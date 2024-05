Oppenheimer, John Carpenter: 'Chi lo definisce il film del secolo... non lo commento neanche'

Il leggendario regista horror John Carpenter non le manda a dire. Stavolta il suo bersaglio è il film premio Oscar Oppenheimer, di Christopher Nolan, che definisce Ok sottolineando però come, a suo parere, sia stato ampiamente sopravvalutato.

Oppenheimer, forte di ben sette Oscar tra cui quelle per miglior film e regista, vede protagonista Cillian Murphy nei panni del tormentato J. Robert Oppenheimer, raccontando la sua esistenza da prima del suo coinvolgimento nel Progetto Manhattan fino a molto tempo dopo. Lodi unanimi dalla critica per la pellicola fiume che ha dominato la stagione degli incassi insieme a Barbie per poi trionfare agli Oscar.

John Carpenter sul set di The Ward

In un'intervista con Last Donut of the Night, John Carpenter sostiene che, pur ritenendo Oppenheimer davvero buono, il film sia sopravvalutato e la pioggia di lodi sia eccessiva. Ecco le sue parole:

"Non voglio parlare di cose che non mi sono piaciute. Maestro mi è piaciuto moltissimo. Ho pensato che fosse fantastico. Oppenheimer è OK, è un buon film. Chi lo definisce il film del secolo... non lo commento neanche".

Carpenter non teme di esprimere la propria opinione nonostante la popolarità conquistata da Oppenheimer che, nonostante l'oscurità del tema e la lunga durata, si è rivelato un successo di pubblico globale incassando 974,3 milioni di dollari a fronte di un budget di 100 milioni. Scommessa pienamente vinta da Christopher Nolan.