15 migliori film di Natale per famiglie da vedere tutti insieme

Quale momento migliore delle festività, sopratutto in quest'anno così particolare in cui c'è davvero bisogno di un po' di spirito natalizio in più, per gustarsi insieme ai propri familiari un film dedicato proprio a questo periodo così magico. Di film di Natale ne esistono di tutti i generi, adatti a qualsiasi tipo di pubblico: Infinity, in occasione di queste feste che sono ormai dietro l'angolo, ha creato la Collection "Cartoline di Natale", ideale proprio per le serate passate in compagnia dei propri cari. Di alcuni dei titoli presenti nella selezione creata dalla piattaforma (che mette a disposizione anche moltissime pellicole prodotte per il canale via cavo Hallmark, ormai diventate un simbolo dei film ricchi di buoni sentimenti e atmosfera festiva), ma anche di tante altre pellicole a tema natalizio vi parleremo in questo articolo dedicato a quelli che secondo noi sono i migliori film di Natale per famiglie da vedere tutti insieme. Da Qualcuno salvi il Natale a un classico della nostra infanzia come Fantaghirò, di seguito troverete alcune pellicole perfette da condividere con le persone amate in questo momento così speciale.

1. Qualcuno salvi il Natale (2018)

Qualcuno salvi il Natale: Kurt Russell, Darby Camp e Judah Lewis in una scena del film

Cominciamo con un film di Natale che all'uscita nel 2018 ha davvero spopolato, soprattutto per merito di uno dei suoi protagonisti: il Santa Claus davvero fuori dagli schemi ed inedito interpretato da Kurt Russell. Al centro di questa storia Teddy e Kate Pierce, fratello e sorella che, dopo la perdita del padre, faticano a vivere le festività come facevano un tempo: la notte della vigilia, Kate scoprirà casualmente l'esistenza di Babbo Natale e, intrufolatisi entrambi di nascosto sulla sua slitta, i due la danneggeranno per errore. Il film si trasforma così, nella migliore tradizione delle storie di questo genere, in una corsa contro il tempo per salvare il Natale ma anche per recuperare quello spirito natalizio che il dolore e il lutto sembravano aver compromesso per sempre. Qualcuno salvi il Natale è stato diretto da Clay Kaytis e ha avuto anche un seguito, per mano in questo caso di Chris Columbus.

2. Klaus - I segreti del Natale (2019)

Klaus - I segreti del Natale: un'immagine del film d'animazione

Proseguiamo questa nostra lista dei migliori film di Natale per famiglie con Klaus - I segreti del Natale, diretto da Sergio Pablos e candidato agli Oscar come miglior film d'animazione. La storia, che reimmagina il mito fondativo della festa più magica dell'anno, è ambientata nello sperdutissimo e ghiacciato villaggio di Smeerensburg. Lì Jesper, un postino fannullone che deve cercare di rientrare nelle grazie di suo padre, si troverà nel bel mezzo di una faida secolare tra le due famiglie che gestiscono lo strambo paesino. A cambiare le cose sarà la conoscenza con Alva, un'insegnante di scuola scoraggiata dalle continue difficoltà, e Klaus, un falegname solitario che costruisce giocattoli. L'amicizia nata tra quest'ultimo e il nostro protagonista riporterà lentamente pace ed allegria a Smeerensburg, facendo nascere anche una nuova magica tradizione.

3. Il Grinch (2020)

Una scena de Il grinch

Continuiamo con un classico del cinema natalizio amato sia dai grandi che dai più piccini, in cui possiamo apprezzare Jim Carrey in una delle interpretazioni più conosciute ed amate della sua carriera. Diretto da Ron Howard e tratto dall'omonimo libro del Dr. Seuss, Il Grinch racconta la storia del paese di Chinonsò, dove la festa più importante ed attesa dell'anno è il giorno di Natale: l'unico a non amarla è la creatura verde che da il titolo a questa storia, un burbero e dispettoso personaggio che vive in cima al Monte Briciolaio. A spingerlo ad abbandonare il suo rifugio e ad accogliere dentro il suo cuore lo spirito del Natale sarà la piccola Cindy Chi Lou (Taylor Momsen), una bambina che decide di far di tutto per rompere la corazza che la strana creatura di è costruita.

