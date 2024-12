I migliori film di Natale 2024 da vedere su Netflix, Prime Video e Disney+

Da Festa in casa Muppet a Love Actually, l'animazione di Klaus e l'action Die Hard: torna dicembre ed eccoci sul divano di casa con i film natalizi da non perdere in streaming su Netflix, Prime Video e Disney+.

Che amate o che detestiate le festività, non c'è niente di meglio di una coperta, una cioccolata calda e un bel film da gustare comodamente sul divano. Atmosfera cozy per eccellenza, focolare domestico enfatizzato, magari, anche dalle luci dell'Albero addobbato. A completare il quadro, magari, un titolo natalizio da scegliere in streaming. Lo sappiamo, offerta varia e sempre in aumento, con i cataloghi delle piattaforme che puntano a rilasciare quei Christmas movie da vedere e rivedere a casa, in famiglia, con gli amici o, perché no, anche in solitaria.

Trappola di Cristallo. A tutti gli effetti un film di Natale!

Cult di genere, grandi classici, film d'animazione oppure le novità da top 10. E ancora, drammi, commedie, film comici. Il Natale, del resto, racchiude tante (troppe?) emozioni. Per questo, come in ogni dicembre che si rispetti, e tra un pranzo e un cenone, noi di Movieplayer.it proviamo a mettere in ordine i cataloghi digitali, consigliandovi i film di Natale in streaming da non perdere. Per aiutarvi nella scelta, li abbiamo suddivisi secondo le piattaforme streaming più quotate: Netflix, Prime Video, Disney+.

I film di Natale da vedere su Netflix

L'offerta natalizia di Netflix è pensata per essere tra quelle più trasversali di tutte. Film per un pubblico più adulto e per un pubblico più giovane, classici come l'indimenticabile Love Actually e poi titoli di successo da top 10 come la commedia Our Little Secret con Lindsay Lohan.

1. Love, Actually (2003)

Love Actually - L'amore davvero: una scena del film

Se amate il Natale non potete perdere il grande cult di Richard Curtis. Love Actually - L'amore davvero è infatti un capostipite di genere. Tante storie intrecciate nella Londra del 2003. Storie tutte diverse, scritte alla perfezione, tanto commoventi quanto divertenti.

Da vedere per ripassare le battute leggendarie, vivere la magia di un Natale mai così romantico e poi da vedere per il cast, da Hugh Grant ad Emma Thompson, fino a Colin Firth, Bill Nighy e Alan Rickman.

2. Our Little Secret (2024)

Our Little Secret: Lindsay Lohan in una foto

Our Little Secret è una rom-com alternativa e, diremmo, decisamente cozy. La storia? Un ex copia che si detesta si ritrova a passare insieme le feste di Natale nella stessa casa. Faranno di tutto per nascondere la loro precedente relazione. Inutile dire che forse l'amore tornerà a trionfare.

Da vedere per la leggerezza della sceneggiatura, la musica e poi per la presenza di Lindsay Lohan come protagonista. Riscoperta da Netflix e diventata, di nuovo, punto di riferimento per il genere.

3. Klaus (2019)

Klaus - I segreti del Natale: un'immagine del film d'animazione

Un postino viene spedito a lavorare oltre il Circolo Polare Artico. Il suo nome? Jesper. La piccola cittadina, però, è chiusa e incattivita. Nessuno si parla più, nessuno prova più affetto. Quando il postino conosce un taglialegna, però, le cose cambiano.

Da vedere perché Klaus - I segreti del Natale di Sergio Pablos rivede le origini del Natale in un film animato perfetto per grandi e piccoli.

4. Qualcuno salvi il Natale (2018)

Qualcuno salvi il Natale: Kurt Russell in una scena

Clay Kaytis dirige uno dei primi film di Natale originali Netflix. Protagonisti due fratelli che, intenzionati a dimostrare l'esistenza di Babbo Natale, finiscono per intrufolarsi nella slitta. Quando Santa Claus li scopre, finisce per deragliare, perdendo tutti i regali destinati ai bambini. Bisogna trovare il modo per salvare la Vigilia!

