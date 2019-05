Suicide Squad: un'incredibile immagine mostra il Joker di Jared Leto coi tatuaggi rimossi

Come sarebbe stato il Joker di Jared Leto visto in Suicide Squad senza tatuaggi? Ce lo rivela una foto.

Una delle caratteristiche principali del Joker versione Jared Leto di Suicide Squad erano i numerosi tatuaggi che coprivano il suo corpo e volto, ma un'incredibile immagine ce lo mostra con i tatuaggi rimossi.

Il futuro di Jared Leto nel ruolo di Joker è incerto. L'attore si è dichiarato disponibile a fare ritorno nel ruolo, ma la sua presenza non è stata confermata ne in Birds of Prey, pellicola al femminile dedicata alle villain DC, né in Suicide Squad 2.

Al momento Jared Leto è impegnato sul set di Morbius, the Living Vampire, altro villain DC in arrivo. Una buona notizia arriva dal set di Birds of Prey dove avrebbe fatto la sua comparsa un possibile stand-in per il Joker, come confermato in alcune foto dal set. Nel frattempo i tatuaggi che tanto hanno fatto discutere sono stati rimossi digitalmente in una fan art dedicata al personaggio di Suicide Squad.

Lo strano mondo di Jared Leto, tra musica, cinema e segreti

Birds of Prey è il nuovo cinecomic della DC le cui riprese si sono tenute a Los Angeles. Al centro del film ci saranno Harley Quinn, Black Canary e Huntress pronte a unire le forze per combattere Black Mask, villain affidato a Ewan McGregor. Le protagoniste saranno invece le attrici Margot Robbie, Jurnee Smollett e Mary Elizabeth Winstead, mentre nel cast ci saranno anche Rosie Perez nel ruolo della detective Renee Montoya e Chris Messina con una parte da villain.

Birds of Prey arriverà al cinema il 7 febbraio 2020.