Stephen King dà la sua benedizione a La casa - il risveglio del male: "Raccapricciante e pieno di sangue"

Stephen King ha dato la sua benedizione all'horror La casa - Il risveglio del male, diretto da Lee Cronin. Il film rappresenta un nuovo capitolo del franchise inaugurato da Sam Raimi nel 1981 con il film originale intitolato La casa. Inoltre, molti critici cinematografici hanno elogiato il lungometraggio, come dimostra il punteggio medio del 96% ottenuto sulla piattaforma di recensioni Rotten Tomatoes.

Per La Casa - Il Risveglio del Male è arrivato anche l'endorsement di Stephen King, che ha approvato il film attraverso un post su Twitter. L'approvazione di King sarà stata sicuramente gradita a Lee Cronin, regista della pellicola. "Che ne dite di 'La casa - Il risveglio del male'?. È macabro, è sanguinolento, ha persino un ascensore che vomita sangue. Senza contare la motosega", si legge nella caption dello scrittore. Anche il final trailer di La Casa - Il Risveglio del Male trabocca di sangue, a dimostrare la veridicità di quanto affermato dal celebre scrittore.

La Casa - Il Risveglio del Male, sul set sono usati oltre 6500 litri di sangue finto

Qualche mese fa, Stephen King ha annunciato il suo prossimo romanzo intitolato Holly, che vedrà come protagonista Holly Gibney, personaggio che abbiamo già incontrato in Mr. Mercedes.

Lo scrittore aveva parlato in termini entusiastici anche del film originale La casa. "La più ferocemente originale pellicola horror del 1982", l'aveva definita Stephen King in una lunga recensione cinematografica sulla rivista Twilight Zone. "La casa ha il potere semplice e stupido di una buona storia raccontata attorno al fuoco, ma la sua semplicità non è un effetto collaterale. È qualcosa che è stato creato con cura da Raimi, che è tutto fuorché stupido. Il film inizia e finisce con riprese pazzesche ed esaltanti che ti fanno venire voglia di alzarti in piedi ad applaudire. (Al Festival di Cannes, i cinefili francesi hanno fatto proprio questo)", aveva scritto King.

La casa - Il risveglio del male, la recensione: un film cotto al sangue

La casa - Il risveglio del male esce oggi, 20 aprile, nelle sale italiane. La trama del film recita: "L'horror è ambientato in un ambiente urbano: i morti tornano, questa volta con un'eroina a combatterli, mentre il Necronomicon scatena il suo terrore su un edificio in cima alla città. L'eroina si concentrerà sul tentativo di salvare la sua famiglia mentre vaga nel grattacielo infestato dai morti.