Film di Natale: i 20 più bei film da vedere

Una poltrona per due: Dan Aykroyd e Eddie Murphy nel film

I film natalizi fanno parte delle nostre tradizioni per le feste come il panettone, l'albero addobbato o la classica tombolata. Chi non ama accoccolarsi sul divano in compagnia delle persone care o di una tazza di cioccolata calda fumante a guardare una divertente commedia di Natale? Se poi fuori nevica, ancora meglio!

Dai cinepanettoni ai grandi classici delle feste, dalle commedie romantiche ai film di animazione, tutti i film natalizi hanno una cosa in comune: ogni anno, all'avvicinarsi del 25 dicembre, ci vengono riproposti a ruota libera nella programmazione televisiva. Noi abbiamo stilato una lista dei 20 migliori film di Natale, tra i quali ci sono molti dei nostri preferiti. Quali sono, invece, quelli che voi amate di più?

1. Mamma ho perso l'aereo

Joe Pesci in una scena di Mamma, ho perso l'aereo

Cult intramontabile tra i film di Natale, Mamma ho perso l'aereo è una pellicola del 1990 diretta da Chris Columbus. La storia la conoscete tutti: il piccolo Kevin McCallister (Macaulay Culkin) viene dimenticato a casa durante il periodo natalizio e toccherà a lui proteggere l'abitazione dall'attacco di due ladri senza scrupoli (Joe Pesci e Daniel Stern). Una commedia divertente adatta a tutta la famiglia che fa atmosfera natalizia fin dal primo accenno della colonna sonora.

Macaulay Culkin interpreta Kevin in Mamma, ho perso l'aereo

2. Miracolo nella 34a strada

Miracolo nella 34sima strada: una scena con Richard Attembourough

Remake dell'omonimo film del 1947, Miracolo nella 34a strada è una pellicola del 1994 per la regia di Les Mayfield nella quale, Richard Attenborough, veste i panni di Kriss Kringle, un uomo dalla folta barba bianca che sostiene di essere il vero Babbo Natale. Riuscirà a convincere la scettica piccola Susan della veridicità di ciò che dice? Sì, ma solo realizzando i suoi desideri più grandi: avere un papà, una casa e un fratellino. Un vero classico delle feste natalizie, sempre capace di scaldare il cuore.

3. Vacanze di Natale

Una scena di Vacanze di Natale

Capostipite di tutti i cinepanettoni all'italiana, Vacanze di Natale (1983) porta sullo schermo ritratti di diverse tipologie di italiani durante le feste, interpretati da un cast d'eccezione: Jerry Calà, Christian De Sica, Claudio Amendola, Guido Nicheli, Stefania Sandrelli e molti altri. L'incredibile successo di questo film di Carlo Vanzina diede vita alla carrellata di film natalizi dalla vena comica che tutti noi ben conosciamo.

Cinepanettoni di Natale: i più belli di sempre

4. Una poltrona per due

Una poltrona per due: Eddie Murphy con Don Ameche e Ralph Bellamy

Per quanto non sia un vero e proprio film delle feste, in Italia, la messa in onda di Una poltrona per due, significa solamente una cosa: Natale. Pellicola del 1983 diretta da John Landis, Una poltrona per due è la storia di una scommessa tra due miliardari annoiati che prevede lo scambio di posizione tra Louis Winthorpe III (Dan Aykroyd), un ricco agente di cambio, e Billie Ray Valentine (Eddie Murphy), un senzatetto truffatore; i due, una volta scoperto l'inganno, cercheranno in tutti i modi di farla pagare agli scommettitori.

5. The Family Man

The Family Man: Nicolas Cage e Tea Leoni

In questa favola natalizia contemporanea, Nicolas Cage interpreta Jack Campbell, ricco uomo d'affari di New York a cui un incantesimo regala la possibilità di vivere, solo per un determinato periodo di tempo, la vita che avrebbe avuto se, tredici anni prima, avesse deciso di rimanere a Londra con la sua fidanzata Kate Reynolds (Téa Leoni). The Family Man (2000), diretto da Brett Ratner, è un film che ci mette davanti alla scelta tra un'esistenza agiata e senza problemi e una vita, invece, caratterizzata dal calore di una famiglia, sebbene con tutte le sue responsabilità.

6. Fuga dal Natale

Jamie Lee Curtis e Tim Allen in Fuga dal Natale

Ora che la figlia Blair (Julie Gonzalo) si trova con i Peace Corps in Peru, Luther Krank (Tim Allen) e sua moglie Nora (Jamie Lee Curtis) decidono di lasciar perdere, per una volta, i soliti festeggiamenti natalizi e di concedersi una rilassante crociera ai Tropici. Quando però la figlia cambia idea e torna a casa col fidanzato per fargli vedere come siano le feste natalizie a casa dei genitori, i Kranks saranno costretti a organizzare un Natale perfetto in poche ore. Fuga dal Natale è una commedia natalizia del 2004 diretta da Joe Roth e tratta dall'omonimo romanzo di John Grisham.

