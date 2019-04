The Batman: il sostituto di Ben Affleck verrà svelato la prossima settimana?

Chi prenderà il posto di Ben Affleck in The Batman sotto maschera e mantello del Cavaliere Oscuro? La DC potrebbe rivelare il nome del sostituto nel giro della prossima settimana, almeno questo è quanto afferma in un tweet lo scooper Daniel Richtman.

Uno dei ruoli più ambiti del DCEU è rimasto vacante da quando, durante una puntata del Jimmy Kimmel Live, Ben Affleck ha annunciato che non sarebbe più stato lui Batman, nonostante speri ancora di poter tornare a lavorare con la DC pur se come sceneggiatore o regista. Oltre alla volontà di Affleck, i produttori hanno dovuto anche fare i conti con l'idea del regista Matt Reeves di portare sulla scena un Bruce Wayne più giovane (confermata dallo stesso regista di Argo, che si è detto anche molto curioso per questa nuova versione). Tutto questo ha portato naturalmente a compilare già una lista di nomi, in cui pare che ci sia un favorito: la star di Call Me by Your Name, Armie Hammer.

The Batman casting is upon us, maybe even this week. — Daniel Richtman (@DanielRPK) 27 aprile 2019

Ospite al Tonight Show, è stato lo stesso Hammer a rispondere ad alcune domande su quello che potrebbe essere il suo prossimo ruolo. L'attore ha ammesso: "Se voglio interpretare Batman? E chi non vorrebbe essere Batman? Qualunque ragazzo, uomo lo vorrebbe!", ma ha dichiarato che nessuno gli ha mai chiesto di sostenere un provino per il ruolo, almeno fino a qualche settimana fa.

Il prossimo progetto sul Cavaliere Oscuro è stato così descritto dal regista Matt Reeves: "Spero che sia una storia eccitante, ma anche coinvolgente a livello emotivo. Vedremo Batman in versione detective, recupereremo questa caratteristica dai fumetti visto che nei film finora si è vista poco. Batman dovrebbe essere il più grande detective al mondo, vorrei vederlo in azione intento a indagare sui criminali e a risolvere crimini, voglio permettere al personaggio di avere un arco narrativo che gli permetta una trasformazione."