“Non posso più accettare ruoli dark”. Ryan Gosling spiega la svolta 'leggera' della sua carriera

Ryan Gosling non interpreterà più ruoli che possano mettere in mostra il suo "lato oscuro". Scopriamo insieme le dichiarazioni dell'attore di "The Fall Guy" in una recente intervista.

Specialmente nel mondo della recitazione, i ruoli d'esordio possono influenzare in modo indelebile la rotta che prenderà la carriera di un attore. Come nel caso di Ryan Gosling, che è diventato una star dopo alcuni ruoli da eroe cupo e solitario come in Drive, Solo Dio perdona o Come un tuono (sul cui set, tra l'altro, ha conosciuto l'attuale moglie Eva Mendes). Ryan Gosling ha sempre dichiarato di essere un professionista molto attento a considerare i suoi ruoli. Al punto da essersi definito, in un'intervista al WSJ Magazine per il numero di giugno/luglio, ormai lontano da ruoli che possano mettere in mostra il suo lato oscuro.

Drive: l'eroe oscuro di Ryan Gosling in un noir fuori dal tempo

L'attore Ryan Gosling

La svolta "leggera" della carriera di Ryan Gosling

La star de "The Fall Guy", 43 anni, ha ammesso di aver messo da parte alcuni ruoli solo negli ultimi tempi, abbandonando tutte le interpretazioni che vorrebbero i suoi personaggio psicologicamente contorti. Decisione presa di modo da poter avere una mente più libera, in funzione del suo ruolo più importante.

"Non accetto più ruoli che mi porteranno in una sorta di luogo oscuro", In questo momento mi sento come se avessi bisogno di pensare non più solo a me".

Molti tra i fan dell'attore avevano provato a ipotizzare quale fosse stato il suo ruolo preferito, tra tutti quelli che lo avevano visto interpretare personaggi tra i più variegati. Adesso, per la prima volta, queste sue dichiarazioni hanno fatto chiarezza su quale sia stato il ruolo più difficile e soddisfacente per Gosling:

"Credetemi quando dico che le decisioni che prendo, le prendo con mia moglie Eva, innanzitutto pensando alla nostra famiglia. Il mio ruolo preferito in assoluto? Essere padre delle nostre due figlie, Esmeralda Amada di nove anni e Amada Lee di otto. Voglio solo tornare a casa da lavoro per stare serenamente con la mia famiglia. Ecco perché di recente ho voluto dare un'immagine di me più leggera. Penso che _La La Land sia stato il primo ruolo di questo tipo, tra tutti"._

Dave Bautista adora Ryan Gosling: "La sua performance in La La Land farebbe cambiare idea sul ballo a Drax"

Ryan Gosling agli esordi della sua carriera

Il ruolo di Gosling in La La Land: "Da allora le cose sono cambiate..."

Ma quand'è che Gosling ha davvero deciso di invertire la marcia? Pare che, da La La Land alla nascita delle sue figlie, passando per Barbie, Gosling abbia iniziato a prendere coscienza dei rischi del suo mestiere:

"Quando ho fatto La La Land, mi dicevo spesso: oh, sarà divertente per tutti, ci eserciteremo al piano ogni giorno, balleremo e canteremo. Tuttavia, le riprese di alcune acrobazie nel nuovo film The Fall Guy mi hanno fatto riflettere su quanto io sia cambiato, da allora. Soprattutto quando ho dovuto calarmi da un'imbracatura di sicurezza da una sporgenza. Il mio corpo si è trasformato in pietra."

Una presa di posizione, quella di Gosling, da vero family man. Ma riuscirà davvero a mantenere la promessa di non tornare mai più alle origini?