I 15 film di Natale 2019 più attesi al cinema

7. La neve nel cuore

Sarah Jessica Parker in La neve nel cuore

La neve nel cuore (2005) è un film che racconta l'insolito Natale in casa Stone, una famiglia molto unita ed eccentrica, capace di affrontare quasi tutto, tranne l'arrivo di Meredith (Sarah Jessica Parker), la nuova e inquieta fidanzata del figlio Everett (Dermot Mulroney). Nella speranza di ricevere un supporto morale, Meredith coinvolge nei festeggiamenti la sorella Julie (Claire Danes), senza sapere che, in questo modo, le cose prenderanno una piega disastrosa. La neve nel cuore di Thomas Bezucha appartiene ai classici del genere family reunion, tra scene esilaranti e qualche sentimentalismo.

8. Love Actually - L'amore davvero

Love Actually: Hugh Grant in una scena del film

Film natalizio corale per la regia di Richard Curtis e con un cast d'eccezione (Colin Firth, Hugh Grant, Alan Rickman, Emma Thompson, Keira Knightley e Liam Neeson), Love Actually è un lungometraggio del 2003 in cui dieci storie diverse si intersecano in un unico grande leitmotiv: le feste di Natale. Una pellicola davvero irrinunciabile per i veri amanti dei film natalizi.

Le 15 migliori colonne sonore dei film natalizi

9. Bianco Natale

I protagonisti di Bianco Natale

Commedia musicale del 1954 diretta da Michael Curtiz, Bianco Natale è il film che ha lanciato il VistaVision, formato cinematografico a 35 mm e schermo panoramico che ha sostituito il CinemaScope. Due amici nonché ex soldati, Bob Wallace (Bing Crosby) e Phil Davis (Danny Kaye), si uniscono alle sorelle Betty (Rosemary Clooney) e Judy Haynes (Vera-Ellen) per dar vita a degli spettacoli natalizi nel Vermont, dove il loro ex comandante possiede un albergo. Una volta giunti sul luogo, però, Bob e Phil scoprono che il generale Waverly (Dean Jagger) sta affrontando gravi problemi finanziari.

10. Parenti Serpenti

Una scena di Parenti serpenti

Film diretto da Mario Monicelli e uscito nelle sale nel 1992, Parenti Serpenti racconta dell'annuale riunione natalizia di famiglia a Sulmona, in Abruzzo, a casa dei nonni Saverio (Paolo Panelli) e Trieste (Pia Velsi). Tutto sembra andare per il meglio fino a quando non si deve decidere a chi affidare la cura dei due anziani genitori.

11. Nightmare Before Christmas

Una scena del film Nightmare Before Christmas (1993)

Dal genio di Tim Burton, un film d'animazione di Natale amatissimo da grandi e bambini: Nightmare Before Christmas(1993). Il film segue le vicissitudini di Jack Skeletron, re del Paese di Halloween che, dopo aver casualmente scoperto un mondo dedicato interamente al Natale, decide di portare questa nuova festa anche a casa propria. I risvolti, però, saranno del tutto imprevedibili.

Nightmare Before Christmas, una sequenza del film

12. Natale in affitto

Ben Affleck e Christina Applegate in una scena del film Natale in affitto

Pellicola del 2004 diretta da Mike Mitchell, Natale in affitto segue le vicissitudini di Drew Latham,(Ben Affleck) un ricco uomo d'affari che, dopo essere stato lasciato dalla fidanzata, decide di andare a visitare la sua casa di infanzia, finendo per passare il Natale con i nuovi inquilini a lui del tutto sconosciuti. Tutto questo in cambio di 250 mila dollari.

13. Il Grinch

Jim Carrey ne Il Grinch

Film diretto da Ron Howard e magistralmente interpretato da Jim Carrey, Il Grinch (2000) è un vero classico di Natale, presenza irrinunciabile della programmazione televisiva durante il periodo delle feste. Il Grinch, essere verde e scontroso che abita sul Monte Briciolaio e odia il Natale, viene invitato dalla piccola e dolce Cindy Lou (Taylor Momsen) a prendere parte ai festeggiamenti nel paese dei Chinonso. Le cose, però, non andranno come sperato dalla bambina.

14. La vita è meravigliosa

James Stewart e Henry travers in una scena de La vita è meravigliosa

George Bailey (James Stewart), un uomo che ha dedicato tutta la sua vita ad aiutare il prossimo, la notte della vigilia di Natale è sul punto di togliersi la vita. Gli appare, però, il suo angelo custode, Clarence Oddbody (Henry Travers), un angelo di seconda classe che non possiede ancora le ali. Clarence mostra a George come sarebbe stato il mondo senza di lui, fornendo all'uomo un valido motivo per continuare a vivere. Basato sul racconto di Philip Van Doren Stern The Greatest Gift, La vita è meravigliosa, girato da Frank Capra nel 1946, rimane uno dei più bei classici di Natale di sempre.

