Super Mario Bros. Il Film ancora primo al box office USA, La Casa - Il Risveglio del Male apre con 23 milioni

Super Mario Bros. Il Film mostra una notevole tenuta sulla lunga distanza incassando altri 58,2 milioni nella terza settimana di permanenza in vetta al box office USA. Cifra che porta il film, miglior risultato di sempre per un adattamento videoludico, a un totale domestico di quasi 334.3 milioni e a un incasso globale di 678 milioni. Qui la nostra recensione di Super Mario Bros. Il Film. Nel nuovo adattamento per il grande schermo del videogioco cult Super Mario Bros., Chris Pratt dà voce a Mario e Charlie Day a Luigi. Anya Taylor-Joy, la star della serie La regina degli scacchi, è la Principessa Peach. Jack Black dà voce al villain Bowser, Keegan-Michael Key è Toad, Seth Rogen doppia Donkey Kong, Fred Armisen interpreta Cranky Kong, Kevin Michael Richardson è Kamek e il comico Sebastian Maniscalco interpreta Spike.

Alle sue spalle debutto col botto per La Casa - Il Risveglio del Male, il cui incasso iniziale è dieci volte superiore rispetto all'originale La casa. L'horror che segna il quinto capitolo della serie Evil Dead dopo una pausa di 10 anni apre con un incasso di 23,5 milioni in 3.402 sale, con una media per sala di 6.907 dollari. Come anticipa la nostra recensione di La casa - Il risveglio del male, al centro della trama troviamo Beth, una ragazza che fa una visita alla sorella maggiore Ellie, impegnata a crescere tre figli da sola. La reunion delle sorelle prende però una svolta terrificante dopo la scoperta di un misterioso libro nascosto nelle fondamenta dell'edificio. Il ritrovamento porta così all'emergere di demoni e al via a una battaglia per la sopravvivenza.

Supera di poco i sei milioni il debutto del nuovo film di Guy Richie, il war movie The Covenant, uscito in 2.611 sale e forte di una media per sala di 2.400 dollari. Il thriller bellico, interpretato da Jake Gyllenhaal nei panni di un soldato che torna in Afghanistan per salvare il suo interprete, ha ottime recensioni, ma è una storia drammatica rivolta principalmente a un pubblico adulto, motivo del debutto fiacco, visto che le statistiche USA indicano il 58% di uomini nel pubblico e quasi il 30% con più di 55 anni.

Altri 5,7 milioni di dollari portano John Wick 4 a un totale domestico di 168,8 milioni. La pellicola con Keanu Reeves prosegue la sua marcia trionfale al botteghino dopo aver incantato i fan. Come anticipa la nostra recensione di John Wick 4, un malconcio John Wick unisce le forze con Bowery King (Laurence Fishburne) per affrontare la Gran Tavola, un consiglio di dodici signori del crimine che governano le organizzazioni criminali più potenti della malavita. Con la taglia sulla sua testa in costante aumento, Wick porta la sua lotta contro la Gran Tavola alla ricerca dei membri più potenti della malavita, da New York a Parigi, da Osaka a Berlino.

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri risale dal sesto al quinto posto. La pellicola ispirata al popolare gioco di ruoli, interpretata da Chris Pine, Michelle Rodriguez e Hugh Grant, incassa altri 5,4 milioni e supera gli 82 milioni. Come rivela la recensione di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, nel film un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri intraprendono un'epica rapina per recuperare una reliquia perduta, ma le cose vanno pericolosamente male quando si imbattono nelle persone sbagliate.