Da vedere perché il film, anno dopo anno, è diventato un punto di riferimento assoluto, e poi per l'assoluta credibilità di Kurt Russell nel ruolo di Babbo Natale. Con una chicca: nel cast c'è anche Goldie Hawn!

I film natalizi da guardare su Prime Video

Il Natale su Amazon Prime Video? Tanto cinema italiano, oltre a produzioni internazionali, film della nostra infanzia e scult irriverenti com Babbo Bastardo 2. Anche grazie ai canali tematici, la piattaforma è tra le più fornite, e sicuramente adatte per soddisfare ogni vostra voglia natalizia.

1. 10 Giorni con Babbo Natale (2020)

10 Giorni con Babbo Natale: una sequenza

Sequel del 2020 diretto ancora da Alessandro Genovesi, il film racconta di Carlo, ormai disoccupato, che insieme ai suoi tre figli accompagnano la moglie e mamma Giulia in Svezia, in occasione di una promozione. Durante il cammino, però, si imbattono nientemeno che in Babbo Natale. Il viaggio sarà motivo di sorrisi, risate e riflessioni.

Perché vederlo? Per la riflessione della figura maschile all'interno della famiglia, e poi per la grande alchimia comica tra Fabio De Luigi e Diego Abatantuono, perfetto Babbo Natale.

2. Il primo Natale (2019)

Il primo Natale: una scena del film con Salvatore Ficarra e Valentino Picone

Ficarra e Picone e un successo al cinema datato 2019 (ben quindici milioni di incasso, uno dei maggiori dell'epoca pre-pandemia). Lo spunto? Semplice e geniale: un goffo ladro e un prete pignolo si ritrovano indietro nel tempo, nella Palestina in cui nacque nientemeno che Gesù. Va da sé che i due vivranno un'avventura unica.

Da vedere perché la comicità di Salvo Ficarra e Valentino Picone non è mai scontata, e in questo sorretta da una trovata suggestiva e, in qualche modo, fiabesca. In cui non mancano le riflessioni.

3. Dickens - L'uomo che inventò il Natale (2017)

Dickens - L'uomo che inventò il Natale: Ger Ryan, Jonathan Pryce e Dan Stevens in una scena del film

A Natale tutti leggono Dickens, ma in pochi sanno le origini del suo celebre Canto di Natale, più volte trasportato al cinema e in tv. Il film di Bharat Nalluri, in questo caso, ripercorre la genesi dell'opera, soffermandosi sui motivi che hanno spinto lo scrittore a comporre un romanzo senza tempo.

Da vedere perché Dickens - L'uomo che inventò il Natale offre una visione diversa su Charles (interpretato da Dan Stevens), soffermandosi su quanto il fallimento, in verità, possa essere motore per creare qualcosa di meraviglioso.

4. Botte di Natale (1994)

La famiglia litigiosa secondo una delle coppie più celebri del cinema italiano: su Prime Video, perfetto per le Feste, c'è Botte di Natale, commedia western all'italiana del 1994 con Bud Spencer e Terence Hill (anche regista!). Due litigiosi fratelli, invogliati dalla nonna, si ritrovano a vivere insieme un'avventura che, in qualche modo, porterà a riunirli.

Perché vederlo? Semplice: è uno dei titoli irrinunciabili di Bud Spencer e Terence Hill. Nonostante il poco successo in sala, Botte di Natale è diventato un cult grazie ai molti passaggi in tv. Leggendaria la scazzottata finale.