15. Un principe per Natale

I protagonisti di Un principe per Natale

Film diretto da Alex Zamm, Un principe per Natale è una commedia sentimentale distribuita sulla piattaforma di streaming Netflix nel 2017. Amber (Rose McIver), giornalista inviata nello stato di Aldovia per un servizio sull'incoronazione del principe ereditario Richard (Ben Lamb), diventa, per un caso fortuito, la nuova tutrice della principessina disabile Emily. Durante il suo soggiorno a palazzo, Amber avrà occasione di scoprire le macchinazioni della famiglia reale e la vera personalità del Principe Richard.

16. Dickens - L'uomo che inventò il Natale

Dickens - L'uomo che inventò il Natale: Dan Stevens in una scena del film

Film del 2017 diretto da Bharat Nalluri, Dickens - L'uomo che inventò il Natale è un biopic su Charles Dickens che racconta il ritorno a Londra dell'autore dopo una trionfale tournée di sei mesi in America. Alla disperata ricerca di denaro e di ispirazione, Dickens (Dan Stevens) viene illuminato dai meravigliosi racconti di una giovane domestica irlandese; inizia, così, a prendere vita Canto di Natale, destinato a diventare un classico della letteratura. La perfetta favola di Natale da vedere con tutta la famiglia, piena di buoni sentimenti e colma di speranza per il futuro.

Dickens - L'uomo che inventò il Natale: Dan Stevens e Christopher Plummer in una scena del film

17. La banda dei Babbi Natale

Aldo, Govanni e Giacomo, protagonisti de La banda dei Babbi Natale

Commedia natalizia italiana che vede protagonista il trio comico di Aldo, Giovanni e Giacomo, La banda dei Babbi Natale è un film del 2010 diretto da Paolo Genovese. Durante la notte di Natale, Aldo, Giovanni e Giacomo vengono sorpresi a scalare un edificio e portati davanti all'inflessibile commissario Irene Bestetti (Angela Finocchiaro), impaziente di rientrare a casa per la Vigilia. I tre, così, in abito rosso e barba bianca, iniziano a confessare e raccontare i propri guai. Una commedia comica adatta a chi è alla ricerca di un film di Natale non convenzionale, capace anche di strappare qualche risata di gusto.

18. Edward mani di forbice

Johhny Depp e Dianne Wiest in una scena di Edward mani di forbice

Pellicola di Tim Burton datata 1990, Edward mani di forbice sancisce l'inizio del sodalizio artistico tra il regista e Johnny Depp nonché la collaborazione con il compositore Danny Elfman. Questa fiaba drammatica racconta di Edward, un ragazzo artificiale con delle lunghe lame al posto delle mani che viene trovato, per caso, dalla signora Peggy Boggs (Dianne Wiest) in un'antica villa gotica abbandonata. Invitato ad andare a vivere con la famiglia della donna, il giovane diventerà presto parrucchiere e giardiniere del quartiere e si innamorerà perdutamente della figlia adolescente dei Boggs, Kim (Winona Ryder).

Johnny Depp e Winona Ryder nel film 'Edward mani di forbice'

19. Serendipity - Quando l'amore è magia

Una scena di Serendipity

Serendipità è la fortuna di scovare qualcosa di sorprendente mentre si sta cercando tutt'altro. Ed è proprio ciò che succede ai protagonisti di Serendipity - Quando l'amore è magia, commedia romantica del 2001 per la regia di Peter Chelsom. Jonathan Trager (John Cusack) e Sara Thomas (Kate Beckinsale), due perfetti sconosciuti, si incontrano casualmente da Bloomingdales, intenti ad acquistare il medesimo regalo di Natale per i rispettivi partner.

Nonostante tra i due si manifesti subito una forte attrazione reciproca, Sarah e Jonathan decidono di lasciare al fato un loro eventuale incontro futuro, scrivendo i propri numeri di telefono su una banconota da cinque dollari e su una copia del romanzo L'amore al tempo del colera. Dieci anni più tardi, la magia del Natale ci metterà lo zampino per farli rincontrare.

20. L'amore non va in vacanza

Kate Winslet e Jack Black ne L'amore non va in vacanza

Concludiamo la nostra lista dei migliori film di Natale con una commedia romantica dal cast stellare: Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet e Jack Black sono i protagonisti di L'amore non va in vacanza, pellicola del 2006 diretta da Nancy Meyers. Amanda, una produttrice americana di Los Angeles e Iris, una giornalista inglese, decidono di scambiarsi le case durante il periodo delle feste natalizie per fuggire dalle proprie delusioni sentimentali e dagli uomini. Troveranno, invece, l'amore.