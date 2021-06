The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo primo al box office italiano

The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo schizza in vetta al box office italiano confermando la passione del pubblico per la saga horror demoniaca con Vera Farmiga e Patrick Wilson.

The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo, una spaventosa immagine di un materasso ad acqua che artiglia Julian Hilliard

Il pubblico italiano desideroso di cinema ha sete di brividi. Lo dimostra l'esordio di The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo, subito primo al box office italiano con un incasso di 785.000 euro da 383 sale, e una media per sala di circa 2000 euro. Come svela la nostra recensione di The Conjuring - Per ordine del Diavolo, il film racconta un'agghiacciante storia di terrore, omicidio e male oscuro, che ha sconvolto persino gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali da loro affrontati, inizia con la lotta per l'anima di un ragazzo, che ha portato i due demonologi a cose mai viste prima, segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa.

Alle spalle dell'horror demoniaco troviamo l'ex numero uno, il film Disney Crudelia, storia delle origini della villain Disney Crudelia De Mon interpretata da una scatenata Emma Stone. Qui trovate la nostra recensione di Crudelia. Il film live action, che beneficia della duplice uscita cinema/streaming su Disney+, incassa altri 410.000 euro superando il milione e 210 mila euro.

Perde una posizione anche The Father - Nulla è come sembra, film che ha fruttato il secondo Oscar da protagonista a Sir Anthony Hopkins. Qui la nostra recensione di The Father - Nulla è come sembra, profonda disamina sulla demenza senile in un film intrigante e stratificato forte anche delle performance di Olivia Colman e Olivia Williams, che incassa altri 195.000 euro sfiorando i 630.000 euro.

Il cattivo poeta: Sergio Castellitto in una sequenza

Quarto Il cattivo poeta, film biografico interpretato da Sergio Castellitto che incassa altri 75.000 euro superando i 546.000 euro complessivi. Come indica la recensione de Il cattivo poeta, il film vede Castellitto nei panni del poeta Gabriele D'Annunzio in un biopic dedicato a una delle figure chiave della storia moderna, ma poco raccontata dal nostro cinema, focalizzandosi sull'inverno della vita del grande poeta e il tramonto di una nazione intera alle porte della Seconda Guerra Mondiale.

Stabile al quinto posto il cartoon 100% Lupo che incassa altri 65.000 euro per un totale di 284.000 euro. Qui la recensione di 100% Lupo, storia di Freddy Lupin, legittimo erede di una famiglia di rispettabili lupi mannari.