4. Le 5 leggende (2012)

Le 5 leggende: una nuova bellissima immagine del film

Passiamo ad un altro film d'animazione, Le 5 leggende, diretto da Peter Ramsey e da William Joyce e con un cast vocale che vanta nomi come Jude Law e Hugh Grant. L'uomo nero, conosciuto come Pitch Black, fa ritorno ed oscura la sfera con cui, al Polo Nord, Babbo Natale controlla la vita di ogni bambino. Questo lo costringe a convocare immediatamente gli altri Guardiani incaricati di proteggere l'immaginazione dei più piccoli: Dentolina, a Fatina dei denti; Calmoniglio, il Coniglio di Pasqua; e Sandman, l'Omino del Sonno. L'Uomo della Luna convince poi i Guardiani, non particolarmente convinti della gravità della minaccia incarnata da Pitch Black, a proclamare un quinto membro del gruppo: la scelta ricadrà su Jack Frost, uno spirito del ghiaccio tanto coraggioso quanto ribelle. Peccato però che Jack non si senta assolutamente pronto all'incarico che gli viene affidato e cerchi in tutti i modi di opporsi alla scelta dell'Uomo della Luna. Per diventare uno dei Guardiani e per proteggere i bambini del mondo da Pitch Black, Jack dovrà fare chiarezza sul suo passato e sulle sue origini, arrivando a capire che cosa lo rende così speciale.

5. Polar Express (2004)

Una scena del film Polar Express

Polar Express è un film del 2004 diretto da Robert Zemeckis, basato sull'omonimo libro illustrato per ragazzi di Chris Van Allsburg e realizzato interamente in digitale. Il film segue lo straordinario viaggio di un bambino - che non crede nella magia del Natale - in direzione del Polo Nord per incontrare Babbo Natale. Protagonista assoluto della pellicola? Un Tom Hanks - in diversi ruoli - davvero strepitoso.

6. Miracolo nella 34° strada (1994)

Una scena di Miracolo nella 34° strada

Passiamo ad un vero classico dei film natalizi per tutta la famiglia: Miracolo nella 34° strada. Remake del celebre film Il miracolo della 34° strada del 1947, la pellicola diretta da Les Mayfield ha come protagonista Richard Attenborough nei panni di Babbo Natale. Il signor Kris Kringle (Attenborough) viene assunto per intrattenere i bambini vestito da Babbo Natale in un grande centro commerciale: l'uomo, però, sostiene di essere davvero Santa Claus, e cerca di convincere la piccola Susan (Mara Wilson) che non crede più nella magia delle feste. Riuscirà l'uomo a dimostrare la sua vera identità e ad esaudire i desideri - come quello di avere finalmente un papà - della piccola Susan?

7. Un amore sotto l'albero (2004)

I protagonisti di Un amore sotto l’albero

Ci troviamo proprio durante la vigilia di Natale e cinque persone, che non si erano mai incontrate, vedranno le loro vite incrociarsi per caso; Rose (Susan Sarandon) è una donna separata che deve prendersi cura della madre malata, Artie (Alan Arkin) è un anziano cameriere che crede che l'amatissima moglie defunta si sia reincarnata in Mike (Paul Walker), il geloso compagno di Nina (Penelope Cruz) che sta per lasciarlo, e Jules (Marcus Thomas) che vorrebbe passare le feste in Pronto Soccorso, dove ha vissuto i momenti migliori della sua infanzia. Riuscirà il Natale a portare un po' di magia nella vita di queste persone? Un amore sotto l'albero è diretto da Chazz Palmintieri e lo trovate nella Collection "Cartoline di Natale" di Infinity.

8. Mamma, ho perso l'aereo (1990)

Una scena di Mamma, ho perso l’aereo

Potevamo non inserirlo in questa classifica? Mamma, ho perso l'aereo è il film natalizio per eccellenza per gran parte di noi, che ancora, dopo così tanti anni ed innumerevoli rewatch, continuiamo a rivederlo con incredibile piacere. Scritto e prodotto da John Hughes e diretto da Chris Columbus, questo film con protagonista Macaulay Culkin racconta la storia di un bambino di Chicago, Kevin McCallister, "dimenticato" a casa dai familiari durante le festività natalizie. Per Kevin è un sogno che si avvera, avere finalmente un po' di tempo per sé lontano dalla sua numerosa e rumorosissima famiglia, peccato che due ladri, Harry Lime e Marv Merchants (Joe Pesci e Daniel Stern) abbiano deciso di svaligiare casa McCallister proprio approfittando delle vacanze. Riuscirà il bambino a liberarsi della loro presenza e a proteggere la casa prima del ritorno dei genitori?

9. Maria Maddalena (2018)

Maria Maddalena: Rooney Mara in un momento del film

Tra i migliori film da vedere a Natale con la famiglia non potevamo non inserire almeno una pellicola religiosa: quella che abbiamo scelto è Maria Maddalena, diretta da Garth Davis e disponibile in streaming Infinity. Il film è incentrato sulla figura di Maria Maddalena e sul periodo in cui visse con Gesù prima della crocifissione: la Maria di Magdala (Rooney Mara) che vediamo nel film non è più una prostituta redenta, come ci è stato sempre insegnato, ma una donna che si scontra con gli obblighi imposti dalla società patriarcale in cui è cresciuta, e che seguendo il messaggio di Gesù di Nazareth (Joaquin Phoenix) sceglierà di soccorrere con lui gli oppressi e di aiurare le donne come lei a trovare la fede.

