Super Mario Bros. 2 sarà un prequel senza Mario? [RUMOR]

Ieri, in occasione del Mario Day, Nintendo e Illumination hanno annunciato ufficialmente un sequel di Super Mario Bros. - Il film.

Questa notizia non è stata una sorpresa per nessuno, ma ciò che potrebbe sorprendere i fan di Nintendo è che, secondo un rumor non confermato, si tratterebbe di uno spin-off e che non avrà come protagonista Mario. Detto questo, se si è prestata molta attenzione alle parole contenute nell'annuncio, forse questa voce è meno sorprendente di quanto non sembri.

Nell'annuncio ufficiale, infatti, il nuovo film viene definito "un nuovo film d'animazione basato sul mondo di Super Mario. Bros." L'uso di "basato" è subito stato notato dai fan. L'annuncio dice anche che "stiamo pensando di ampliare ulteriormente il mondo di Mario". Nessuna delle due espressioni conferma si tratterà di uno spin-off, ma sembrano suggerire qualcosa di simile.

Anche se questa formulazione potrebbe anche non significare nulla, non ha importanza, perché secondo il rumor già citato, il film non solo è uno spin-off, ma non avrà come protagonista Mario. Secondo l'indiscrezione, il film avrà come protagonista Luigi in un film in stile Luigi's Mansion o Donkey Kong. L'indiscrezione sostiene che entrambi i film sono in fase di sviluppo presso Illumination, ma non è chiaro quale sarà il primo a essere realizzato e ad arrivare nelle sale.

Mentre molti personaggi preferiti dai fan sono apparsi nel primo film, alcuni pilastri del mondo di Mario erano assenti, tra cui Wario, Waluigi, Daisy e Yoshi. Anche se quest'ultimo è stato presentato in una scena post-credits.

Super Mario Bros. Il Film è interpretato da Chris Pratt nel ruolo di Mario, Charlie Day nel ruolo del fratello minore Luigi, Anya Taylor-Joy nel ruolo della Principessa Peach, Jack Black nel ruolo di Re Bowser, Seth Rogen in quello di Donkey Kong, Keegan-Michael Key nel ruolo di Toad, Fred Armisen nel ruolo di Cranky Kong e Sebastian Maniscalco in quello di Spike.