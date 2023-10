The Conjuring: esperto di paranormale si fa beffe della saga: 'Senti che puzza, devono essere i demoni'

L'esperto di paranormale Danny Robins si prende gioco del modo irrealistico in cui i coniugi Warren di The Conjuring scovano la presenza dei demoni.

Un vero esperto di paranormale, Danny Robins, ha analizzato il modo irrealistico in cui i coniugi Warren vanno a caccia di demoni in L'evocazione - The Conjuring, primo capitolo della popoalre saga horror. Basato sul caso reale dell'infestazione dei Perron nel Rhode Island, il film segue la coppia Ed e Lorraine Warren mentre indagano sulla casa della famiglia. Il film è noto soprattutto per aver dato vita a un universo condiviso di film horror, alcuni dei quali sono interamente romanzati mentre altri sono vagamente basati su eventi reali.

Ora, Penguin Books UK ha pubblicato un video in cui Danny Robins giudica l'accuratezza degli eventi paranormali nel cinema, incluso L'Evocazione - The Conjuring.

Nella sua analisi, che inizia al minuto 6:29, Robins spiega che l'indagine parte bene, ma la veridicità si arena sulla facilità con cui gli Warren saltano alle conclusioni sulla casa infestata. Ecco le sue parole:

"Ecco qua! Non voglio assolutamente trarre conclusioni affrettate, ma sicuramente ci sono i demoni. Questo è ciò che pensa Ed Warren. È fantastico perché all'inizio il film sembra sensato, gli Warren dicono: 'Potrebbero non essere fantasmi, potrebbe esserci una spiegazione razionale'. Ma non appena entrano in casa dicono: 'Senti che puzza, devono essere i demoni'. Quindi nel giro di due minuti hanno completamente convinto la famiglia che la loro casa è posseduta dal demonio - il che ovviamente è è la giusta conclusione a cui arrivare. Ma la cosa interessante è come arrivano a questa conclusione. I cattivi odori significano demoni, bussare tre volte ai muri significa demoni. Sento che forse dovrebbero prima valutare una o due altre opzioni qui, non semplicemente lanciarsi direttamente nei demoni. È possibile che l'odore di marcio possa essere dovuto al fatto che il frigorifero è rotto. I tre colpi al muro, potrebbero essere topi con il senso del ritmo".

The Conjuring Universe: come vedere i film della saga in ordine cronologico

Perché l'universo di The Conjuring si discosta dalla storia vera

The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo, una spaventosa immagine di un materasso ad acqua che artiglia Julian Hilliard

Danny Robins prosegue analizzando una clip del demone che prende per i capelli uno dei bambini Perron, spiegando come la scena non sia realistica, ma abbia senso per una produzione di Hollywood. Alla fine, dà al film un punteggio di 1 su 10 per la sua accuratezza, che coincide con il modo in cui è sviluppato l'universo di The Conjuring. Sebbene alcuni film siano basati su fatti realmente accaduti, sono stati modificati per adattarsi a un universo cinematografico più ampio.

Un esempio di ciò è il modo in cui la bambola Annabelle del film originale ottenga la sua trilogia all'interno del franchise. La storia delle origini ideata nei film non è fedele alla bambola della vita reale, ma è stata reinventata per terrorizzare il pubblico. Altri spinoff come The Nun 2 si collegano a The Conjuring, ma aumentano la mancanza di realismo all'interno della serie di film presentando storie più emozionanti e semplificate.

Questo uso delle vere indagini di Warren per ispirare storie di fantasia proseguirà probabilmente con The Conjuring: Last Rites, quarto capitolo della saga principale diretto dal co-protagonista Patrick Wilson. Anche se The Conjuring manca di realismo nelle sue indagini sul paranormale, anche l'esperto Danny Robins ammette che il film gli piace. Non a caso, viene considerato uno dei film demoniaci più spaventosi di tutti i tempi.