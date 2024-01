The Conjuring: Last Rites, svelato il logo del nuovo capitolo della saga horror

Nelle ultime ore è stato svelato il logo ufficiale di The Conjuring: Last Rites, quarto capitolo della saga horror di James Wan e che stavolta vedrà alla regia Michael Chaves.

L'Evocazione - The Conjuring è uno dei franchise horror di maggior successo. La serie segue le avventure di Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga), una coppia di esperti di paranormale e demonologi nella vita reale. I film di The Conjuring sono una trasposizione romanzata dei loro casi degli anni '70 e '80. Nel corso degli anni sono arrivati anche ulteriori spin-off come Annabelle e The Nun - La vocazione del male, che vanno a formare il Conjuring Universe.

La sceneggiatura del film sarà firmata da David Johnson, già autore degli script di The Conjuring - Il caso Enfield e The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo. I protagonisti saranno nuovamente Vera Farmiga e Patrick Wilson nel ruolo dei coniugi Warren, alle prese con situazioni sovrannaturali inspiegabili.

The Conjuring 4 potrebbe essere l'ultimo film della saga horror

Di ritorno dal terzo capitolo e dalla regia di The Nun 2, Michael Chaves ha dichiarato riguardo al quarto film:

"Per quanto riguarda l'esorcismo di Maurice, è sempre stato un punto centrale, una pietra miliare nella timeline e penso che si possa interpretare. Inoltre, credo che ci saranno molte cose che dovranno allinearsi, quindi potrebbe andare in un paio di modi diversi. Come spettatore, vedrei al 100% [un crossover di tutti i demoni di Conjuring]. Non posso rivelare quello che so su quello che si sta sviluppando, ma so che si concluderà con il botto. So che c'è un grande finale in programma per Last Rites e per quanto riguarda cosa o chi ci sarà dentro... Non voglio fare spoiler".