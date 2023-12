Un colpo di fortuna, Lory Del Santo critica Woody Allen: 'Con 15 milioni io avrei fatto meglio'

In molti hanno apprezzato il ritorno di Woody Allen ai temi che gli stanno a cuore con la commedia Un colpo di fortuna. In molti, ma non proprio tutti. Lory Del Santo non ha apprezzato il film e ha ammesso che con lo stesso budget avrebbe fatto di meglio.

Storica showgirl negli anni '80 e '90, Lory Del Santo si è fatta conoscere dal grande pubblico partecipando ai reality L'isola dei Famosi (dove ha vinto la terza edizione), La fattoria, Pechino Express e il Grande Fratello Vip. Dopo aver diretto la web series The Lady, bocciata da pubblico e criticata per la trama astrusa, ma da lei difesa a spada tratta, Lory Del Santo ha sentito il bisogno di esternare il suo giudizio sull'ultimo film di Woody Allen in un posto su Facebook in cui scrive:

"Io ho realizzato una serie web THE LADY che ha fatto più di 10 milioni di visualizzazioni. È stata un'esperienza personale molto costruttiva realizzata senza fondi, dove come attori ho usato i miei amici e che mi ha insegnato molto. Creare e realizzare storie è molto difficile, ma anche appagante. Volevo imparare e capire sul campo tutte le difficoltà che si devono affrontare in un set. Guardare e basta non da la dimensione del progetto. Per imparare e migliorarsi bisogna mettersi alla prova. Avevo un sogno e l'ho realizzato. Il mio sogno era calarmi in tanti mestieri diversi e analizzarli. Dopo la prima volta si diventa più bravi perché si è fatta esperienza. Bisogna iniziare a fare per capire. PS. Se avessi avuto i 15 milioni di euro che è costato l'ultimo film di Woody Allen penso che sarei riuscita a fare meglio. Anche se non sempre i soldi fanno la differenza".

Io ho realizzato una serie web THE LADY che ha fatto più di 10 milioni di visualizzazioni. È stata un'esperienza... Pubblicato da Lory Del Santo su Sabato 9 dicembre 2023

Da Match Point a Un colpo di fortuna: il destino e il caso secondo Woody Allen

Il pubblico italiano non sembra pensarla come Lory Del Santo. Nel primo weekend, Un colpo di fortuna ha superato il milione di euro e sembra incontrare i gusti degli spettatori con una storia di amori, tradimenti, vendette e casualità ambientata a Parigi e girata con un cast interamente francese. Scoprite la nostra recensione di Un colpo di fortuna, distribuito al cinema da Lucky Red.