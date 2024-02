Oppenheimer batte Super Mario Bros e ottiene il miglior debutto di un film su Peacock

Oppenheimer ha ottenuto il miglior debutto di un film a pagamento su Peacock, riuscendo a superare anche Super Mario Bros. Il Film, che aveva stabilito il record precedente.

La piattaforma di streaming non ha svelato i dati relativi al numero di spettatori che hanno scelto il lungometraggio diretto da Christopher Nolan.

Un nuovo record

L'arrivo di Oppenheimer sulla piattaforma è stato possibile grazie all'accordo stretto con Universal Pictures dopo la fine della distribuzione in esclusiva dei contenuti dello studio su HBO nel 2021.

I film di Universal arrivano in streaming dopo circa 4 mesi dal debutto nelle sale e rimangono a disposizione degli utenti per altri quattro mesi prima di essere distribuiti su altre realtà del settore.

Il 16 febbraio Oppenheimer è arrivato su Peacock, circa sette mesi dopo il debutto nei cinema avvenuto il 21 luglio. Super Mario Bros. Il Film era stato inserito nel catalogo il 3 agosto, dopo l'arrivo nelle sale avvenuto il 5 aprile.

Nelle sale il progetto di Nolan non aveva battuto il progetto ispirato ai videogiochi fermandosi poco sotto quota 1 miliardo di dollari, mentre le avventure di Mario erano arrivate a 1,36 miliardi di dollari.