non ami il modo in cui vengono realizzati: "Odio leggermente girare film, ma ho molti figli e ho bisogno di soldi. Ma è stato piuttosto divertente, abbiamo fatto un po' di confusione e abbiamo provato nuove battute".