Super Mario Bros. Il Film supera quota 500 milioni, miglior risultato per l'adattamento di un videogioco

Super Mario Bros. Il Film ha superato quota 500 milioni di dollari ai box office di tutto il mondo, il miglior risultato ottenuto da un adattamento di videogiochi di sempre.

Il lungometraggio animato ha infatti superato in classifica Warcraft e Pokémon: Detective Pikachu.

Come riporta il sito Variety, Super Mario Bros. Il Film ha ottenuto fino a questo momento 260,3 milioni di dollari negli Stati Uniti e 248,4 milioni a livello internazionale. Il totale raggiunto dal progetto è quindi di 508,7 milioni di dollari.

Il film, con questo risultato, diventa inoltre il titolo con il miglior incasso del 2023, superando Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Le avventure di Mario hanno attualmente il secondo miglior risultato ai box office dal 2019, rimanendo alle spalle di Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo e superando Demon Slayer: Mugen Train.

Super Mario Bros. Il Film visto da chi non ha mai avuto il Nintendo

Nel nuovo adattamento per il grande schermo del videogioco cult Super Mario Bros. Chris Pratt dà voce a Mario e Charlie Day a Luigi. Anya Taylor-Joy, la star della serie La regina degli scacchi, è invece la Principessa Peach. Jack Black è la voce del villain Bowser, Keegan-Michael Key è Toad, Seth Rogen ha il ruolo di Donkey Kong, Fred Armisen interpreta Cranky Kong, Kevin Michael Richardson è Kamek e il comico Sebastian Maniscalco interpreta Spike.

Super Mario Bros. Il Film, Chris Pratt sfoggia un nuovo baffo che omaggia l'iconico idraulico

Nel team della produzione ci sono Chris Meledandri di Illumination e Shigeru Miyamoto di Nintendo. Alla regia del film animato sono invece impegnati Aaron Horvath e Michael Jelenic, già autori di serie come Teen Titans Go!. Matthew Fogel (Minions 2) ha firmato la sceneggiatura.