C'è ancora domani supera Oppenheimer e diventa il film più visto della stagione 2023/24

Non si arresta la corsa del fenomeno C'è ancora domani. L'opera prima di Paola Cortellesi supera Oppenheimer per numero di spettatori (a oggi 3.980.223 secondo Cinetel contro i 3.741.331 dell'opera di Nolan) e diventa il film più visto della stagione 2023/24 al botteghino italiano. La pellicola in bianco e nero ambientata negli anni '40 e incentrata sull'emancipazione femminile di una madre di famiglia nella periferia romana ha raggiunto i 27, 2 milioni in sei settimane e non ci pensa neanche a mollare la vetta del box office, battendo per la seconda settimana consecutiva Napoleon di Ridley Scott. Il passaparola e le ottime recensioni hanno supportato la corsa della pellicola, che si è imposta come fenomeno al botteghino italiano come potete leggere anche nella nostra recensione di C'è ancora domani.

Napoleon: Joaquin Phoenix in una scena del film

Non avrà l'onore della vetta, ma Napoleon di Ridley Scott incassa altri 1,8 milioni arrivando all'imponente cifra di 5,5 milioni in due settimane. Incasso di tutto rispetto per il film con Joaquin Phoenix nei panni del celebre condottiero francese nonostante le critiche negative ricevute per lo sguardo eccentrico sul personaggio storico, confermato dalla nostra recensione di Napoleon.

Stabile al al terzo posto, Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente incassa altri 546.000 euro e sfiora i 5 milioni complessivi. Davvero un buon risultato per il prequel della popolare saga interpretato da Rachel Zegler, che con l'interpretazione della sua Lucy Gray si candida a nuova star di Hollwyood, come conferma la nostra recensione di Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente.

In uno strano weekend in cui sono usciti ben sei film italiani, tra cui quattro esordi, va a rilento il delicato dramma di Antonio Albanese Cento domeniche, che incassa altri 647.000 euro arrivando a 1,2 milioni in due settimane. Albanese si cala nei panni di Antonio, ex operaio di un cantiere nautico, la cui tranquilla esistenza viene sconvolta quando l'investimento dei risparmi di una vita fatto per pagare il matrimonio della figlia si rivela fallimentare, come rivela la nostra recensione di Cento domeniche.

420.000 euro per il debutto di Prendi il volo, avventuroso film d'animazione targato Illumination mentre parte in salita Diabolik - Chi sei?, ultimo capitolo della trilogia dei Manetti Bros. che deve accontentarsi di un sesto posto e di 332.000 euro di incasso raccolti in 337 sale.