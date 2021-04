Oscar 2021: a Anthony Hopkins non è stato permesso di partecipare alla cerimonia via Zoom

Indiewire ha fatto chiarezza sui motivi dell'assenza di Anthony Hopkins, premiato con l'Oscar per The Father, alla cerimonia degli Academy Awards 2021.

L'assenza di Anthony Hopkins alla cerimonia di consegna degli Oscar 2021 sarebbe dovuta al rifiuto dell'Academy di permettere all'anziano attore di partecipare alla cerimonia via Zoom.

The Father: un'immagine di Anthony Hopkins

Di fronte all'assenza dell'attore, vincitore dell'Oscar come Miglior Attore Protagonista per The Father, molti avevano immaginato che tale scelta fosse dovuta alla convinzione di Hopkins che a vincere il premio sarebbe stato il favorito Chadwick Boseman, scomparso lo stesso agosto.

Visto il sorprendente verdetto, la cerimonia di premiazione degli Oscar 2021 ha visto stravolta la scaletta e il premio per il Miglior Attore è stato annunciato a fine serata da Joaquin Phoenix. Solo il mattino dopo Anthony Hopkins ha pubblicato un video di ringraziamenti dalla sua tenuta in Galles in cui omaggia Chadwick Boseman ammettendo di non aspettarsi quel premio.

Oggi Indiewire ha fatto chiarezza sull'assenza di Anthony Hopkins alla cerimonia. A quanto pare, l'Academy avrebbe vietato all'83enne di partecipare alla cerimonia via Zoom dal Galles chiedendogli di recarsi in persona in uno degli hub allestiti a Londra o Dublino. Hopkins, che è diventato l'attore più anziano a vincere un Oscar, ha preferito allora restarsene a casa a dormire.

La stessa situazione si è verificata per l'89enne Ann Roth, che ha vinto l'Oscar come Miglior Costumista per Ma Rainey's Black Bottom. Tante le problematiche di questa cerimonia di consegna degli Oscar in piena emergenza sanitaria che ha registrato dati di ascolto molto negativi, -58% rispetto al 2020.