Suicide Squad 2: Joel Kinnaman sarà ancora Rick Flagg!

Arriva la conferma ufficiale del ritorno di Joel Kinnaman nel ruolo di Rick Flagg in Suicide Squad 2. A rivelarlo è lo stesso attore su Instagram diffondendo una foto che lo vede ritratto vicino a dei sacchetti di proiettili, a un campo di addestramento dove inizierà la "preparazione per la squadra...".

A quanto sappiamo finora, più che un sequel Suicide Squad 2 sarà una sorta di reboot che vedrà comunque il ritorno di molti membri della Task Force X. Confermato il ritorno di Jai Courtney e Viola Davis nel ruolo di Captain Boomerang e Amanda Waller, rispettivamente. Si attende la conferma dell'ingaggio ufficiale di Margot Robbie che dovrebbe tornare a indossare ancora una volta i panni della folle Harley Quinn. Idris Elba interpreterà un nuovo personaggio e David Dastmalchian sarà Polka-Dot Man mentre Daniela Melchior vestirà i panni di Ratcatcher. Si vocifera, infine, la possibilità dell'arrivo della star John Cena, ipotesi tutta da confermare.

Suicide Squad 2, diretto da James Gunn, arriverà nelle sale il 6 agosto 2021, ma sono molti i film DC in arrivo: il prossimo 4 ottobre arriverà il Joker di Joaquin Phoenix, seguito il 7 febbraio 2020 da Birds of Prey con Margot Robbie. Il prossimo 5 giugno 2020, invece, torna Gal Gadot e la sua Wonder Woman 1984, mentre il 25 giugno 2021 è previsto l'arrivo di The Batman di Matt Reeves. Ma chi sarà il prossimo Bruce Wayne? Sembra proprio che tra qualche giorno sarà annunciato il nuovo volto di Batman.