C'è ancora domani, primo da sette settimane, sfiora i 30 milioni complessivi

Per il momento nessun titolo può insidiare la prima posizione di C'è ancora domani, che sta per superare il traguardo dei 30 milioni, una bella sorpresa il debutto di Un colpo di fortuna di Woody Allen al quarto posto.

Gli incassi di C'è ancora domani sono più solidi che mai. A sette settimane dal debutto, l'opera prima di Paola Cortellesi continua a guidare la classifica del box office con 1.5 milioni di euro che lo portano a veleggiare ormai verso i 30 milioni di incasso (dati Cinetel). Il passaparola e le ottime recensioni hanno supportato la corsa della pellicola, che si è imposta come fenomeno al botteghino italiano come potete leggere anche nella nostra recensione di C'è ancora domani.

Prendi il volo: una scena del film animato

Debutta a sorpresa in seconda posizione Prendi il volo, il nuovo film animato di Benjamin Renner (Ernest & Celestine) targato Illumination Entertainment. Al centro della storia troviamo una famiglia di anatre che soffre la diversità di vedute tra il pigro capofamiglia Mack e l'avventurosa mamma Pam, la quale spinge il nucleo familiare a un viaggio avventuroso in direzione Caraibi. Uno dei film di Natale 2023 più attesi al cinema, Prendi il volo apre incassando 1,6 milioni da 514 sale.

Napoleon di Ridley Scott scivola in terza posizione, ma continua a mietere incassi mettendosi in tasca altri 1,1 milioni di euro che portano la pellicola storica a un totale di 7,1 milioni in tre settimane. Incasso di tutto rispetto per il film con Joaquin Phoenix nei panni del celebre condottiero francese nonostante le critiche negative ricevute per lo sguardo eccentrico sul personaggio storico, confermato dalla nostra recensione di Napoleon.

Un colpo di fortuna: Lou de Laâge in una scena

Altra sorpresa, molto gradita, in quarta posizione è il debutto del nuovo film di Woody Allen, Un colpo di fortuna, che supera il milione di euro da 398 sale. Il maestro newyorkese torna ai temi che gli sono più congeniali parlando di amori, tradimenti, vendette e casualità nella delicata pellicola ambientata a Parigi e girata con un cast interamente francese. Scoprite la nostra recensione di Un colpo di fortuna, distribuito al cinema da Lucky Red.

Dopo una partenza in salita riguadagna terreno il nuovo film di Antonio Albanese, Cento domeniche, che incassa altri 382.000 euro arrivando a superare 1,6 milioni in tre settimane. Albanese si cala nei panni di Antonio, ex operaio di un cantiere nautico, la cui tranquilla esistenza viene sconvolta quando l'investimento dei risparmi di una vita fatto per pagare il matrimonio della figlia si rivela fallimentare, come rivela la nostra recensione di Cento domeniche.