I film e i cartoni animati di Natale da non perdere su Disney+

Se pensiamo al Natale, non possiamo non pensare alla Disney. Tradizione, infatti, andare al cinema con tutta la famiglia per non perdere il Classico animato (e per questo 2024 c'è Oceania 2). Una tradizione poi allungata anche alle dinamiche casalinghe: su Disney+ trovate quindi una nutrita selezione di film di Natale, oltre ai lungometraggi d'animazione amati da innumerevoli generazioni

1. Topolino e la magia del Natale (1999)

Nel 1999 uscita direttamente in home video un'opera che sarebbe poi diventata centrale nell'immaginario natalizio: Topolino e la magia del Natale è la tradizione del 24 Dicembre, divisa in tre storie raccordate da un narratore fuori campo. Un natale al giorno, poi Un ospite speciale e infine Il regalo più bello. Tre segmenti con protagonisti Topolino, Minnie, Pippo, Paperino e gli altri personaggi targati Walt Disney.

Da vedere perché c'è una vera analisi dei temi emotivi legati al Natale, riletti seguendo una semplicità perfetta per il pubblico più giovane. E poi per il medley finale con le canzoni natalizie cantate dai Topolino & Co.

2. Noelle (2019)

Noelle: una scena con Anna Kendrick

L'arrivo del Natale porta con sé sempre trepidanti situazioni. Lo sanno bene i Kringle che, da generazioni, vengono addestrati per ereditare il ruolo di Babbo Natale. Questa volta tocca a Nick (Bill Hader), fratello di Noelle (Anna Kendrick). Tuttavia, in preda allo stress, si prende una vacanza più lunga del dovuto... minacciando le Festività. Toccherà quindi a Noelle riportarlo indietro, per salvare - ancora - il Natale.

Da vedere perché quella di Marc Lawrence è una commedia decisamente progressista che si rifà, però, all'immaginario di genere tipico degli anni Novanta. La magia del Natale al suo massimo, in cui spicca tra l'altro Shirley MacLaine nel ruolo di una Elfa.

3. Canto di Natale di Topolino (1983)

Una scena di Canto di Natale di Topolino

Ventisei minuti di pura commozione. Usciva nel 1983 Canto di Natale di Topolino di Burny Mattinson, che rivede con spirito dolente ma fiabesco l'omonimo racconto di Charles Dickens. La storia la conosciamo tutti: Scrooge, avido e iracondo, verrà addolcito dalla visione di tre fantasmi che lo apriranno alla gentilezza e all'empatia.

Da vedere perché il corto è tra i migliori adattamenti di Dickens, per Zio Paperone perfetto Scrooge e poi per il valore narrativo che punta ad una dolcezza e una poesia enfatizzata dai disegni e dalle animazioni. Preparate di nuovo i fazzoletti!

4. Festa in casa Muppet (1992)

Festa in casa Muppet: Michael Caine in una scena

Qualcuno dice che Festa in casa Muppet di Brian Henson sia il miglior film di Natale di sempre. Chissà. Intanto, su Disney+ potete rivedere un'altro adattamento di Charles Dickens, questa volta interpretato da Michael Caine. Attorno a lui, lo sappiamo, i mitici personaggi creati dal genio di Jim Henson.

Da vedere per le musiche di Miles Goodman e Paul Williams, per l'atmosfera e per l'efficacia di Kermit la Rana nel ruolo di Bob Bratichit.

5. Die Hard: Trappola di Cristallo (1988)

Trappola di cristallo: Bruce Willis è John McClane

Un gruppo di terroristi, capitanati dallo spietato Hans Gruber, la sera di Natale, prendono in ostaggio un grattacielo. A salvare la situazione il poliziotto fuori servizio John McClane. Diretto da John McTiernan, Trappola di cristallo è, a tutti gli effetti, un vero e proprio film di Natale. Azione, umorismo e un finale entrato nella leggenda.

Da vedere soprattuto per la presenza scenica di Bruce Willis, diventato action hero in una pellicola mitologica e stracolma di scene e frasi iconiche. Una tradizione natalizia, per chi è stufo delle solite commedie.