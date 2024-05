Parthenope uscirà negli USA con A24: Paolo Sorrentino punta già agli Oscar?

Il film sarà distribuito nelle sale americane da A24 in quella che sembra una mossa più che intelligente per il box-office

A24 ha acquisito i diritti nordamericani di Parthenope, il nuovo film del regista premio Oscar Paolo Sorrentino, in vista della sua anteprima mondiale al 77° Festival di Cannes.

Parthenope è il settimo film di Sorrentino ad approdare sulla Croisette dopo Le conseguenze dell'amore del 2004, Il Divo del 2008 che ha vinto il Premio della Giuria e il Premio della Giuria Ecumenica, This Must Be the Place con Sean Penn del 2011 che ha vinto anche il Premio della Giuria Ecumenica, La grande bellezza del 2013 e Youth del 2015.

La grande bellezza ha vinto l'Oscar come miglior film straniero nel 2014, esattamente 10 anni fa e con questa nuova strategia commerciale Sorrentino sembra già puntare agli Oscar del 2025, con A24 che negli ultimi anni si è dimostrata una realtà solida e affidabile, soprattutto per quel che riguarda le campagne promozionali e il marketing del proprio listino.

Parthenope: un primo piano di Gary Oldman in una scena

Di cosa parla Parthenope?

Come annunciato in precedenza, il film ruota attorno a un personaggio chiamato Partenope che, secondo le parole di Sorrentino, porta il nome della sua città ma non è né una sirena né la figura mitica legata alla creazione di Napoli.

Il film racconta il viaggio di Partenope dalla sua nascita nel 1950 fino ai giorni nostri, accompagnata da una serie di altri personaggi, sullo sfondo della città natale di Sorrentino, Napoli, con la sua capacità di affascinare e allo stesso tempo di suscitare pericolo.

Nel cast sono presenti Gary Oldman, Isabella Ferrari, Silvio Orlando, Luisa Ranieri e Stefania Sandrelli. Co-produzione tra Francia e Italia, Partenope sarà distribuito da Pathé in territorio transalpino.