10. Canto di Natale di Topolino

Una scena di Canto di Natale di Topolino

Altro grande classico dei film per famiglie, Canto di Natale di Topolino rivisita il celebre racconto di Charles Dickens in versione animata con i personaggi Disney più amati. Anche in questo caso la storia si apre proprio durante la vigilia di Natale: l'unico a non gradire lo spirito festivo è il vecchio Ebenezer Scrooge, un uomo ricchissimo ma avaro e crudele. Durante la notte più sacra dell'anno Ebenezer riceverà la visita di tre spiriti, quello del Natale passato, del presente e del futuro. Riuscirà, finché è ancora in tempo, a riscaldare il suo cuore e a redimersi?

11. Parenti Serpenti

Una scena di Parenti Serpenti

Procediamo con la commedia dark diretta da Mario Monicelli, Parenti Serpenti, in cui, con un ritratto spietato dell'ipocrisia e dell'egoismo di una famiglia che si riunisce per passare insieme le feste, il regista ci racconta in modo grottesco l'Italia degli anni Novanta. I quattro figli (con prole e consorti al seguito) di Saverio (Paolo Panelli) e Trieste (Pia Velsi), tornano per la tradizionale riunione natalizia a Sulmona, e la felicità di tutti è palpabile. Quando però l'anziana madre annuncia che lei e il marito andranno a passare i loro ultimi anni da uno dei figli, a loro la scelta di quale, la facciata crolla e scoppia la tragedia.

12. La vita è meravigliosa (1946)

James Stewart e Donna Reed in una celebre scena de La vita è meravigliosa

Probabilmente il film di questo genere più amato e citato di sempre, La vita è meravigliosa è la fiaba natalizia per eccellenza, capace di scaldare il cuore dei più burberi tra noi. Diretto da Frank Capra e con protagonisti James Stewart e Donna Reed, questo film si svolge la vigilia di Natale del 1945: durante una copiosa nevicata gli abitanti di una cittadina americana pregano perché un uomo giusto e generoso, George Bailey, riesca a superare il difficile periodo che sta passando. Il Signore manda quindi un suo angelo, Clarence Oddbody (Henry Travers) per aiutarlo: prima di arrivare sulla Terra, però, Clarence ripercorrerà la vita di George, scoprendo perché sia così amato dai suoi concittadini e che cosa lo abbia così stravolto nell'ultimo periodo, l'uomo ha deciso infatti di togliersi la vita. Riuscirà lo strambo angelo a salvare George? Forse fargli vedere come sarebbe stato il mondo se lui non fosse mai nato servirà a farlo desistere dal suo intento...

13. La banda dei Babbi Natale (2010)

Aldo, Govanni e Giacomo in una scena de La banda dei Babbi Natale

Passiamo ora ad un film che trovate sì Infinity ma non presente nella Collection "Cartoline di Natale": La banda dei Babbi Natale, con il mitico trio composto da Aldo, Giovanni e Giacomo è certamente una pellicola perfetta da vedere con tutta la famiglia. Tre amici vengono scoperti a scalare un edificio durante la notte di Natale: accusati di essere dei ladri da appartamento vengono condotti dal commissario Irene Bestetti (Angela Finocchiaro) e dovranno fare di tutto per cercare di scagionarsi.

14. A Christmas Carol (2009)

Un'immagine del film A Christmas Carol

A Christmas Carol è un altro celebre adattamento del famoso racconto di Charles Dickens, in questo caso diretto da Robert Zemeckis - realizzato con la tecnica della performance capture - con protagonista un incredibile Jim Carrey. La storia è quella che tutti conosciamo ed amiamo, perfetta da rivedere ogni vigilia di Natale insieme a tutte le persone a cui vogliamo bene.

15. Fantaghirò (1991)

Alessandra Manrtinez in Fantaghirò

Concludiamo questa nostra lista con una miniserie televisiva che ogni bambino italiano ha visto almeno una volta durante le feste: Fantaghirò, diretta da Lamberto Bava ed ispirata ad una fiaba di Italo Calvino. In un Medioevo immaginario due regni sono costantemente in guerra: in uno di questi nasce una principessa, che col tempo si rivelerà estremamente portata in quelle arti solitamente destinate agli uomini, come la lettura, la scrittura e l'uso delle armi. La giovane ribelle, interpretata da Alessandra Martines, scappata nel bosco dopo aver rifiutato il fidanzamento impostole dal padre, si innamorerà di Romualdo (Kim Rossi Stuart), giovane principe del regno nemico. Riusciranno i due a porre fine alla guerra e a coronare il loro sogno d'amore' Il percorso per poter stare insieme sarà lungo e periglioso, e Fantaghirò dovrà affrontare moltissime prove e superare ostacoli che sembrano insormontabili. Questa prima stagione di Fantaghirò, ma anche quelle successive, sono interamente disponibili su Infinity.