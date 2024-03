Super Mario Bros. Il Film: annunciata la data di uscita del sequel

Nel giorno del Mario Day, Nintendo e Illumination hanno annunciato ufficialmente la data di uscita del tanto atteso sequel di Super Mario Bros. Il Film. Il film uscirà nelle sale il 3 aprile 2026.

I registi Aaron Horvath e Michael Jelenic, che hanno diretto il primo film, tornano per il secondo capitolo, che è ancora in fase di produzione. "Aaron Horvath e Michael Jelenic e i talentuosi artisti degli Illumination Studios Paris, che hanno dato vita al Regno dei Funghi in Super Mario Bros. Il Film, sono stati impegnati nello storyboarding delle scene e nello sviluppo delle scenografie per le nuove ambientazioni. Presto inizieremo l'animazione e vi assicuriamo che saremo ossessionati da ogni dettaglio per ottenere il massimo", ha dichiarato Chris Meledandri, CEO di Illumination, in un video pre-registrato.

Non sono stati rivelati dettagli specifici sulla trama, ma Miyamoto ha promesso che ne condividerà di più quando sarà in grado di farlo e ha dichiarato che "stiamo pensando di ampliare ulteriormente il mondo di Mario".

Super Mario Bros. Il Film: Mario e Peaches in una scena del film

Il film

Sebbene Super Mario Bros. Il Film fosse ispirato all'amata serie di videogiochi Nintendo, non seguiva la trama di alcun gioco specifico. Piuttosto, ha combinato vari elementi dei videogames in una trama originale che vede Mario e Luigi risucchiati in un tubo che li trasporta in una terra misteriosa. Mario finisce nel Regno dei Funghi, governato dalla Principessa Peach, mentre Luigi approda nelle Terre Oscure, governate dal malvagio Re Bowser. Con Bowser che minaccia di distruggere il Regno dei Funghi a meno che la Principessa Peach non lo sposi, Mario e gli altri si uniscono per respingere la minaccia del male.

Mentre molti personaggi preferiti dai fan sono apparsi nel primo film, alcuni pilastri di mondo di Mario erano assenti, tra cui Wario, Waluigi, Daisy e Yoshi. Anche se quest'ultimo è stato presentato in una scena post-credits.

Super Mario Bros. Il Film è interpretato da Chris Pratt nel ruolo di Mario, Charlie Day nel ruolo del fratello minore Luigi, Anya Taylor-Joy nel ruolo della Principessa Peach, Jack Black nel ruolo di Re Bowser, Seth Rogen in quello di Donkey Kong, Keegan-Michael Key nel ruolo di Toad, Fred Armisen nel ruolo di Cranky Kong e Sebastian Maniscalco in quello di Spike.