Dawyne Johnson e Ryan Reynolds: lite furiosa sul set di Red Notice, ecco perché non si sono parlati per anni

I due attori non si sono rivolti la parola per diverso tempo dopo le riprese della film Netflix

Secondo quanto riportato da diverse fonti, Dwayne Johnson e Ryan Reynolds avrebbero avuto una furiosa lite sul set di Red Notice, motivo per il quale i due attori non si sarebbero rivolti la parola per parecchio tempo a venire.

A più di due anni dall'uscita del film su Netflix, pare che i due attori abbiano avuto una faida sul set. Secondo quanto riportato da The Wrap, i due hanno litigato nell'autunno del 2020, nel bel mezzo della pandemia, a causa dei ritardi di Johnson.

"Ryan Reynolds era così infuriato dopo aver aspettato Johnson per cinque ore che i due hanno litigato di brutto". The Wrap ha proseguito riferendo che Johnson avrebbe abbandonato il set furioso e che lui e Reynolds non si sono parlati "per anni" fino a quando, di recente, hanno riallacciato i rapporti.

Red Notice: Ryan Reynolds con Dwayne Johnson in una scena del film

Nonostante il sequel di Red Notice sia già ufficiale, non c'è ancora una data di produzione.

Anche TMZ ha riportato la rottura tra i due attori, ma ha affermato che "non è stata così drammatica" come viene raccontata. Secondo TMZ, Reynolds si sarebbe riavvicinato a Johnson per parlarne e che "c'è del vero" nel fatto che Reynolds fosse arrabbiato per i ricorrenti ritardi di Johnson. All'apice della pandemia, c'erano regole e orari diversi e il ritardo di Johnson è diventato un problema.

Johnson è tornato al lavoro il giorno successivo e i due attori non hanno lasciato che il problema tra loro degenerasse. Un insider ha dichiarato che adesso "è tutto risolto". Le fonti hanno anche aggiunto che le ore di ritardo di cui si è parlato sono state "molto esagerate".

Red Notice è il film più visto di sempre su Netflix

"Non c'è stato nessun allontanamento dal set, nessuna lite furiosa, non c'è nulla di vero", ha dichiarato un'altra fonte a Page Six, aggiungendo che il loro disaccordo è ormai "acqua passata". L'insider ha aggiunto: "Sono professionisti", sottolineando che la lite è avvenuta "all'apice del periodo COVID", quando "le tensioni erano già alte di per sé".