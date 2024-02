The Conjuring 4: Michael Chaves torna alla regia nell'ultimo capitolo della saga

Michael Chaves è in trattative per dirigere The Conjuring 4, che sarà l'ultimo capitolo della popolare saga horror.

La serie di film The Conjuring della New Line sta per tornare per un ultimo giro, o meglio, un ultimo rito. Il progetto, attualmente in corso con il semplice titolo di The Conjuring 4, è in lavorazione dall'inizio dell'anno scorso, ma ha finalmente trovato un regista. E si tratta di un volto familiare.

Michael Chaves, che ha diretto il precedente titolo del 2021, The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo, è in trattative per dirigere quella che si prospetta essere il quarto e ultimo capitolo della saga. Questa mossa fa di Chaves un vero e proprio protagonista dell'Universo Conjuring, dal momento che ha diretto anche lo spinoff dello scorso anno, The Nun 2.

I dettagli di The Conjuring 4

David Leslie Johnson-McGoldrick, che ha co-scritto il terzo capitolo con il creatore del franchise James Wan, ha scritto la sceneggiatura. Wan è produttore insieme a Peter Safran. I dettagli sulla trama non sono stati resi noti, ma ancora una volta gli investigatori del soprannaturale Ed e Lorrain Warren dovranno affrontare porte scricchiolanti, ombre alle finestre, croci rovesciate e una o due possessioni demoniache. Le star Patrick Wilson e Vera Farmiga dovrebbero tornare e il film dovrebbe essere girato in estate ad Atlanta.

The Conjuring, realizzato con soli 20 milioni di dollari, è diventato un successo inarrestabile quando è stato distribuito nel 2013, facendo quasi 320 milioni di dollari in tutto il mondo. Da allora, New Line ha creato il The Conjuring Universe, con sequel, prequel e spinoff. Tutti insieme, i film, realizzati con budget modesti, hanno generato oltre 2,1 miliardi di dollari al botteghino. Nun II, uscito l'8 settembre, ha incassato poco meno di 270 milioni di dollari in tutto il mondo.